Для раннего выявления сахарного диабета созданы все условия
В
Азербайджане стартовал месячник борьбы с диабетом, инициированный
Учебно-терапевтической клиникой Азербайджанского медицинского
университета (АМУ). Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с
диабетом, который ежегодно отмечается 14 ноября. Цель профилактической
кампании — информирование населения о заболевании, факторах риска,
предупреждение осложнений от болезни, проведение обследований на
сахарный диабет.
Ирада ГАСАНЗАДЕ
Как сообщили в пресс-службе АМУ, в ходе обращений граждан будет измеряться количество глюкозы, гемоглобина и креатинина в крови, проводиться обследование эхокардиограммой. Больные смогут пройти консультацию у эндокринолога и кардиолога клиники. Обследования проводятся по скидочным ценам.
По данным Республиканского эндокринологического центра, который координирует национальную эндокринологическую службу, в стране официально зарегистрированы свыше 212 тысяч больных сахарным диабетом, из них почти 29 тысяч — диабетом
I типа. Для оказания лечебно-диагностической помощи всем страдающим этим год от года получающим все большее распространение заболеванием функционируют свыше десяти эндокринологических диспансеров. На местах при больницах и поликлиниках действуют эндокринологические кабинеты, в том числе и детские.
Как отметила ведущий специалист Республиканского эндокринологического центра Егяна Султанова, оказание медицинской помощи в области эндокринологии занимает особое место в системе здравоохранения, так как такого рода заболевания в большинстве случаев имеют хроническое течение и приводят к тяжелым осложнениям, которые способствуют высокой инвалидизации и смертности. Сахарный диабет прочно удерживает третье место в списке причин, влекущих смерть. При этом количество заболевших постоянно увеличивается, и уже к 2040 году в мире, по предположению экспертов ВОЗ, их число приблизится к 642 миллионам человек.
К сожалению, наблюдается и омоложение болезни. Эта тенденция характерна и для Азербайджана. Если раньше сахарный диабет II типа встречался в возрастной категории 45-50 лет, то сегодня и в более раннем возрасте — в 20, 30 лет.
В нашей стране в рамках специальной госпрограммы предпринимаются серьезные шаги для борьбы с сахарным диабетом, оказания комплексной помощи больным. Во всех регионах функционируют центры здоровья, поликлиники, есть бесплатное медицинское лекарственное обеспечение — инсулин, средства самоконтроля, тест-полоски. А недавно Министерство здравоохранения запустило новый проект по созданию в лечебницах Баку и районах страны кабинетов «Диабетическая стопа».
Однако, несмотря на это, как отмечает Султанова, остается другая проблема: человек очень поздно попадает к специалисту, игнорирует профилактические меры и советы медиков. Сахарным диабетом может заболеть каждый независимо от пола, возраста и наследственности. Однако он часто обнаруживается на этапе, когда в организме человека уже произошли необратимые изменения, поэтому так важна своевременная диагностика.
«В Азербайджане, как и во всем мире, — поясняет она, — основными причинами роста числа больных диабетом становятся малоподвижный образ жизни, неправильное питание, стресс, лишний вес. Именно поэтому самым эффективным методом как профилактики, так и борьбы с этим коварным заболеванием продолжает оставаться пропаганда активного и здорового образа жизни. И, конечно, необходимо регулярное измерение уровня глюкозы и холестерина в крови каждым, даже очень здоровым человеком. Тем более что процедура эта не занимает много времени, да и стоит недорого. Ранняя диагностика заболевания позволит вовремя приступить к лечению, поддержать здоровье человека и повысить качество жизни в целом».