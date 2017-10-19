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Время, данное Каталонии, чтобы одуматься, сегодня истекает







Лидеры двух общественных организаций, олицетворяющих движение за независимость Каталонии, арестованы судом Мадрида за подстрекательство к неповиновению властям. Под стражу попали лидер каталонской «Всеобщей культуры» Жорди Куишар и глава «Каталонской национальной ассамблеи» Жорди Санчес. Судья согласился на их досудебное содержание в тюрьме без права выхода под залог. Еще двоих подозреваемых в мятеже суд оставил на свободе. Речь идет о главе каталонской полиции майоре Хосепе Луисе Траперо и его заместителе лейтенанте Терезу Лаплане, также ставших фигурантами дела о «подстрекательстве к неповиновению властям».







Джеральд КУЗЕНС,

Келли МАКЛАУГЛИН



Глава Каталонии Карлес Пучдемон предложил премьер-министру Испании Мариано Рахою в течение двух месяцев начать диалог по ситуации в регионе после референдума о независимости. Испания дала ему три дня на то, чтобы ответить, объявляет ли регион независимость. Правительство Испании хотело получить четкий ответ от Карлеса Пучдемона, однако он ушел от ответа и призвал к проведению переговоров. Испанское правительство возьмет Каталонию под свой контроль, если эта неопределенность продолжится.

Теперь у Пучдемона есть время до утра четверга или Испании придется применить статью 155 конституции, которая позволит центральному правительству приостановить самоуправление Каталонии. В письме, отправленном в понедельник, Пучдемон не ответил «да» или «нет» на вопрос правительства Испании: «Объявили ли вы независимость Каталонии?». Он призвал к проведению переговоров следующие два месяца и попросил, чтобы испанские власти прекратили «все репрессии» против жителей Каталонии. В качестве одного из примеров репрессий Пучдемон упомянул появление в суде Хосепа Луиса Траперо, главы полиции Каталонии. Траперо находится под следствием по подозрению в подстрекательстве к мятежу. Эти обвинения связаны с проведением референдума о независимости 1 октября. Пучдемон написал в письме: «Мы не должны позволить этой ситуации ухудшиться еще больше. Я уверен, что, признав наличие проблемы и попытавшись справиться с ней, мы сможем найти путь к решению».

Пучдемон, который консультируется со сторонами внутри региона, сталкивается с дилеммой в подготовке своего ответа. Если он скажет, что Каталония провозгласила независимость, в дело вступит центральное правительство. Если он скажет, что регион не делал этого, то леворадикальная каталонская партия «Кандидатура народного единства» перестанет поддерживать его правительство.

Каталонское правительство утверждает, что 90% каталонцев проголосовали за выход из состава Испании на референдуме 1 октября. Власти Мадрида объявили этот референдум незаконным, а большинство противников независимости бойкотировали его, сократив явку до 43%.

Согласно статье 155 конституции Испании, центральное правительство может приостановить политическую автономию региона, если он нарушит закон.

Эта статья, которая позволяет премьер-министру Мариано Рахою разогнать каталонское правительство и назначить региональные выборы, не была использована с момента принятия конституции в 1978 году после смерти диктатора Франсиско Франко. В воскресенье испанская газета El Mundo сообщила, что если статья 155 будет применена, правительство заменит каталонское правительство и в течение трех месяцев будут проведены выборы.

Пучдемон должен был объявить о независимости Каталонии в парламенте в прошлый вторник, но в итоге он сделал неоднозначное заявление. Он резко изменил свою позицию, сказав, что готов отложить вопрос о независимости, чтобы начать открытый диалог. С момента проведения референдума более 500 компаний перенесли свои штаб-квартиры в другие части Испании. Были зафиксированы отдельные случаи насилия — в Барселоне, а также в Валенсии, где представители правых движений атаковали сторонников независимости, принимавших участие в марше в прошлый понедельник.

Оппозиция Каталонии, выступающая против попытки Пучдемона добиться независимости, не имеет единого мнения по поводу того, как далеко Мадрид должен зайти при восстановлении контроля над регионом. Одни хотят, чтобы статья 155 была применена исключительно для проведения региональных выборов, чтобы дать тем, кто живет в Каталонии, возможность выразить свою позицию в законном голосовании, другие утверждают, что следует лишить регион автономии в вопросах полиции и образования.



Daily Mail

















Патовая ситуация



В случае, если каталонское правительство, используя результаты референдума о независимости 1 октября, все-таки заявит об отделении от Испании, то тогда федеральный центр собирается использовать положения статьи 155 конституции. Эта юридическая норма была в свое время позаимствована из основного закона ФРГ, который также предполагает возможность для верховной власти в кризисной ситуации наводить конституционный порядок в том или ином субъекте федерации. При этом ни в Испании, ни в Германии, ни в других децентрализованных европейских государствах никогда ранее такие меры не использовались.

Текст данной статьи в конституции 1978 года гласит: «В случае, если автономная область не выполняет обязанностей, возложенных конституцией или другими законами или же иным способом значительно вредит общим интересам Испании, то правительство, после предварительных консультаций с председателем автономной области и в случае, если не было услышано, при поддержке абсолютного большинства в Сенате имеет право применить необходимые меры для принуждения оной к выполнению указанных обязанностей или защите указанных интересов».

Отсутствие конкретных формулировок возможных мер принуждения открывает большое поле для юридических и практических интерпретаций данной статьи. Это уже вызвало большую дискуссию в испанском обществе.

Впрочем, Мадрид всей своей риторикой дает понять, что хоть и намерен действовать жестко для восстановления законного порядка, все же ни в коем случае не собирается посягать на каталонскую свободу. El Pais, ссылаясь на мнение ряда уважаемых профессоров государственного права, среди которых в том числе и соавторы конституции, утверждает, что закон говорит не о ликвидации автономии действиями центра, а только о восстановлении ее прав и полномочий в рамках правового поля федерации.

«Применение статьи 155 — это крайний сценарий, в котором не заинтересована ни одна из сторон конфликта», — считает Дмитрий Данилов, заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН. С одной стороны, Мадрид, выбрав жесткий ответ на каталонскую инициативу, сейчас не может проявить мягкость. Это будет означать падение доверия к правящей коалиции во главе с премьером Мариано Рахоем, что может вылиться в потерю власти. Однако, по мнению Данилова, силовое решение каталонской проблемы заморозит ее и в долгосрочной перспективе обострит этот региональный конфликт.

При этом внутри Испании существует пример, к которому, вероятно, может стремиться Каталония, — Страна басков. Со времен гражданской войны 1936-1938 годов мятежный регион с ярко выраженной национальной идентичностью активно противостоял, в том числе и при помощи терроризма, централизованной политике Мадрида и Франсиско Франко. Как результат, три баскские провинции по принятой после свержения диктатора конституции получили право полностью распоряжаться собранными на своей территории налогами, отдавая центральному правительству только свою долю в обеспечении внешнеполитической деятельности, отстаивании национальных интересов и тому подобных расходах. При этом местные националистические организации все равно продолжали борьбу за полную независимость, постепенно сошедшую на нет к концу ХХ века.

Лидеры двух общественных организаций, олицетворяющих движение за независимость Каталонии, арестованы судом Мадрида за подстрекательство к неповиновению властям. Под стражу попали лидер каталонской «Всеобщей культуры» Жорди Куишар и глава «Каталонской национальной ассамблеи» Жорди Санчес. Судья согласился на их досудебное содержание в тюрьме без права выхода под залог. Еще двоих подозреваемых в мятеже суд оставил на свободе. Речь идет о главе каталонской полиции майоре Хосепе Луисе Траперо и его заместителе лейтенанте Терезу Лаплане, также ставших фигурантами дела о «подстрекательстве к неповиновению властям».Глава Каталонии Карлес Пучдемон предложил премьер-министру Испании Мариано Рахою в течение двух месяцев начать диалог по ситуации в регионе после референдума о независимости. Испания дала ему три дня на то, чтобы ответить, объявляет ли регион независимость. Правительство Испании хотело получить четкий ответ от Карлеса Пучдемона, однако он ушел от ответа и призвал к проведению переговоров. Испанское правительство возьмет Каталонию под свой контроль, если эта неопределенность продолжится.Теперь у Пучдемона есть время до утра четверга или Испании придется применить статью 155 конституции, которая позволит центральному правительству приостановить самоуправление Каталонии. В письме, отправленном в понедельник, Пучдемон не ответил «да» или «нет» на вопрос правительства Испании: «Объявили ли вы независимость Каталонии?». Он призвал к проведению переговоров следующие два месяца и попросил, чтобы испанские власти прекратили «все репрессии» против жителей Каталонии. В качестве одного из примеров репрессий Пучдемон упомянул появление в суде Хосепа Луиса Траперо, главы полиции Каталонии. Траперо находится под следствием по подозрению в подстрекательстве к мятежу. Эти обвинения связаны с проведением референдума о независимости 1 октября. Пучдемон написал в письме: «Мы не должны позволить этой ситуации ухудшиться еще больше. Я уверен, что, признав наличие проблемы и попытавшись справиться с ней, мы сможем найти путь к решению».Пучдемон, который консультируется со сторонами внутри региона, сталкивается с дилеммой в подготовке своего ответа. Если он скажет, что Каталония провозгласила независимость, в дело вступит центральное правительство. Если он скажет, что регион не делал этого, то леворадикальная каталонская партия «Кандидатура народного единства» перестанет поддерживать его правительство.Каталонское правительство утверждает, что 90% каталонцев проголосовали за выход из состава Испании на референдуме 1 октября. Власти Мадрида объявили этот референдум незаконным, а большинство противников независимости бойкотировали его, сократив явку до 43%.Согласно статье 155 конституции Испании, центральное правительство может приостановить политическую автономию региона, если он нарушит закон.Эта статья, которая позволяет премьер-министру Мариано Рахою разогнать каталонское правительство и назначить региональные выборы, не была использована с момента принятия конституции в 1978 году после смерти диктатора Франсиско Франко. В воскресенье испанская газета El Mundo сообщила, что если статья 155 будет применена, правительство заменит каталонское правительство и в течение трех месяцев будут проведены выборы.Пучдемон должен был объявить о независимости Каталонии в парламенте в прошлый вторник, но в итоге он сделал неоднозначное заявление. Он резко изменил свою позицию, сказав, что готов отложить вопрос о независимости, чтобы начать открытый диалог. С момента проведения референдума более 500 компаний перенесли свои штаб-квартиры в другие части Испании. Были зафиксированы отдельные случаи насилия — в Барселоне, а также в Валенсии, где представители правых движений атаковали сторонников независимости, принимавших участие в марше в прошлый понедельник.Оппозиция Каталонии, выступающая против попытки Пучдемона добиться независимости, не имеет единого мнения по поводу того, как далеко Мадрид должен зайти при восстановлении контроля над регионом. Одни хотят, чтобы статья 155 была применена исключительно для проведения региональных выборов, чтобы дать тем, кто живет в Каталонии, возможность выразить свою позицию в законном голосовании, другие утверждают, что следует лишить регион автономии в вопросах полиции и образования.В случае, если каталонское правительство, используя результаты референдума о независимости 1 октября, все-таки заявит об отделении от Испании, то тогда федеральный центр собирается использовать положения статьи 155 конституции. Эта юридическая норма была в свое время позаимствована из основного закона ФРГ, который также предполагает возможность для верховной власти в кризисной ситуации наводить конституционный порядок в том или ином субъекте федерации. При этом ни в Испании, ни в Германии, ни в других децентрализованных европейских государствах никогда ранее такие меры не использовались.Текст данной статьи в конституции 1978 года гласит: «В случае, если автономная область не выполняет обязанностей, возложенных конституцией или другими законами или же иным способом значительно вредит общим интересам Испании, то правительство, после предварительных консультаций с председателем автономной области и в случае, если не было услышано, при поддержке абсолютного большинства в Сенате имеет право применить необходимые меры для принуждения оной к выполнению указанных обязанностей или защите указанных интересов».Отсутствие конкретных формулировок возможных мер принуждения открывает большое поле для юридических и практических интерпретаций данной статьи. Это уже вызвало большую дискуссию в испанском обществе.Впрочем, Мадрид всей своей риторикой дает понять, что хоть и намерен действовать жестко для восстановления законного порядка, все же ни в коем случае не собирается посягать на каталонскую свободу. El Pais, ссылаясь на мнение ряда уважаемых профессоров государственного права, среди которых в том числе и соавторы конституции, утверждает, что закон говорит не о ликвидации автономии действиями центра, а только о восстановлении ее прав и полномочий в рамках правового поля федерации.«Применение статьи 155 — это крайний сценарий, в котором не заинтересована ни одна из сторон конфликта», — считает Дмитрий Данилов, заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН. С одной стороны, Мадрид, выбрав жесткий ответ на каталонскую инициативу, сейчас не может проявить мягкость. Это будет означать падение доверия к правящей коалиции во главе с премьером Мариано Рахоем, что может вылиться в потерю власти. Однако, по мнению Данилова, силовое решение каталонской проблемы заморозит ее и в долгосрочной перспективе обострит этот региональный конфликт.При этом внутри Испании существует пример, к которому, вероятно, может стремиться Каталония, — Страна басков. Со времен гражданской войны 1936-1938 годов мятежный регион с ярко выраженной национальной идентичностью активно противостоял, в том числе и при помощи терроризма, централизованной политике Мадрида и Франсиско Франко. Как результат, три баскские провинции по принятой после свержения диктатора конституции получили право полностью распоряжаться собранными на своей территории налогами, отдавая центральному правительству только свою долю в обеспечении внешнеполитической деятельности, отстаивании национальных интересов и тому подобных расходах. При этом местные националистические организации все равно продолжали борьбу за полную независимость, постепенно сошедшую на нет к концу ХХ века. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 19.10.17 | Просмотров : 30



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