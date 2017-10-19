Новости » Здоровье Введите слово для поиска : Здоровье Не болезнь, а образ жизни?



Для раннего выявления сахарного диабета созданы все условия







В Азербайджане стартовал месячник борьбы с диабетом, инициированный Учебно-терапевтической клиникой Азербайджанского медицинского университета (АМУ). Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с диабетом, который ежегодно отмечается 14 ноября. Цель профилактической кампании — информирование населения о заболевании, факторах риска, предупреждение осложнений от болезни, проведение обследований на сахарный диабет.







Ирада ГАСАНЗАДЕ



Как сообщили в пресс-службе АМУ, в ходе обращений граждан будет измеряться количество глюкозы, гемоглобина и креатинина в крови, проводиться обследование эхокардиограммой. Больные смогут пройти консультацию у эндокринолога и кардиолога клиники. Обследования проводятся по скидочным ценам.

По данным Республиканского эндокринологического центра, который координирует национальную эндокринологическую службу, в стране официально зарегистрированы свыше 212 тысяч больных сахарным диабетом, из них почти 29 тысяч — диабетом

I типа. Для оказания лечебно-диагностической помощи всем страдающим этим год от года получающим все большее распространение заболеванием функционируют свыше десяти эндокринологических диспансеров. На местах при больницах и поликлиниках действуют эндокринологические кабинеты, в том числе и детские.

Как отметила ведущий специалист Республиканского эндокринологического центра Егяна Султанова, оказание медицинской помощи в области эндокринологии занимает особое место в системе здравоохранения, так как такого рода заболевания в большинстве случаев имеют хроническое течение и приводят к тяжелым осложнениям, которые способствуют высокой инвалидизации и смертности. Сахарный диабет прочно удерживает третье место в списке причин, влекущих смерть. При этом количество заболевших постоянно увеличивается, и уже к 2040 году в мире, по предположению экспертов ВОЗ, их число приблизится к 642 миллионам человек.

К сожалению, наблюдается и омоложение болезни. Эта тенденция характерна и для Азербайджана. Если раньше сахарный диабет II типа встречался в возрастной категории 45-50 лет, то сегодня и в более раннем возрасте — в 20, 30 лет.

В нашей стране в рамках специальной госпрограммы предпринимаются серьезные шаги для борьбы с сахарным диабетом, оказания комплексной помощи больным. Во всех регионах функционируют центры здоровья, поликлиники, есть бесплатное медицинское лекарственное обеспечение — инсулин, средства самоконтроля, тест-полоски. А недавно Министерство здравоохранения запустило новый проект по созданию в лечебницах Баку и районах страны кабинетов «Диабетическая стопа».

Однако, несмотря на это, как отмечает Султанова, остается другая проблема: человек очень поздно попадает к специалисту, игнорирует профилактические меры и советы медиков. Сахарным диабетом может заболеть каждый независимо от пола, возраста и наследственности. Однако он часто обнаруживается на этапе, когда в организме человека уже произошли необратимые изменения, поэтому так важна своевременная диагностика.

«В Азербайджане, как и во всем мире, — поясняет она, — основными причинами роста числа больных диабетом становятся малоподвижный образ жизни, неправильное питание, стресс, лишний вес. Именно поэтому самым эффективным методом как профилактики, так и борьбы с этим коварным заболеванием продолжает оставаться пропаганда активного и здорового образа жизни. И, конечно, необходимо регулярное измерение уровня глюкозы и холестерина в крови каждым, даже очень здоровым человеком. Тем более что процедура эта не занимает много времени, да и стоит недорого. Ранняя диагностика заболевания позволит вовремя приступить к лечению, поддержать здоровье человека и повысить качество жизни в целом».

В Азербайджане стартовал месячник борьбы с диабетом, инициированный Учебно-терапевтической клиникой Азербайджанского медицинского университета (АМУ). Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с диабетом, который ежегодно отмечается 14 ноября. Цель профилактической кампании — информирование населения о заболевании, факторах риска, предупреждение осложнений от болезни, проведение обследований на сахарный диабет.Как сообщили в пресс-службе АМУ, в ходе обращений граждан будет измеряться количество глюкозы, гемоглобина и креатинина в крови, проводиться обследование эхокардиограммой. Больные смогут пройти консультацию у эндокринолога и кардиолога клиники. Обследования проводятся по скидочным ценам.По данным Республиканского эндокринологического центра, который координирует национальную эндокринологическую службу, в стране официально зарегистрированы свыше 212 тысяч больных сахарным диабетом, из них почти 29 тысяч — диабетомI типа. Для оказания лечебно-диагностической помощи всем страдающим этим год от года получающим все большее распространение заболеванием функционируют свыше десяти эндокринологических диспансеров. На местах при больницах и поликлиниках действуют эндокринологические кабинеты, в том числе и детские.Как отметила ведущий специалист Республиканского эндокринологического центра Егяна Султанова, оказание медицинской помощи в области эндокринологии занимает особое место в системе здравоохранения, так как такого рода заболевания в большинстве случаев имеют хроническое течение и приводят к тяжелым осложнениям, которые способствуют высокой инвалидизации и смертности. Сахарный диабет прочно удерживает третье место в списке причин, влекущих смерть. При этом количество заболевших постоянно увеличивается, и уже к 2040 году в мире, по предположению экспертов ВОЗ, их число приблизится к 642 миллионам человек.К сожалению, наблюдается и омоложение болезни. Эта тенденция характерна и для Азербайджана. Если раньше сахарный диабет II типа встречался в возрастной категории 45-50 лет, то сегодня и в более раннем возрасте — в 20, 30 лет.В нашей стране в рамках специальной госпрограммы предпринимаются серьезные шаги для борьбы с сахарным диабетом, оказания комплексной помощи больным. Во всех регионах функционируют центры здоровья, поликлиники, есть бесплатное медицинское лекарственное обеспечение — инсулин, средства самоконтроля, тест-полоски. А недавно Министерство здравоохранения запустило новый проект по созданию в лечебницах Баку и районах страны кабинетов «Диабетическая стопа».Однако, несмотря на это, как отмечает Султанова, остается другая проблема: человек очень поздно попадает к специалисту, игнорирует профилактические меры и советы медиков. Сахарным диабетом может заболеть каждый независимо от пола, возраста и наследственности. Однако он часто обнаруживается на этапе, когда в организме человека уже произошли необратимые изменения, поэтому так важна своевременная диагностика.«В Азербайджане, как и во всем мире, — поясняет она, — основными причинами роста числа больных диабетом становятся малоподвижный образ жизни, неправильное питание, стресс, лишний вес. Именно поэтому самым эффективным методом как профилактики, так и борьбы с этим коварным заболеванием продолжает оставаться пропаганда активного и здорового образа жизни. И, конечно, необходимо регулярное измерение уровня глюкозы и холестерина в крови каждым, даже очень здоровым человеком. Тем более что процедура эта не занимает много времени, да и стоит недорого. Ранняя диагностика заболевания позволит вовремя приступить к лечению, поддержать здоровье человека и повысить качество жизни в целом». TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 19.10.17 | Просмотров : 32



Архив материалов Выбрать год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Выбор месяца Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

« Окт.2017 » Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Новости партнеров