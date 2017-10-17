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Вчера в Женеве состоялась встреча президентов Азербайджана и Армении Ильxама Aлиeва и Сержа Саргсяна. К моменту подписания данного номера газеты в печать информации о ее результатах еще не поступало. Но в преддверии планируемых переговоров в избытке было прогнозов и заявлений, преимущественно представителей армянской стороны, пытающейся, судя по всему, сохранить хорошую мину при плохой игре.







Тофик АББАСОВ



Председатель парламентской комиссии по внешним отношениям Армении Армен Ашотян заявил, что «президент примет участие во встрече, несмотря на последние заявления руководства Азербайджана». Получается, агрессор проявляет снисходительность, идя навстречу Баку, будто мог и отказаться от рандеву. В Ереване всеми усилиями пытаются внушить Баку, мол, на повестке могут быть только итоги венских договоренностей и Азербайджану от такой неизбежности не отвертеться. Но важно уточнить существенную деталь: разве на встрече в Вене произошло нечто из ряда вон выходящее, что Саргсян строит неприступные воздушные замки?

Была Вена, до нее — Санкт-Петербург, а до него Казань, да и Прага, и Мадрид, и во всех форматах обсуждались детали и условия, которые являются привязками неизменной для сторон повестки. Имя ей — Карабах. Если кому-то не дают покоя тревожные мысли вокруг редакционного оформления текущего формата, следует знать, что это не повод для острых переживаний. Вне зависимости от того, кто и как наречет раунд и сверстает повестку, за столом будет обсуждаться дилемма, безоговорочно требующая конкретики и ясности.

Предваряя новую встречу, Ереван уже ведет пропагандистскую артподготовку, выводя мыльные пузыри вокруг имеющих место намерений Баку избежать пресловутых соглашений. Если какие-то договоренности имеют место, то они наделены тактическим смыслом.

На вербальном уровне были согласования на предмет укрепления мер доверия. Но они не тянут на то, чтобы восприниматься в стратегическом обрамлении. Зацикленность на этом — бзик чистой воды, активно перемалываемый армянской стороной. Но на то есть причины. С одной стороны, это следствие страха, порожденного апрельским дефолтом Армении, а с другой — воплощение ее приверженности к спекуляциям ввиду острого желания увести процесс от главного к второстепенному. Таким ходом саргсяновский пул запудривает мозги не только противнику, но и сопредседателям МГ ОБСЕ.

Ясно как божий день, что Ереван лишен серьезного настроя в целях достижения результата, потому занимается имитацией. По этой причине и непрестанно повторяет: «даже бесплодные переговоры лучше войны».

Теперь о реальной цене мер доверия, которыми Ереван прожужжал всем уши. Как можно рассчитывать на результат, если нет взаимного доверия? Разумеется, никак. А раз армяне самозабвенно и неистово тиражируют этот тезис, придавая ему абсолютный характер, это и проливает свет на истину о том, кому выгодно нестабильное состояние вдоль линии соприкосновения.

Ежедневно по нескольку десятков раз, подрывая и без того хрупкое перемирие, Армения провоцирует напряженность, чтобы оправдать проблему доверия и оттеснить условие Баку о незамедлительном выводе оккупационных войск из зоны конфликта.

Для Баку главным было и остается то, насколько серьезно нацелен на результат Ереван. Азербайджанским вооруженным силам абсолютно не нужна эскалация, ибо от нее страдает гражданское население прифронтовой зоны. Армяне об этом прекрасно знают, но делают вид непосвященных. Потому Баку с порога и отметает фальшивую озабоченность визави, когда он с пеною у рта говорит о мерах доверия. Азербайджан не отступит от заявленных целей вне зависимости от того, нравится это Саргсяну или нет. Фактор силового решения припасен на крайний случай. Беспрерывные пируэты армян о необратимости самоопределения, которую-де провозгласил Карабах, — это то, чего хочет, но не может претендент. Фаворит же знает, чего добивается.

О чем бы ни мечтал агрессор, как бы он ни маневрировал, вопрос территориальной целостности Азербайджана был и останется в повестке до последнего, пока не обретет физическое воплощение, и пора это зарубить на всех армянских носах.



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на сайте vesti.az

Вчера в Женеве состоялась встреча президентов Азербайджана и Армении Ильxама Aлиeва и Сержа Саргсяна. К моменту подписания данного номера газеты в печать информации о ее результатах еще не поступало. Но в преддверии планируемых переговоров в избытке было прогнозов и заявлений, преимущественно представителей армянской стороны, пытающейся, судя по всему, сохранить хорошую мину при плохой игре.Председатель парламентской комиссии по внешним отношениям Армении Армен Ашотян заявил, что «президент примет участие во встрече, несмотря на последние заявления руководства Азербайджана». Получается, агрессор проявляет снисходительность, идя навстречу Баку, будто мог и отказаться от рандеву. В Ереване всеми усилиями пытаются внушить Баку, мол, на повестке могут быть только итоги венских договоренностей и Азербайджану от такой неизбежности не отвертеться. Но важно уточнить существенную деталь: разве на встрече в Вене произошло нечто из ряда вон выходящее, что Саргсян строит неприступные воздушные замки?Была Вена, до нее — Санкт-Петербург, а до него Казань, да и Прага, и Мадрид, и во всех форматах обсуждались детали и условия, которые являются привязками неизменной для сторон повестки. Имя ей — Карабах. Если кому-то не дают покоя тревожные мысли вокруг редакционного оформления текущего формата, следует знать, что это не повод для острых переживаний. Вне зависимости от того, кто и как наречет раунд и сверстает повестку, за столом будет обсуждаться дилемма, безоговорочно требующая конкретики и ясности.Предваряя новую встречу, Ереван уже ведет пропагандистскую артподготовку, выводя мыльные пузыри вокруг имеющих место намерений Баку избежать пресловутых соглашений. Если какие-то договоренности имеют место, то они наделены тактическим смыслом.На вербальном уровне были согласования на предмет укрепления мер доверия. Но они не тянут на то, чтобы восприниматься в стратегическом обрамлении. Зацикленность на этом — бзик чистой воды, активно перемалываемый армянской стороной. Но на то есть причины. С одной стороны, это следствие страха, порожденного апрельским дефолтом Армении, а с другой — воплощение ее приверженности к спекуляциям ввиду острого желания увести процесс от главного к второстепенному. Таким ходом саргсяновский пул запудривает мозги не только противнику, но и сопредседателям МГ ОБСЕ.Ясно как божий день, что Ереван лишен серьезного настроя в целях достижения результата, потому занимается имитацией. По этой причине и непрестанно повторяет: «даже бесплодные переговоры лучше войны».Теперь о реальной цене мер доверия, которыми Ереван прожужжал всем уши. Как можно рассчитывать на результат, если нет взаимного доверия? Разумеется, никак. А раз армяне самозабвенно и неистово тиражируют этот тезис, придавая ему абсолютный характер, это и проливает свет на истину о том, кому выгодно нестабильное состояние вдоль линии соприкосновения.Ежедневно по нескольку десятков раз, подрывая и без того хрупкое перемирие, Армения провоцирует напряженность, чтобы оправдать проблему доверия и оттеснить условие Баку о незамедлительном выводе оккупационных войск из зоны конфликта.Для Баку главным было и остается то, насколько серьезно нацелен на результат Ереван. Азербайджанским вооруженным силам абсолютно не нужна эскалация, ибо от нее страдает гражданское население прифронтовой зоны. Армяне об этом прекрасно знают, но делают вид непосвященных. Потому Баку с порога и отметает фальшивую озабоченность визави, когда он с пеною у рта говорит о мерах доверия. Азербайджан не отступит от заявленных целей вне зависимости от того, нравится это Саргсяну или нет. Фактор силового решения припасен на крайний случай. Беспрерывные пируэты армян о необратимости самоопределения, которую-де провозгласил Карабах, — это то, чего хочет, но не может претендент. Фаворит же знает, чего добивается.О чем бы ни мечтал агрессор, как бы он ни маневрировал, вопрос территориальной целостности Азербайджана был и останется в повестке до последнего, пока не обретет физическое воплощение, и пора это зарубить на всех армянских носах. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 17.10.17 | Просмотров : 54



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