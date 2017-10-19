Новости » Экономика и финансы Введите слово для поиска : Экономика и финансы Спрос растет, предложение сокращается



По прогнозу ОПЕК, в 2018 году цены на нефть останутся на уровне $50-55







Мировые цены на нефть за прошедшую неделю продолжали расти под влиянием ограниченного производства в Мексиканском заливе, где из-за шторма до сих пор остаются закрытыми около 20% мощностей.







Оксана ЛУКИЧЕВА



Кроме того, Дональд Трамп намерен внести в Конгресс США соглашение о ядерной сделке с Ираном, которое должно подтверждаться каждые 90 дней. Однако в этот раз произральское лобби резко настроено на разрушение ядерной сделки с Ираном, что может привести к возобновлению санкций США в отношении Ирана и убрать с мирового рынка до 1 миллиона баррелей нефти в сутки. О намерении сократить поставки нефти в ноябре 2017 года на 560 тысяч баррелей в сутки сообщила и Саудовская Аравия. В целом дисциплина соблюдения пакта об ограничении добычи странами ОПЕК в сентябре составила 98%.

Между тем ОПЕК призывает к увеличению количества участников пакта об ограничении добычи нефти в мире, призывая производителей сланцевой нефти присоединиться к пакту. Инициатива создания совместной регулирующей рынок организации производителей и потребителей нефти обсуждается довольно давно, но пока запасов было на рынке достаточно, она не интересовала потребителей. Тем не менее производители сланцевой нефти вполне могут присоединиться к соглашению, тем более, что дорогое обслуживание бурения и быстрое истощение сланцевых скважин делают ограничение добычи естественным процессом.

Как сообщил председатель ОПЕК на Энергетическом форуме Индии, организованном CERAWeek в Нью-Дели, дополнительные нефтедобывающие страны могут присоединиться к встрече ОПЕК

30 ноября. По данным ОПЕК, запасы нефти на мировом рынке за последние 4 месяца снизились на 130 миллиона баррелей и в августе составляли +170 миллионов баррелей к среднему за последние пять лет значению против +338 миллионов баррелей в январе 2017 года. Запасы нефтепродуктов превышали средний за последние пять лет уровень всего на 25 миллионов баррелей. Во втором полугодии темпы снижения запасов нефти ускорились из-за роста потребления. ОПЕК считает, что рост потребления нефтепродуктов в Китае и странах ОЭСР предстоящей зимой поможет дальнейшему сокращению запасов на рынке.

По прогнозу ОПЕК, в следующем году цены на нефть останутся на уровне $50-55, что будет свидетельствовать о сбалансированных интересах. Рост выше этого уровня будет способствовать расширению добычи сланцевой нефти в США, в противном случае более низкие цены могут привести к сокращению капиталовложений.

Эту точку зрения разделяет и авторитетная PIRA Energy. По оценке экспертов компании, избыток нефти в мире в значительной степени поглощен, что может вывести цены на сорт Brent на уровень $60 к концу текущего года, а также на уровень $70 в ближайшие пять лет. Возврат цен к уровню $30 маловероятен при сохранении ограничения добычи. А оно, судя по всему, существенных изменений не претерпит — даже на фоне роста мирового потребления нефти. По октябрьскому отчету МЭА, оно продолжало увеличиваться во II и III кварталах текущего года, хотя в III квартале темпы роста замедлились из-за ураганной активности, снизившей потребление в США и странах Южной Америки.

Правда, мировое предложение нефти выросло до 97,5 миллиона баррелей в сутки за счет роста предложения из стран вне ОПЕК. Наблюдался прирост добычи в Северном море, Бразилии, а также на новых месторождениях в Казахстане, Гане и Конго. Однако в ОПЕК прирост поставок из Ливии и Ирака компенсировался снижением в Венесуэле, что способствовало общему снижению поставок. По данным МЭА, коммерческие запасы в странах ОЭСР в августе снизились на 14,2 миллиона баррелей до 3,015 миллиарда, уровень запасов на 170 миллионов баррелей превышает средний за последние пять лет уровень.

Мировые цены на нефть за прошедшую неделю продолжали расти под влиянием ограниченного производства в Мексиканском заливе, где из-за шторма до сих пор остаются закрытыми около 20% мощностей.Кроме того, Дональд Трамп намерен внести в Конгресс США соглашение о ядерной сделке с Ираном, которое должно подтверждаться каждые 90 дней. Однако в этот раз произральское лобби резко настроено на разрушение ядерной сделки с Ираном, что может привести к возобновлению санкций США в отношении Ирана и убрать с мирового рынка до 1 миллиона баррелей нефти в сутки. О намерении сократить поставки нефти в ноябре 2017 года на 560 тысяч баррелей в сутки сообщила и Саудовская Аравия. В целом дисциплина соблюдения пакта об ограничении добычи странами ОПЕК в сентябре составила 98%.Между тем ОПЕК призывает к увеличению количества участников пакта об ограничении добычи нефти в мире, призывая производителей сланцевой нефти присоединиться к пакту. Инициатива создания совместной регулирующей рынок организации производителей и потребителей нефти обсуждается довольно давно, но пока запасов было на рынке достаточно, она не интересовала потребителей. Тем не менее производители сланцевой нефти вполне могут присоединиться к соглашению, тем более, что дорогое обслуживание бурения и быстрое истощение сланцевых скважин делают ограничение добычи естественным процессом.Как сообщил председатель ОПЕК на Энергетическом форуме Индии, организованном CERAWeek в Нью-Дели, дополнительные нефтедобывающие страны могут присоединиться к встрече ОПЕК30 ноября. По данным ОПЕК, запасы нефти на мировом рынке за последние 4 месяца снизились на 130 миллиона баррелей и в августе составляли +170 миллионов баррелей к среднему за последние пять лет значению против +338 миллионов баррелей в январе 2017 года. Запасы нефтепродуктов превышали средний за последние пять лет уровень всего на 25 миллионов баррелей. Во втором полугодии темпы снижения запасов нефти ускорились из-за роста потребления. ОПЕК считает, что рост потребления нефтепродуктов в Китае и странах ОЭСР предстоящей зимой поможет дальнейшему сокращению запасов на рынке.По прогнозу ОПЕК, в следующем году цены на нефть останутся на уровне $50-55, что будет свидетельствовать о сбалансированных интересах. Рост выше этого уровня будет способствовать расширению добычи сланцевой нефти в США, в противном случае более низкие цены могут привести к сокращению капиталовложений.Эту точку зрения разделяет и авторитетная PIRA Energy. По оценке экспертов компании, избыток нефти в мире в значительной степени поглощен, что может вывести цены на сорт Brent на уровень $60 к концу текущего года, а также на уровень $70 в ближайшие пять лет. Возврат цен к уровню $30 маловероятен при сохранении ограничения добычи. А оно, судя по всему, существенных изменений не претерпит — даже на фоне роста мирового потребления нефти. По октябрьскому отчету МЭА, оно продолжало увеличиваться во II и III кварталах текущего года, хотя в III квартале темпы роста замедлились из-за ураганной активности, снизившей потребление в США и странах Южной Америки.Правда, мировое предложение нефти выросло до 97,5 миллиона баррелей в сутки за счет роста предложения из стран вне ОПЕК. Наблюдался прирост добычи в Северном море, Бразилии, а также на новых месторождениях в Казахстане, Гане и Конго. Однако в ОПЕК прирост поставок из Ливии и Ирака компенсировался снижением в Венесуэле, что способствовало общему снижению поставок. По данным МЭА, коммерческие запасы в странах ОЭСР в августе снизились на 14,2 миллиона баррелей до 3,015 миллиарда, уровень запасов на 170 миллионов баррелей превышает средний за последние пять лет уровень. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 19.10.17 | Просмотров : 31



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