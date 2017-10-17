В
Баку с целью подготовки к намеченной на следующий год ежегодной
конференции Международной ассоциации портов и гаваней (IAPH) находится
управляющий директор по политике и стратегии этой представительной
организации Патрик ВЕРХОВЕН. Своими впечатлениями об увиденном и
перспективах Бакинского порта он поделился в интервью АЗЕРТАДЖ.
— Ваше первое впечатление о городе?
— Очень динамичный город с изумительной архитектурой. Здесь прекрасно сочетаются памятники истории и современные строения.— Как идет подготовка к конференции?
— С точки зрения логистики сделано уже немало. Но цель моего визита — согласовать программу конференции. Мы уже договорились, что основное внимание будет уделено подключению соединительных хабов и создающихся коридоров. Потому что в этих коридорах сливаются не только грузы, но и люди. Еще один аспект — расширение международного сотрудничества по этим коридорам. Очень важно также наличие фискального режима, конкурентоспособности хабов. Немаловажное значение имеет наличие коридоров с экологической точки зрения.— Как вы оцениваете ту подготовку, которую Азербайджан уже осуществил?
— У меня есть опыт в подготовке, управлении и работе с принимающей стороной и портами по всей Европе. Я руководил организацией европейских портов более 10 лет. Каждый год мы организовывали подобные конференции. Основываясь на моем опыте, могу сказать, что Азербайджан очень профессионально подошел к подготовке конференции.— Вы уже были в новом Бакинском порту, ознакомились с его возможностями. Какое он произвел на вас впечатление?
— Порт произвел на меня большое впечатление, я очень доволен увиденным, это очень многообещающий порт, где планируются транспортировка различных видов грузов, а также разработка пассажирской системы. Важно, чтобы начальные инвестиции осуществлялись правительством, чтобы на начальном этапе порт не зависел от иностранного капитала или иностранных инвестиций. И второй этап, который может быть полезен для сохранения стратегического актива порта, — это участие в проекте «Один пояс — один путь», что, мой взгляд, является ключевым вопросом. Если учесть, что Баку исторически был частью Великого Шелкового пути, и сейчас ведется большая работа для того, чтобы возродить этот исторический путь, считаю, что Баку остается перевалочным пунктом и может сыграть важную роль в реализации концепции «Один пояс — один путь».— На территории порта создается Зона свободной торговли. Как вы считаете, будет ли это способствовать развитию порта?
— Я думаю, что это сигнал инвесторам, для которых инфраструктура, правовая база, фискальный климат, финансовый стимул — важные критерии.