По прогнозу ОПЕК, в 2018 году цены на нефть останутся на уровне $50-55
Мировые
цены на нефть за прошедшую неделю продолжали расти под влиянием
ограниченного производства в Мексиканском заливе, где из-за шторма до
сих пор остаются закрытыми около 20% мощностей.
Оксана ЛУКИЧЕВА
Кроме того, Дональд Трамп намерен внести в Конгресс США соглашение о ядерной сделке с Ираном, которое должно подтверждаться каждые 90 дней. Однако в этот раз произральское лобби резко настроено на разрушение ядерной сделки с Ираном, что может привести к возобновлению санкций США в отношении Ирана и убрать с мирового рынка до 1 миллиона баррелей нефти в сутки. О намерении сократить поставки нефти в ноябре 2017 года на 560 тысяч баррелей в сутки сообщила и Саудовская Аравия. В целом дисциплина соблюдения пакта об ограничении добычи странами ОПЕК в сентябре составила 98%.
Между тем ОПЕК призывает к увеличению количества участников пакта об ограничении добычи нефти в мире, призывая производителей сланцевой нефти присоединиться к пакту. Инициатива создания совместной регулирующей рынок организации производителей и потребителей нефти обсуждается довольно давно, но пока запасов было на рынке достаточно, она не интересовала потребителей. Тем не менее производители сланцевой нефти вполне могут присоединиться к соглашению, тем более, что дорогое обслуживание бурения и быстрое истощение сланцевых скважин делают ограничение добычи естественным процессом.
Как сообщил председатель ОПЕК на Энергетическом форуме Индии, организованном CERAWeek в Нью-Дели, дополнительные нефтедобывающие страны могут присоединиться к встрече ОПЕК
30 ноября. По данным ОПЕК, запасы нефти на мировом рынке за последние 4 месяца снизились на 130 миллиона баррелей и в августе составляли +170 миллионов баррелей к среднему за последние пять лет значению против +338 миллионов баррелей в январе 2017 года. Запасы нефтепродуктов превышали средний за последние пять лет уровень всего на 25 миллионов баррелей. Во втором полугодии темпы снижения запасов нефти ускорились из-за роста потребления. ОПЕК считает, что рост потребления нефтепродуктов в Китае и странах ОЭСР предстоящей зимой поможет дальнейшему сокращению запасов на рынке.
По прогнозу ОПЕК, в следующем году цены на нефть останутся на уровне $50-55, что будет свидетельствовать о сбалансированных интересах. Рост выше этого уровня будет способствовать расширению добычи сланцевой нефти в США, в противном случае более низкие цены могут привести к сокращению капиталовложений.
Эту точку зрения разделяет и авторитетная PIRA Energy. По оценке экспертов компании, избыток нефти в мире в значительной степени поглощен, что может вывести цены на сорт Brent на уровень $60 к концу текущего года, а также на уровень $70 в ближайшие пять лет. Возврат цен к уровню $30 маловероятен при сохранении ограничения добычи. А оно, судя по всему, существенных изменений не претерпит — даже на фоне роста мирового потребления нефти. По октябрьскому отчету МЭА, оно продолжало увеличиваться во II и III кварталах текущего года, хотя в III квартале темпы роста замедлились из-за ураганной активности, снизившей потребление в США и странах Южной Америки.
Правда, мировое предложение нефти выросло до 97,5 миллиона баррелей в сутки за счет роста предложения из стран вне ОПЕК. Наблюдался прирост добычи в Северном море, Бразилии, а также на новых месторождениях в Казахстане, Гане и Конго. Однако в ОПЕК прирост поставок из Ливии и Ирака компенсировался снижением в Венесуэле, что способствовало общему снижению поставок. По данным МЭА, коммерческие запасы в странах ОЭСР в августе снизились на 14,2 миллиона баррелей до 3,015 миллиарда, уровень запасов на 170 миллионов баррелей превышает средний за последние пять лет уровень.