Состоявшийся вчера в
университете ADA форум «Изменим будущее миграции: инвестируем в
продовольственную безопасность и развитие сельской местности» был
посвящен Всемирному дню продовольствия. Его участники обсудили
актуальные для сегодняшнего мира проблемы.
Элеонора АБАСКУЛИЕВА
Глобальный миграционный кризис, как известно, имеет две составляющие — экономическую и политическую. Именно с этих точек зрения подходили к решению возникших в связи с кризисом проблем участники заседания, созванного Общественным объединением IDEA, Министерством сельского хозяйства и FAO (Организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству).
Высказанная вице-президентом Фонда Гeйдapа Aлиeва, учредителем и руководителем IDEA, послом доброй воли FAO Лейлой Aлиeвой мысль о том, что продовольственная безопасность и развитие сельской местности — важные факторы для обеспечения мира, стабильности и устойчивости в мире, задала тон обсуждениям. Никто не спорит с тем, подчеркнула посол FAO, что такое явление, как миграция, имеет право на существование. Вопрос в другом, должна ли она быть добровольной или вынужденной. События последних лет, поток мигрантов, хлынувший в Европу, показывают, что чаще всего отъезд, а точнее бегство из родной страны связаны с голодом, нищетой, бедностью, то есть становятся вынужденным актом. Поэтому следует в первую очередь развивать регионы, вкладывать в их экономику значительные средства с тем, чтобы миллионы людей не покидали родные места.
Участники форума говорили о необходимости определить, как влияет инвестирование в сельское хозяйство и в региональные преобразования на миграцию, насколько оно способно увеличить производство и снизить социальную напряженность в обществах. Есть и другие аспекты проблемы, без решения которых невозможно эффективно справляться с поставленными задачами. Скажем, не исследован вопрос о том, с какими вызовами сталкиваются органы, которые формируют политику в сфере сельского хозяйства. Финансовые структуры и донорские агентства, чтобы эффективнее управлять денежными вливаниями, должны иметь об этом полное представление. Лишь в этом случае можно справиться с миграцией, вызванной бедностью и нищетой.
Разработка миграционной политики многоаспектна. Успешность ее реализации зависит порой от вопросов, кажущихся не очень значительными. Скажем, от влияния гендерных отношений в той или иной стране. Или другое: приведет ли поощрение комплексного развития сельской местности к дополнительной стоимости производимой продукции. Исследователи и активисты общественного объединения говорили о том, что надо изучать самый прогрессивный опыт и распространять его. Особый акцент был сделан на широком сотрудничестве с FAO и определением конкретных направлений и возможностей в этом партнерстве. Словом, обсуждения в университете ADA показали верность известной истины «Лучший способ отметить праздник — это работа». В том числе и Всемирный день продовольствия.
На форуме состоялись также панельные заседания, тема которых «Экономические и политические стороны миграции: влияние на сельское хозяйство и продовольствие».