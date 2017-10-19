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Гости Франкфуртской книжной ярмарки узнают

не только о книгоиздательстве, но и всей

азербайджанской культуре







Книжная выставка в ФРГ или, как принято ее обычно называть, Франкфуртская ярмарка — мировой бренд, имеющий многолетнюю историю. Традиционное ежегодное участие нашей страны в этом грандиозном книжном празднике — прекрасная возможность не только представить продукцию азербайджанских издательств, но и познакомить гостей выставки с культурой и литературой Азербайджана.











Элеонора АБАСКУЛИЕВА



Около 700 изданий, посвященных государственности, истории, культуре и туризму Азербайджана, на немецком, английском и азербайджанском языках под 380 названиями представлены на этот раз посетителям Франкфуртской книжной выставки.

Каждый год в нашем павильоне на ярмарке проходят встречи, которые надолго запоминаются тем, кому удалось там побывать. Но недавняя встреча, прошедшая под девизом «Азербайджан — страна огней», собрала большее, чем обычно, число участников. И на то есть особые причины. Самира Патцер-Исмайлова, отдающая много сил и души пропаганде нашей страны за рубежом (одно перечисление ее статусов дает представление об этом — председатель Форума европейского сотрудничества, почетный президент Конгресса азербайджанцев Европы, руководитель отдела культуры германо-азербайджанского форума), с удовлетворением назвала их. Приветствуя собравшихся в павильоне, она рассказала о том, что с каждым годом растет число тех, кто посещает Азербайджан, чтобы поближе познакомиться с его историей и искусством. Одна из них — известный фотограф Барбара Лютербек, чья книга «Будучи гостем в Азербайджане», посвященная поездке в нашу страну, вышла в прошлом году в немецком издательстве «Винанд». На этой встрече Барбара поделилась своими впечатлениями, которые озаглавила «Азербайджан глазами немцев». «Это гостеприимство и огромный туристический потенциал, интереснейшее культурное наследие азербайджанского народа, изумительная природа и удивительный синтез Востока и Запада, вызывающие огромный интерес у зарубежных гостей, — сказала она. — Азербайджан, — подчеркнула фотохудожник, — это место, где они сливаются в одно замечательное целое».

И, конечно, на встрече не обошлось без выступлений тех, кто издает книги и пропагандирует их. Постоянный участник франкфуртских книжных выставок, директор Азербайджанской национальной библиотеки им. М.Ф.Ахундова Керим Тахиров и глава издательства «Винанд» Михаил Винанд обменялись впечатлениями о будущем книги, положении дел в каждой из наших стран.

Как сообщает пресс-служба Госкомитета по работе с диаспорой, не меньший успех имело и предыдущее мероприятие в выставочном павильоне Азербайджана, посвященное творчеству великого азербайджанского мыслителя и поэта Низами Гянджеви. О работе Международного центра Низами Гянджеви рассказала руководитель научных и культурных проектов Арзу Тебризли. Особый интерес ученых, посетивших эту встречу, вызвало выступление много лет живущей в ФРГ Севиль Фукс, исследователя наследия Низами. Оно было посвящено результатам научных исследований в XVIII-XXI веках немецкоязычных низамиведов. На основе проведенных ею в течение 15 лет изысканий Фукс доказала, что в Германии всегда был велик интерес к наследию Низами, и что именно в этой стране осуществлен самый полный по сравнению с другими зарубежными странами перевод «Хамсе» («Пятерица»).

Переводчица газелей Низами на немецкий язык Розмари Купер прочла на родном языке переведенный ею рассказ «Фитне» из поэмы «Семь красавиц». А представительница нашей страны, доктор искусствоведения Джамиля Гасанзаде посвятила свое выступление произведениям великого поэта, бережно хранимым в Берлинской государственной библиотеке. Она также ознакомила собравшихся с фотографиями миниатюр к древним рукописям, находящимся в коллекции известного немецкого дипломата и ученого Генриха Фридриха фон Дитцина, жившего в XVIII-XIX веках. Одним словом, собравшиеся на встречу ученые и искусствоведы заслуженно назвали ее научной сессией.

Мероприятия в нашем павильоне выставки организованы Министерством культуры и туризма, Госкомитетом по работе с диаспорой Азербайджана, посольством нашей страны в ФРГ. В них участвовали представители немецкой общественности, активисты азербайджанской диаспоры в Германии, гости из разных стран.

Книжная выставка в ФРГ или, как принято ее обычно называть, Франкфуртская ярмарка — мировой бренд, имеющий многолетнюю историю. Традиционное ежегодное участие нашей страны в этом грандиозном книжном празднике — прекрасная возможность не только представить продукцию азербайджанских издательств, но и познакомить гостей выставки с культурой и литературой Азербайджана.Около 700 изданий, посвященных государственности, истории, культуре и туризму Азербайджана, на немецком, английском и азербайджанском языках под 380 названиями представлены на этот раз посетителям Франкфуртской книжной выставки.Каждый год в нашем павильоне на ярмарке проходят встречи, которые надолго запоминаются тем, кому удалось там побывать. Но недавняя встреча, прошедшая под девизом «Азербайджан — страна огней», собрала большее, чем обычно, число участников. И на то есть особые причины. Самира Патцер-Исмайлова, отдающая много сил и души пропаганде нашей страны за рубежом (одно перечисление ее статусов дает представление об этом — председатель Форума европейского сотрудничества, почетный президент Конгресса азербайджанцев Европы, руководитель отдела культуры германо-азербайджанского форума), с удовлетворением назвала их. Приветствуя собравшихся в павильоне, она рассказала о том, что с каждым годом растет число тех, кто посещает Азербайджан, чтобы поближе познакомиться с его историей и искусством. Одна из них — известный фотограф Барбара Лютербек, чья книга «Будучи гостем в Азербайджане», посвященная поездке в нашу страну, вышла в прошлом году в немецком издательстве «Винанд». На этой встрече Барбара поделилась своими впечатлениями, которые озаглавила «Азербайджан глазами немцев». «Это гостеприимство и огромный туристический потенциал, интереснейшее культурное наследие азербайджанского народа, изумительная природа и удивительный синтез Востока и Запада, вызывающие огромный интерес у зарубежных гостей, — сказала она. — Азербайджан, — подчеркнула фотохудожник, — это место, где они сливаются в одно замечательное целое».И, конечно, на встрече не обошлось без выступлений тех, кто издает книги и пропагандирует их. Постоянный участник франкфуртских книжных выставок, директор Азербайджанской национальной библиотеки им. М.Ф.Ахундова Керим Тахиров и глава издательства «Винанд» Михаил Винанд обменялись впечатлениями о будущем книги, положении дел в каждой из наших стран.Как сообщает пресс-служба Госкомитета по работе с диаспорой, не меньший успех имело и предыдущее мероприятие в выставочном павильоне Азербайджана, посвященное творчеству великого азербайджанского мыслителя и поэта Низами Гянджеви. О работе Международного центра Низами Гянджеви рассказала руководитель научных и культурных проектов Арзу Тебризли. Особый интерес ученых, посетивших эту встречу, вызвало выступление много лет живущей в ФРГ Севиль Фукс, исследователя наследия Низами. Оно было посвящено результатам научных исследований в XVIII-XXI веках немецкоязычных низамиведов. На основе проведенных ею в течение 15 лет изысканий Фукс доказала, что в Германии всегда был велик интерес к наследию Низами, и что именно в этой стране осуществлен самый полный по сравнению с другими зарубежными странами перевод «Хамсе» («Пятерица»).Переводчица газелей Низами на немецкий язык Розмари Купер прочла на родном языке переведенный ею рассказ «Фитне» из поэмы «Семь красавиц». А представительница нашей страны, доктор искусствоведения Джамиля Гасанзаде посвятила свое выступление произведениям великого поэта, бережно хранимым в Берлинской государственной библиотеке. Она также ознакомила собравшихся с фотографиями миниатюр к древним рукописям, находящимся в коллекции известного немецкого дипломата и ученого Генриха Фридриха фон Дитцина, жившего в XVIII-XIX веках. Одним словом, собравшиеся на встречу ученые и искусствоведы заслуженно назвали ее научной сессией.Мероприятия в нашем павильоне выставки организованы Министерством культуры и туризма, Госкомитетом по работе с диаспорой Азербайджана, посольством нашей страны в ФРГ. В них участвовали представители немецкой общественности, активисты азербайджанской диаспоры в Германии, гости из разных стран. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 19.10.17 | Просмотров : 31



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