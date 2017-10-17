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Национальный суверенитет — главная ценность

азербайджанского государства







Завтра в Азербайджане отмечается один из самых главных государственных праздников — День независимости. 26 лет назад начался отсчет новейшей истории нашей национальной государственности, в развитии которой за прошедшие годы, бесспорно, достигнуты выдающиеся успехи.







Айдын БАЙРАМОВ



18 октября 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета Азербайджана был принят исторический документ — Конституционный акт о государственной независимости нашей страны. То была назревшая историческая необходимость в условиях уже неизбежно идущего к распаду Советского Союза.

Конституционный акт, основываясь на Декларации о независимости, принятой Национальным советом Азербайджана 28 мая 1918 года, и руководствуясь Декларацией Верховного Совета Азербайджана от 30 августа 1991 года «О восстановлении независимости Азербайджанской Республики», учредил основы государственного, политического и экономического устройства независимой Азербайджанской Республики. Свою приверженность независимости наш народ подтвердил на референдуме, состоявшемся 29 декабря того же года, положительно ответив на вопрос о поддержке Конституционного акта.

Восстановление независимости Азербайджана произошло в условиях продолжающейся армянской агрессии, обернувшейся трагическими последствиями в жизни нашего народа. Эта агрессия, а также царившая внутри страны политическая нестабильность поставили под угрозу саму независимость Азербайджана уже вскоре после ее обретения. Встать на путь фундаментального строительства азербайджанскому государству удалось лишь после возвращения к руководству страной многоопытного политика Гeйдapа Aлиeва.

Десятилетнее президентство общенационального лидера ознаменовалось крупными достижениями на пути укрепления независимости Азербайджана. В результате неустанных усилий Гeйдapа Aлиeва голос Азербайджана стал доноситься с трибун самых влиятельных международных организаций. Провозгласив с большой гордостью о том, что независимость Азербайджана является вечной и необратимой, Гeйдap Aлиeв своей политической стратегией утвердил неоценимую роль национального суверенитета в исторической судьбе нашего народа.

Стратегию на укрепление государственной независимости Азербайджана продолжает достойный преемник общенационального лидера, президент Ильxам Aлиeв. Под его руководством за последние годы достигнут значительный прогресс в развитии нашей страны практически во всех сферах — политической, экономической, социальной, военной. Азербайджан закрепился в роли лидера Южного Кавказа, страны, всемерно отстаивающей свои позиции на международной арене, воздействующей на ход геополитических и экономических процессов в регионе и во всем мире.

Сегодня смело можно говорить и о создании объективных предпосылок для справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта, являющегося самым большим препятствием на пути развития Азербайджана. Усиление политического, военного, экономического потенциала нашей страны неизбежно подводит переговорный процесс к решению карабахской проблемы на основе принципов и норм международного права, прежде всего территориальной целостности нашего государства.

Азербайджан готов и к сценарию провала переговоров, упорно реализуемому агрессивной Арменией. Сильный Азербайджан — залог того, что оккупированный армянскими агрессорами Карабах вернется в лоно нашего государства. И этот необратимо приближающийся день явит подлинный триумф независимого Азербайджана!

Завтра в Азербайджане отмечается один из самых главных государственных праздников — День независимости. 26 лет назад начался отсчет новейшей истории нашей национальной государственности, в развитии которой за прошедшие годы, бесспорно, достигнуты выдающиеся успехи.18 октября 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета Азербайджана был принят исторический документ — Конституционный акт о государственной независимости нашей страны. То была назревшая историческая необходимость в условиях уже неизбежно идущего к распаду Советского Союза.Конституционный акт, основываясь на Декларации о независимости, принятой Национальным советом Азербайджана 28 мая 1918 года, и руководствуясь Декларацией Верховного Совета Азербайджана от 30 августа 1991 года «О восстановлении независимости Азербайджанской Республики», учредил основы государственного, политического и экономического устройства независимой Азербайджанской Республики. Свою приверженность независимости наш народ подтвердил на референдуме, состоявшемся 29 декабря того же года, положительно ответив на вопрос о поддержке Конституционного акта.Восстановление независимости Азербайджана произошло в условиях продолжающейся армянской агрессии, обернувшейся трагическими последствиями в жизни нашего народа. Эта агрессия, а также царившая внутри страны политическая нестабильность поставили под угрозу саму независимость Азербайджана уже вскоре после ее обретения. Встать на путь фундаментального строительства азербайджанскому государству удалось лишь после возвращения к руководству страной многоопытного политика Гeйдapа Aлиeва.Десятилетнее президентство общенационального лидера ознаменовалось крупными достижениями на пути укрепления независимости Азербайджана. В результате неустанных усилий Гeйдapа Aлиeва голос Азербайджана стал доноситься с трибун самых влиятельных международных организаций. Провозгласив с большой гордостью о том, что независимость Азербайджана является вечной и необратимой, Гeйдap Aлиeв своей политической стратегией утвердил неоценимую роль национального суверенитета в исторической судьбе нашего народа.Стратегию на укрепление государственной независимости Азербайджана продолжает достойный преемник общенационального лидера, президент Ильxам Aлиeв. Под его руководством за последние годы достигнут значительный прогресс в развитии нашей страны практически во всех сферах — политической, экономической, социальной, военной. Азербайджан закрепился в роли лидера Южного Кавказа, страны, всемерно отстаивающей свои позиции на международной арене, воздействующей на ход геополитических и экономических процессов в регионе и во всем мире.Сегодня смело можно говорить и о создании объективных предпосылок для справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта, являющегося самым большим препятствием на пути развития Азербайджана. Усиление политического, военного, экономического потенциала нашей страны неизбежно подводит переговорный процесс к решению карабахской проблемы на основе принципов и норм международного права, прежде всего территориальной целостности нашего государства.Азербайджан готов и к сценарию провала переговоров, упорно реализуемому агрессивной Арменией. Сильный Азербайджан — залог того, что оккупированный армянскими агрессорами Карабах вернется в лоно нашего государства. И этот необратимо приближающийся день явит подлинный триумф независимого Азербайджана! TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 17.10.17 | Просмотров : 58



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