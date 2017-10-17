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В Баку стартовали «Буниятовские чтения»







В «круглом» зале НАНА начала свою работу международная научная конференция «Актуальные проблемы современного востоковедения» («Буниятовские чтения»), посвященная памяти выдающегося азербайджанского ученого, действительного члена Национальной академии наук Азербайджана, Героя Советского Союза Зии Буниятова. В форуме принимают участие порядка трехсот участников из Турции, России, Грузии, Казахстана, Узбекистана и других стран.







Галия AЛИEВА



Традиция проводить «Буниятовские чтения» зародилась пять лет назад, когда президиум и Институт востоковедения НАНА организовали международный симпозиум, посвященный 90-летию Зии Буниятова. В работе того форума приняли участие известные ученые из стран бывшего СССР, а также США, Канады, Германии, Турции и Нидерландов. Востоковеды трех поколений — соратники нашего замечательного академика, его ученики и последователи — представили доклады по широкому спектру дисциплин: истории и источниковедению средневекового Ближнего Востока, литературе и языкознанию стран Востока, политике и экономике восточных стран.

Как известно, академика Буниятова в годы его плодотворной творческой жизни интересовали все эти направления. В каждом из них его перу принадлежали не теряющие своего значения научные работы, в которых раскрывался талант арабиста, тюрколога, ираниста, историка и филолога, политолога и культуролога. И не случайно участники симпозиума были единодушны в своем желании регулярно собираться в Баку для презентации и обмена своими научными достижениями в различных отраслях востоковедения.

Осуществление научных планов по проведению регулярной востоковедческой конференции памяти азербайджанского академика потребовало больше времени, чем предполагали ее инициаторы и организаторы, однако это не помешало им подготовить и на высоком уровне провести научное заседание, на котором обсуждаются самые актуальные проблемы и востоковедения, и смежных с ней наук. Работа довольно насыщенной программы конференции проходит в девяти панельных секциях, на которых рассматриваются такие проблемы, как история и историография древнего и средневекового Востока, общественно-политические процессы в странах современного Востока, исследования литератур и языков народов Востока. Об этом красноречиво говорят темы докладов — «Политика шаха Исмаила в Дагестане и Ширване» (Шарафетдин Магеррамов, Россия), «Военно-политический альянс «Вашингтон–Сеул–Токио в новых внешнеполитических условиях» (Роман Лобов, Россия), «Насреддин Туси и его влияние на исламскую культуру» (Самира Мир-Багирзаде, Азербайджан), «Политический кризис в современной Турции» (Эмзар Макарадзе, Грузия) и др.

Личность Зии Буниятова, трагически погибшего двадцать лет назад, всегда была окружена ореолом восхищения и почитания. Его заслуги перед Отечеством неоспоримы. Он снискал себе международную славу как историк-востоковед, его переводы, статьи и монографии стали фундаментом для дальнейших исследований истории Азербайджана и сопредельных стран, внесших бесценный вклад в изучение Кавказской Албании. А его диссертационная работа «Азербайджан в VIII-IX вв.», изданная более полувека назад и быстро вышедшая за рамки просто диссертации, остается несокрушимым монолитом, доказавшим, что албанистика как отрасль медиавистики имеет серьезные основания для существования. Монография азербайджанского ученого жутко обидела армянских ученых, поскольку ставила под сомнение историческую традицию армянской государственности на Кавказе, вызвав всплеск истерии, ярости и не утихающей до сих пор злобы. На что сам Зия Мусаевич отвечал, что следует напомнить простую истину: написание труда в области древней и средневековой истории требует знания древних языков, специальной языковой подготовки, источниковедческой и текстологической работы и только потом исторического осмысления материала. «Я далек от мысли идеализировать прошлое, — говорил он, — но народ должен знать свою историю. Сегодняшний разум получает силу от вчерашнего. Мечтаю о том, чтобы моими многолетними трудами пользовались не только историки, но и люди других профессий и извлекали из них пользу, чтобы обеспечить неотъемлемую связь сердца, разума и духа прошлого с настоящим».

В «круглом» зале НАНА начала свою работу международная научная конференция «Актуальные проблемы современного востоковедения» («Буниятовские чтения»), посвященная памяти выдающегося азербайджанского ученого, действительного члена Национальной академии наук Азербайджана, Героя Советского Союза Зии Буниятова. В форуме принимают участие порядка трехсот участников из Турции, России, Грузии, Казахстана, Узбекистана и других стран.Традиция проводить «Буниятовские чтения» зародилась пять лет назад, когда президиум и Институт востоковедения НАНА организовали международный симпозиум, посвященный 90-летию Зии Буниятова. В работе того форума приняли участие известные ученые из стран бывшего СССР, а также США, Канады, Германии, Турции и Нидерландов. Востоковеды трех поколений — соратники нашего замечательного академика, его ученики и последователи — представили доклады по широкому спектру дисциплин: истории и источниковедению средневекового Ближнего Востока, литературе и языкознанию стран Востока, политике и экономике восточных стран.Как известно, академика Буниятова в годы его плодотворной творческой жизни интересовали все эти направления. В каждом из них его перу принадлежали не теряющие своего значения научные работы, в которых раскрывался талант арабиста, тюрколога, ираниста, историка и филолога, политолога и культуролога. И не случайно участники симпозиума были единодушны в своем желании регулярно собираться в Баку для презентации и обмена своими научными достижениями в различных отраслях востоковедения.Осуществление научных планов по проведению регулярной востоковедческой конференции памяти азербайджанского академика потребовало больше времени, чем предполагали ее инициаторы и организаторы, однако это не помешало им подготовить и на высоком уровне провести научное заседание, на котором обсуждаются самые актуальные проблемы и востоковедения, и смежных с ней наук. Работа довольно насыщенной программы конференции проходит в девяти панельных секциях, на которых рассматриваются такие проблемы, как история и историография древнего и средневекового Востока, общественно-политические процессы в странах современного Востока, исследования литератур и языков народов Востока. Об этом красноречиво говорят темы докладов — «Политика шаха Исмаила в Дагестане и Ширване» (Шарафетдин Магеррамов, Россия), «Военно-политический альянс «Вашингтон–Сеул–Токио в новых внешнеполитических условиях» (Роман Лобов, Россия), «Насреддин Туси и его влияние на исламскую культуру» (Самира Мир-Багирзаде, Азербайджан), «Политический кризис в современной Турции» (Эмзар Макарадзе, Грузия) и др.Личность Зии Буниятова, трагически погибшего двадцать лет назад, всегда была окружена ореолом восхищения и почитания. Его заслуги перед Отечеством неоспоримы. Он снискал себе международную славу как историк-востоковед, его переводы, статьи и монографии стали фундаментом для дальнейших исследований истории Азербайджана и сопредельных стран, внесших бесценный вклад в изучение Кавказской Албании. А его диссертационная работа «Азербайджан в VIII-IX вв.», изданная более полувека назад и быстро вышедшая за рамки просто диссертации, остается несокрушимым монолитом, доказавшим, что албанистика как отрасль медиавистики имеет серьезные основания для существования. Монография азербайджанского ученого жутко обидела армянских ученых, поскольку ставила под сомнение историческую традицию армянской государственности на Кавказе, вызвав всплеск истерии, ярости и не утихающей до сих пор злобы. На что сам Зия Мусаевич отвечал, что следует напомнить простую истину: написание труда в области древней и средневековой истории требует знания древних языков, специальной языковой подготовки, источниковедческой и текстологической работы и только потом исторического осмысления материала. «Я далек от мысли идеализировать прошлое, — говорил он, — но народ должен знать свою историю. Сегодняшний разум получает силу от вчерашнего. Мечтаю о том, чтобы моими многолетними трудами пользовались не только историки, но и люди других профессий и извлекали из них пользу, чтобы обеспечить неотъемлемую связь сердца, разума и духа прошлого с настоящим». TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 17.10.17 | Просмотров : 57



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