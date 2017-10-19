Новости » Социум Введите слово для поиска : Социум Аудрюс СТОНИС, режиссер (Литва):«Все увиденное в Баку меня завораживает»



Для участия в фестивале европейской толерантности Imagine в Баку приехал известный литовский режиссер-документалист, сценарист и актер, лауреат престижных международных премий Аудрюс СТОНИС. О себе и своем творчестве он рассказал в интервью агентству «Тренд».







— Добро пожаловать в Баку, поделитесь, пожалуйста, своими первыми впечатлениями.

— Я приехал в незнакомый мне край и за пару дней пребывания потрясен увиденным, эмоции переполняют мою душу. Все так красиво и уютно, а какой здесь пейзаж — потрясающая набережная города, которая сливается с Каспийским морем. Восхитительно! И еще меня поразили город, утопающий в зелени, его тенистые аллеи, улицы, добрая аура. Посол Литвы в Азербайджане господин Валдас Ластаускас организовал для нас с супругой экскурсию по городу и во время прогулки нам все время хотелось где-нибудь остановиться, посидеть в уютных ресторанчиках, лицезреть красоту древней и современной частей Баку. Но посол все время повторял: «Вы еще не все увидели, все самое лучшее впереди» и все последующее увиденное все время удивляло нас, открывало нашему взору что-то новое, необычное, красочное — настолько колоритен Баку. В этом городе очень легко дышится, хочется все время ходить по его улицам, наслаждаться этой красотой, сидеть в уютных ресторанчиках, пить чашечку ароматного чая, пробовать удивительные блюда национальной кухни.

— Кстати, а что успели попробовать?

— У вас столько много вкусной еды, овощей и фруктов! Например, какие у вас вкусные огурцы, которые можно есть как конфеты. Мне 50 лет, и я в жизни таких вкусных огурцов и помидоров не пробовал. А еще мне очень понравились люля-кебаб и различные блюда, названия которых я не знаю, — суп с маленькими пельмешками (дюшбере. — Ред.), похожие на конверты изделия из теста с зеленью, мясом и тыквой (гутабы. — Ред.), различные маринованные и свежие овощи и фрукты, сыры, зелень, горячий хлеб (тендир чёряк. — Ред.). Настоящий рай для гурманов! Чувствуешь, что вроде досыта наелся, встаешь из-за стола и… опять проголодался, опять что-нибудь хочется попробовать (смеется). Это просто невообразимо, как такое возможно? Никогда со мной такого не было! Настолько все изумительно вкусно!

— Замечательно! Как говорят у нас в Азербайджане, «нуш олсун!», то есть приятного аппетита и новых вам кулинарных открытий. Что представите на фестивале европейской толерантности Imagine?

— На фестиваль, который нацелен на продвижение межкультурного диалога и толерантности посредством искусства, я представляю два фильма. В картине «Ворота ягненка», съемки которой проходили в Иордании, Израиле и других странах, я постарался раскрыть смысл крещения, культурный пласт человечества, который идет еще с дохристианской эпохи. В фильме хочу показать встречу человека, неважно какой религии, и Бога на земле, прикосновение к высшим ценностям. Другой фильм — «Женщина и ледник» был снят в Казахстане, но в Баку состоится его премьера. Это фильм об удивительном человеке, литовском ученом Аушре Ревутайте, которую я нашел в Тяньшанских горах, на высоте 3500 метров на леднике Туюксу. Представьте себе, что эта 61-летняя женщина уже 32 года живет на этом леднике и всю свою жизнь отдала науке. Причем все эти годы — в полном одиночестве: из живых существ — только кошка и собака, в деревянном домике, среди холода, в очень тяжелых условиях, с низким содержанием кислорода в воздухе. Легендарный гляциолог настолько уважаема, что в ее честь Институт географии Казахстана назвал один из ледников. Вот такой человек живет и творит в мире!

— Планируете ли съемки в Азербайджане, о какой личности хотели бы сделать документальную картину?

— Я очень этого хочу, потому что увидел здесь очень богатую визуальную культуру, древнюю историю, запечатленную в коврах и архитектуре, орнаментах и поэзии, горах и природе. Все это меня завораживает и дает вдохновение! Здесь не музейная история, а настоящая, уходящая в глубь веков, со своими трагическими и знаменательными событиями, славным прошлым и современностью. Я побывал во многих странах, видел множество людей, поднимался в горы, в самые труднодоступные районы, делал съемки в небе и на глубине озера, но за пару дней пребывания в Баку увидел главное, что отличает ваш народ от других.

Многие говорят о большом гостеприимстве азербайджанцев, в котором я тоже убедился, но в чем это заключено? Это традиция и обычай народа или же идет изнутри человека? Я кинодокументалист с большим жизненным опытом и могу легко распознавать людей, читать их по глазам. Так вот, я прочитал в ваших глазах настоящую открытость и искренность, которая идет от души. И это идет от вашей древней истории и богатой культуры! Азербайджан находится на перекрестке Европы и Азии, и на долю вашей страны выпали тяжелые испытания, множество событий прошлого и настоящего привело к тому, что вы научились ценить жизнь, каждое ее мгновение, бережно и с уважением относиться к людям и окружающему миру, стремиться к свету! Литва и Азербайджан — это перекрестки различных культур, исторических событий, и хотя у нас нет общих границ, но нас очень многое объединяет.

— Интересно, что в мире режиссуры, тогда как многие выбирают художественный жанр, вы пошли по пути кинодокументалистики. Чем эта сфера привлекла и увлекла вас?

— В этом мире столько интересных людей, историй, пейзажей — какой смысл изобретать сюжет, когда перед тобой столько нерассказанного и нераскрытого? Нескольких жизней не хватит, чтобы все это показать людям. Я мог бы сделать игровое кино, создать героя, показать актрису, которая, как Аушре Ревутайте, живет и творит в горах, но зачем? Кинодокументалистика — это настоящая жизнь, и этим она потрясает. Ведь зритель видит не актрису, а настоящего человека, отказавшегося от всех мирских благ, в тяжелейших условиях посвятившего жизнь науке ради нас, людей. И таких историй множество, поэтому спешу именно о таких героях рассказать всему миру.

— В чем заключен ваш внутренний посыл человечеству как режиссера-документалиста? К чему стремитесь, когда снимаете картины, что хотите ими показать?

— В этом мире очень много тьмы, телеэфир полон негатива, а вокруг только войны, насилие, катаклизмы, людские страдания. Каждым своим фильмом я хочу показать свет этого мира. Мое кино — это противовес всему этому негативу, ведь даже в самой кромешной тьме есть свет. Возвращаясь к сказанному, моя героиня из фильма «Женщина и ледник» Аушре Ревутайте, даже живя в тяжелейших условиях, дарит миру свои научные изыскания, несет в этот мир свет и именно в этом находит свое счастье. Вот где заключен смысл и именно к такому свету надо стремиться!

— От вас тоже исходит позитивная энергия — откуда она?

— (смеется) Я подзаряжаюсь от своих персонажей и героев, от мест, где путешествую, общаюсь с очень светлыми людьми и частичку их позитивной энергетики, этого света стараюсь нести людям. Конечно, и себе немного оставляю…

Для участия в фестивале европейской толерантности Imagine в Баку приехал известный литовский режиссер-документалист, сценарист и актер, лауреат престижных международных премий Аудрюс СТОНИС. О себе и своем творчестве он рассказал в интервью агентству «Тренд».— Я приехал в незнакомый мне край и за пару дней пребывания потрясен увиденным, эмоции переполняют мою душу. Все так красиво и уютно, а какой здесь пейзаж — потрясающая набережная города, которая сливается с Каспийским морем. Восхитительно! И еще меня поразили город, утопающий в зелени, его тенистые аллеи, улицы, добрая аура. Посол Литвы в Азербайджане господин Валдас Ластаускас организовал для нас с супругой экскурсию по городу и во время прогулки нам все время хотелось где-нибудь остановиться, посидеть в уютных ресторанчиках, лицезреть красоту древней и современной частей Баку. Но посол все время повторял: «Вы еще не все увидели, все самое лучшее впереди» и все последующее увиденное все время удивляло нас, открывало нашему взору что-то новое, необычное, красочное — настолько колоритен Баку. В этом городе очень легко дышится, хочется все время ходить по его улицам, наслаждаться этой красотой, сидеть в уютных ресторанчиках, пить чашечку ароматного чая, пробовать удивительные блюда национальной кухни.— У вас столько много вкусной еды, овощей и фруктов! Например, какие у вас вкусные огурцы, которые можно есть как конфеты. Мне 50 лет, и я в жизни таких вкусных огурцов и помидоров не пробовал. А еще мне очень понравились люля-кебаб и различные блюда, названия которых я не знаю, — суп с маленькими пельмешками (дюшбере. — Ред.), похожие на конверты изделия из теста с зеленью, мясом и тыквой (гутабы. — Ред.), различные маринованные и свежие овощи и фрукты, сыры, зелень, горячий хлеб (тендир чёряк. — Ред.). Настоящий рай для гурманов! Чувствуешь, что вроде досыта наелся, встаешь из-за стола и… опять проголодался, опять что-нибудь хочется попробовать (смеется). Это просто невообразимо, как такое возможно? Никогда со мной такого не было! Настолько все изумительно вкусно!— На фестиваль, который нацелен на продвижение межкультурного диалога и толерантности посредством искусства, я представляю два фильма. В картине «Ворота ягненка», съемки которой проходили в Иордании, Израиле и других странах, я постарался раскрыть смысл крещения, культурный пласт человечества, который идет еще с дохристианской эпохи. В фильме хочу показать встречу человека, неважно какой религии, и Бога на земле, прикосновение к высшим ценностям. Другой фильм — «Женщина и ледник» был снят в Казахстане, но в Баку состоится его премьера. Это фильм об удивительном человеке, литовском ученом Аушре Ревутайте, которую я нашел в Тяньшанских горах, на высоте 3500 метров на леднике Туюксу. Представьте себе, что эта 61-летняя женщина уже 32 года живет на этом леднике и всю свою жизнь отдала науке. Причем все эти годы — в полном одиночестве: из живых существ — только кошка и собака, в деревянном домике, среди холода, в очень тяжелых условиях, с низким содержанием кислорода в воздухе. Легендарный гляциолог настолько уважаема, что в ее честь Институт географии Казахстана назвал один из ледников. Вот такой человек живет и творит в мире!— Я очень этого хочу, потому что увидел здесь очень богатую визуальную культуру, древнюю историю, запечатленную в коврах и архитектуре, орнаментах и поэзии, горах и природе. Все это меня завораживает и дает вдохновение! Здесь не музейная история, а настоящая, уходящая в глубь веков, со своими трагическими и знаменательными событиями, славным прошлым и современностью. Я побывал во многих странах, видел множество людей, поднимался в горы, в самые труднодоступные районы, делал съемки в небе и на глубине озера, но за пару дней пребывания в Баку увидел главное, что отличает ваш народ от других.Многие говорят о большом гостеприимстве азербайджанцев, в котором я тоже убедился, но в чем это заключено? Это традиция и обычай народа или же идет изнутри человека? Я кинодокументалист с большим жизненным опытом и могу легко распознавать людей, читать их по глазам. Так вот, я прочитал в ваших глазах настоящую открытость и искренность, которая идет от души. И это идет от вашей древней истории и богатой культуры! Азербайджан находится на перекрестке Европы и Азии, и на долю вашей страны выпали тяжелые испытания, множество событий прошлого и настоящего привело к тому, что вы научились ценить жизнь, каждое ее мгновение, бережно и с уважением относиться к людям и окружающему миру, стремиться к свету! Литва и Азербайджан — это перекрестки различных культур, исторических событий, и хотя у нас нет общих границ, но нас очень многое объединяет.— В этом мире столько интересных людей, историй, пейзажей — какой смысл изобретать сюжет, когда перед тобой столько нерассказанного и нераскрытого? Нескольких жизней не хватит, чтобы все это показать людям. Я мог бы сделать игровое кино, создать героя, показать актрису, которая, как Аушре Ревутайте, живет и творит в горах, но зачем? Кинодокументалистика — это настоящая жизнь, и этим она потрясает. Ведь зритель видит не актрису, а настоящего человека, отказавшегося от всех мирских благ, в тяжелейших условиях посвятившего жизнь науке ради нас, людей. И таких историй множество, поэтому спешу именно о таких героях рассказать всему миру.— В этом мире очень много тьмы, телеэфир полон негатива, а вокруг только войны, насилие, катаклизмы, людские страдания. Каждым своим фильмом я хочу показать свет этого мира. Мое кино — это противовес всему этому негативу, ведь даже в самой кромешной тьме есть свет. Возвращаясь к сказанному, моя героиня из фильма «Женщина и ледник» Аушре Ревутайте, даже живя в тяжелейших условиях, дарит миру свои научные изыскания, несет в этот мир свет и именно в этом находит свое счастье. Вот где заключен смысл и именно к такому свету надо стремиться!— (смеется) Я подзаряжаюсь от своих персонажей и героев, от мест, где путешествую, общаюсь с очень светлыми людьми и частичку их позитивной энергетики, этого света стараюсь нести людям. Конечно, и себе немного оставляю… TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 19.10.17 | Просмотров : 33



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