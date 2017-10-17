Новости » Культура Введите слово для поиска : Культура За покупками — в Баку!



II Baku Shopping Festival вовлек в свою орбиту

более 400 магазинов и торговых объектов







В минувшее воскресенье в Баку стартовал II Baku Shopping Festival, на который съехались туристы из разных стран. Для них и наших собственных граждан — это возможность приобрести товары и услуги по самым выгодным ценам, а для страны в целом — продемонстрировать туристический потенциал Азербайджана.







Самира КЯЗИМОВА



Как отметил на презентации II Baku Shopping Festival министр культуры и туризма Абульфас Гараев, фестиваль нацелен на увеличение туристического потока в Азербайджан. «Летом этого года был отмечен 25-процентный рост числа иностранных туристов в страну по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В сентябре рост составил всего 7%, что связано с окончанием отпускного периода и началом работы учебных заведений. Надеемся создать в октябре-ноябре благоприятные условия для роста туристического потока в Азербайджан. Для этого подготовлены специальные турпрограммы», — заявил он.

И, действительно, в рамках II Baku Shopping Festival туристические агентства для тех, кто присоединился к этому торговому празднику, предоставляют специальные турпакеты. Они включают в себя авиабилет, трансфер, страхование, проживание в отеле, а также организацию шопинг-туров в магазины, участвующие в фестивале. Специальные скидочные пакеты «в рамках единой программы» начали применяться авиакомпанией «Азербайджанские авиалинии» и 15 отелями.

Как и предыдущий, II Baku Shopping Festival, официальными партнерами которого стали Министерство по налогам Азербайджана, ЗАО «Азербайджанские авиалинии», Государственное агентство гражданских услуг и социальных инноваций при президенте Азербайджана (АSAN) и Азер-Турк Банк, продлится месяц, на протяжении которого покупатели в 400 с лишним столичных магазинах смогут приобрести одежду, электронику, бытовую технику, мебель, парфюмерию и косметику, а также другие товары ведущих мировых брендов в рамках специальных кампаний и со скидками.

Граждане Азербайджана и зарубежные гости, сделавшие покупки на сумму более 100 манатов в магазинах, отмеченных стикерами Baku Shopping Festival — Tax Free, получают возможность вернуть определенную часть налога на добавленную стоимость от потраченной суммы. Возврат НДС возможен только в магазинах, отмеченных данными стикерами, на остальные это правило не распространяется. Возвращаемая сумма может быть выдана как наличными, так и переводом на карту/банковский счет.

По рекомендации Палаты по надзору за финансовыми рынками с 15 октября на усиленный режим работы перешли 58 филиалов и отделений 24 банков. Для удобного и беспрерывного пользования гражданами страны и гостями услугами обмена валюты в течение фестиваля семь филиалов и отделений банков будут работать 24 часа в неделю, а другие филиалы — в усиленном режиме, включая субботу и воскресенье. В связи с возможными проблемами граждане страны и гости могут обратиться в Палату по надзору за финансовыми рынками.

Ко второму фестивалю организаторы приготовили и новые сюрпризы: впервые к нему присоединились крупные столичные супермаркеты — «Браво» и «Нептун», а также несколько аптек. В них, как и других торговых объектах, покупатели смогут получить подарочные карты, купоны на скидки, а также возможность участия в моментальной лотерее.

Торговый фестиваль в Баку — это отличная возможность не только совершить выгодные покупки, но и развлечься всей семьей. Его программа включает в себя и уличные представления, концерты и показы мод. Не забыты и самые маленькие посетители фестиваля — для них также запланированы развлечения на любой вкус. Все это создает неповторимую атмосферу праздника, каковым и становится торговый фестиваль в Баку.

Напомним, что участниками первого шопинг-фестиваля, прошедшего в апреле-мае нынешнего года, стали 205 магазинов, 172 из них участвовали в программе возврата НДС. В рамках системы Tax Free фестиваля было выдано 23 242 счета-фактуры. Общий оборот по подтвержденным счетам-фактурам составил 18 167,892 маната, банки вернули покупателям НДС на сумму около 1 800 000 манатов.

В минувшее воскресенье в Баку стартовал II Baku Shopping Festival, на который съехались туристы из разных стран. Для них и наших собственных граждан — это возможность приобрести товары и услуги по самым выгодным ценам, а для страны в целом — продемонстрировать туристический потенциал Азербайджана.Как отметил на презентации II Baku Shopping Festival министр культуры и туризма Абульфас Гараев, фестиваль нацелен на увеличение туристического потока в Азербайджан. «Летом этого года был отмечен 25-процентный рост числа иностранных туристов в страну по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В сентябре рост составил всего 7%, что связано с окончанием отпускного периода и началом работы учебных заведений. Надеемся создать в октябре-ноябре благоприятные условия для роста туристического потока в Азербайджан. Для этого подготовлены специальные турпрограммы», — заявил он.И, действительно, в рамках II Baku Shopping Festival туристические агентства для тех, кто присоединился к этому торговому празднику, предоставляют специальные турпакеты. Они включают в себя авиабилет, трансфер, страхование, проживание в отеле, а также организацию шопинг-туров в магазины, участвующие в фестивале. Специальные скидочные пакеты «в рамках единой программы» начали применяться авиакомпанией «Азербайджанские авиалинии» и 15 отелями.Как и предыдущий, II Baku Shopping Festival, официальными партнерами которого стали Министерство по налогам Азербайджана, ЗАО «Азербайджанские авиалинии», Государственное агентство гражданских услуг и социальных инноваций при президенте Азербайджана (АSAN) и Азер-Турк Банк, продлится месяц, на протяжении которого покупатели в 400 с лишним столичных магазинах смогут приобрести одежду, электронику, бытовую технику, мебель, парфюмерию и косметику, а также другие товары ведущих мировых брендов в рамках специальных кампаний и со скидками.Граждане Азербайджана и зарубежные гости, сделавшие покупки на сумму более 100 манатов в магазинах, отмеченных стикерами Baku Shopping Festival — Tax Free, получают возможность вернуть определенную часть налога на добавленную стоимость от потраченной суммы. Возврат НДС возможен только в магазинах, отмеченных данными стикерами, на остальные это правило не распространяется. Возвращаемая сумма может быть выдана как наличными, так и переводом на карту/банковский счет.По рекомендации Палаты по надзору за финансовыми рынками с 15 октября на усиленный режим работы перешли 58 филиалов и отделений 24 банков. Для удобного и беспрерывного пользования гражданами страны и гостями услугами обмена валюты в течение фестиваля семь филиалов и отделений банков будут работать 24 часа в неделю, а другие филиалы — в усиленном режиме, включая субботу и воскресенье. В связи с возможными проблемами граждане страны и гости могут обратиться в Палату по надзору за финансовыми рынками.Ко второму фестивалю организаторы приготовили и новые сюрпризы: впервые к нему присоединились крупные столичные супермаркеты — «Браво» и «Нептун», а также несколько аптек. В них, как и других торговых объектах, покупатели смогут получить подарочные карты, купоны на скидки, а также возможность участия в моментальной лотерее.Торговый фестиваль в Баку — это отличная возможность не только совершить выгодные покупки, но и развлечься всей семьей. Его программа включает в себя и уличные представления, концерты и показы мод. Не забыты и самые маленькие посетители фестиваля — для них также запланированы развлечения на любой вкус. Все это создает неповторимую атмосферу праздника, каковым и становится торговый фестиваль в Баку.Напомним, что участниками первого шопинг-фестиваля, прошедшего в апреле-мае нынешнего года, стали 205 магазинов, 172 из них участвовали в программе возврата НДС. В рамках системы Tax Free фестиваля было выдано 23 242 счета-фактуры. Общий оборот по подтвержденным счетам-фактурам составил 18 167,892 маната, банки вернули покупателям НДС на сумму около 1 800 000 манатов. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 17.10.17 | Просмотров : 59



Архив материалов Выбрать год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Выбор месяца Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

« Окт.2017 » Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Новости партнеров