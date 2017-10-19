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Благодаря сооружению оросительных систем в сельхозоборот

вовлечены десятки тысяч гектаров новых площадей







До конца текущего года в общую площадь орошаемых земельных угодий Азербайджана будут вовлечены еще 10 тысяч гектаров. Национальный водный оператор страны ОАО «Azersu» завершает реализацию проекта по обеспечению оросительной системой новых территорий в Гаджигабульском и Шамахинском районах.







Ильгар РАГИМОВ



В сообщении «Azersu» отмечается, что источником для орошения вовлекаемых в сельхозпроизводство новых земельных участков станет специально для этой цели сооруженная водоочистительная установка «Кура», установленная неподалеку от села Талыш Гаджигабульского района. Согласно проекту предусматривается прокладка двух магистральных водопроводных линий общей протяженностью 27,5 км, проходящих по территории села Падарчель. На сегодняшний день уже проложено 26 км этой линии. В том, что эта работа будет успешно выполнена в предусмотренные сроки, не приходится сомневаться: «Azersu» в июне текущего года уже завершило аналогичный проект в Зардабском районе.

Вряд ли стоит кого-то убеждать в том, насколько важное значение имеют мелиоративное улучшение и водохозяйственное развитие для социально-экономического благополучия регионов страны, решения актуальных проблем, связанных с продовольственным обеспечением населения. Как известно, основной объем производства сельскохозяйственный продукции в нашей стране приходится на орошаемые земли общей площадью порядка 1,5 миллиона гектаров. По сути 90% производимой в Азербайджане сельхозпродукции выращивается на этой территории. К этому следует добавить также, что 126 тысяч гектаров общих орошаемых площадей находятся под оккупацией в результате нагорно-карабахского конфликта.

Следует особо отметить, что в советское время, на протяжении всего периода руководства Азербайджаном (1969-1982 гг.) великого лидера Гeйдapа Aлиeва, в республике была осуществлена масштабная работа по оснащению орошаемых земель мелиоративными и ирригационными фондами, построенными на высоком техническом уровне. Более 600 тысяч гектаров были подвергнуты комплексным мероприятиям по мелиоративному улучшению.

Сегодня, в контексте диверсификации экономики страны, развитие аграрного сектора приобретает особое значение для Азербайджана. Поэтому не случайно глава государства, президент Ильxам Aлиeв уделяет этой проблеме повышенное внимание. Он неоднократно подчеркивал на встречах и совещаниях, посвященных вопросам развития сельхозпроизводства, что прогресс в этой сфере во многом зависит от объема проводимых в стране мелиоративных работ, строительства современных оросительных систем, расширения площади орошаемых земель. Глава государства не раз акцентировал внимание на том, что успешная реализация инфраструктурных проектов придает импульс общему экономическому развитию регионов. Именно исходя из этих соображений, президент Ильxам Aлиeв подписал в июне текущего года распоряжение «О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей оросительной водой и удовлетворению потребности населения в питьевой воде».

В сентябре этого года, на встрече с представителями общественности Гейгельского района, глава государства подчеркнул, что в текущем году поставлена задача обеспечить водой более 100 тысяч гектаров новых посевных площадей. Президент напомнил о масштабных работах, выполненных с целью мелиоративного улучшения сельхозугодий, о создании водохранилищ Шамкирчай и Тахтакюрпю, новых оросительных каналов и других ирригационных сооружений, благодаря которым десятки тысяч гектаров ранее неиспользованных земель вовлечены в сельхозоборот. Осуществлены другие важные меры по дальнейшему улучшению обеспечения посевных площадей оросительной водой в целях достижения более высокой урожайности в хлопководстве, зерноводстве и производстве других сельскохозяйственных растений, продукции животноводства, удовлетворению потребностей населения в питьевой воде, построены и сданы в эксплуатацию водохранилища, магистральные каналы и другие объекты водного хозяйства.

До конца текущего года в общую площадь орошаемых земельных угодий Азербайджана будут вовлечены еще 10 тысяч гектаров. Национальный водный оператор страны ОАО «Azersu» завершает реализацию проекта по обеспечению оросительной системой новых территорий в Гаджигабульском и Шамахинском районах.В сообщении «Azersu» отмечается, что источником для орошения вовлекаемых в сельхозпроизводство новых земельных участков станет специально для этой цели сооруженная водоочистительная установка «Кура», установленная неподалеку от села Талыш Гаджигабульского района. Согласно проекту предусматривается прокладка двух магистральных водопроводных линий общей протяженностью 27,5 км, проходящих по территории села Падарчель. На сегодняшний день уже проложено 26 км этой линии. В том, что эта работа будет успешно выполнена в предусмотренные сроки, не приходится сомневаться: «Azersu» в июне текущего года уже завершило аналогичный проект в Зардабском районе.Вряд ли стоит кого-то убеждать в том, насколько важное значение имеют мелиоративное улучшение и водохозяйственное развитие для социально-экономического благополучия регионов страны, решения актуальных проблем, связанных с продовольственным обеспечением населения. Как известно, основной объем производства сельскохозяйственный продукции в нашей стране приходится на орошаемые земли общей площадью порядка 1,5 миллиона гектаров. По сути 90% производимой в Азербайджане сельхозпродукции выращивается на этой территории. К этому следует добавить также, что 126 тысяч гектаров общих орошаемых площадей находятся под оккупацией в результате нагорно-карабахского конфликта.Следует особо отметить, что в советское время, на протяжении всего периода руководства Азербайджаном (1969-1982 гг.) великого лидера Гeйдapа Aлиeва, в республике была осуществлена масштабная работа по оснащению орошаемых земель мелиоративными и ирригационными фондами, построенными на высоком техническом уровне. Более 600 тысяч гектаров были подвергнуты комплексным мероприятиям по мелиоративному улучшению.Сегодня, в контексте диверсификации экономики страны, развитие аграрного сектора приобретает особое значение для Азербайджана. Поэтому не случайно глава государства, президент Ильxам Aлиeв уделяет этой проблеме повышенное внимание. Он неоднократно подчеркивал на встречах и совещаниях, посвященных вопросам развития сельхозпроизводства, что прогресс в этой сфере во многом зависит от объема проводимых в стране мелиоративных работ, строительства современных оросительных систем, расширения площади орошаемых земель. Глава государства не раз акцентировал внимание на том, что успешная реализация инфраструктурных проектов придает импульс общему экономическому развитию регионов. Именно исходя из этих соображений, президент Ильxам Aлиeв подписал в июне текущего года распоряжение «О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей оросительной водой и удовлетворению потребности населения в питьевой воде».В сентябре этого года, на встрече с представителями общественности Гейгельского района, глава государства подчеркнул, что в текущем году поставлена задача обеспечить водой более 100 тысяч гектаров новых посевных площадей. Президент напомнил о масштабных работах, выполненных с целью мелиоративного улучшения сельхозугодий, о создании водохранилищ Шамкирчай и Тахтакюрпю, новых оросительных каналов и других ирригационных сооружений, благодаря которым десятки тысяч гектаров ранее неиспользованных земель вовлечены в сельхозоборот. Осуществлены другие важные меры по дальнейшему улучшению обеспечения посевных площадей оросительной водой в целях достижения более высокой урожайности в хлопководстве, зерноводстве и производстве других сельскохозяйственных растений, продукции животноводства, удовлетворению потребностей населения в питьевой воде, построены и сданы в эксплуатацию водохранилища, магистральные каналы и другие объекты водного хозяйства. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 19.10.17 | Просмотров : 31



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