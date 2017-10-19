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В Женеве при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоялась очередная встреча президентов Азербайджана и Армении Ильxама Aлиeва и Сержа Саргсяна. Как и предполагалось, она не привела к серьезному рывку в ходе мирных переговоров. Стороны договорились лишь о продолжении мирного урегулирования конфликта как такового.







Натиг НАЗИМОГЛУ



По итогам этой встречи главы МИД Азербайджана и Армении совместно с сопредседателями МГ ОБСЕ распространили заявление, в котором говорится, что встреча прошла в конструктивном ключе, президенты согласовали шаги по проведению мер для интенсификации переговорного процесса и снижения напряженности вдоль линии соприкосновения войск.

Женевские переговоры Ильxама Aлиeва и Сержа Саргсяна приветствовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он призвал стороны, «основываясь на позитивном импульсе саммита, достичь в ходе переговоров мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта».

Однако каковыми на практике могут оказаться последствия зафиксированного на очередной встрече лидеров Азербайджана и Армении «позитивного импульса»? Сразу по ее окончании Саргсян послал четкий сигнал о том, что продолжения «позитива» ожидать не следует. Подтвердив, что стороны «договорились принять меры для еще большего снижения напряженности, чтобы на передовой не было жертв», он подчеркнул: «Для нас единственным решением является то, чтобы Карабах был вне Азербайджана. Никогда ни один армянский руководитель не сможет принять и реализовать иное решение…»

Данное заявление вновь убеждает в том, что глава криминального армянского режима рассматривает переговоры лишь как способ затягивания статус-кво в регионе конфликта. Ереван не намерен предпринимать никаких сколь-нибудь весомых шагов в направлении прекращения оккупации азербайджанских территорий, а значит, перспектива мирного решения проблемы остается под большим вопросом.

Комментируя заявление армянского лидера, заведующий отделом администрации президента Азербайджана Новруз Мамедов подчеркнул: «К сожалению, Саргсян опять в своем амплуа. По своему обыкновению он счел за честь вновь нарушить достигнутое соглашение. Было принято решение делать заявления только по согласованным моментам. Однако он нарушил данное слово…» Что же касается самого «плана» Саргсяна относительно судьбы Карабаха, то он, подчеркивает Новруз Мамедов, «не будет реализован ни при нем самом, ни после него».

Между тем у армянского президента есть от чего пытаться ставить палки в колеса мирного процесса. Лежащий на столе переговоров проект мирного соглашения предусматривает в числе основополагающих мер вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Об этом неоднократно говорилось в заявлениях глав государств — сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Данное положение подтвердил и предыдущий американский сопредседатель Ричард Хогланд прямо перед своим уходом с этого поста. Опубликованные им тезисы предлагаемого посредниками мирного плана предусматривают определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха на основе консенсуса, предоставление временного статуса районам, входившим в состав бывшей НКАО, вывод армянских войск из прилегающих к Нагорному Карабаху оккупированных районов, возвращение всех беженцев в места своего проживания.

Отдельные положения мирного плана могут подвергнуться той или иной корректировке, однако в своей сути они останутся неизменными, предусматривая восстановление территориальной целостности Азербайджана, возвращение беженцев и обеспечение безопасности населения Нагорного Карабаха (как армянской, так и проживающей вот уже почти четверть века в изгнании азербайджанской общин). Иной формулы мирного урегулирования конфликта быть не может. Потому армянское руководство и пытается имитировать свое участие в переговорах с целью продолжения оккупации азербайджанских земель.

Все последние месяцы Саргсян то и делал, что твердил о выдвижении армянской стороной «предусловий» для возобновления переговоров. Дескать, Азербайджан должен согласиться на внедрение «механизма предотвращения инцидентов» на линии соприкосновения войск. Однако Баку четко дал понять, что суть проблемы — не в отсутствии подобного механизма, а в самом присутствии армянских войск на территории Азербайджана.

Накануне женевской встречи президент Азербайджана Ильxам Aлиeв хоть и заявил об отсутствии подвижек в урегулировании конфликта, но отметил: «Армянская сторона выступила с рядом условий, чтобы возобновить переговоры. Но я изначально заявил, что ни одно условие не будет принято. Сегодня переговорный процесс возобновляется без принятия каких-либо условий».

Саргсян вынужден был пойти на переговоры без пресловутых «предусловий». Однако армянская игра в имитацию переговоров, судя по его последнему заявлению, все еще продолжается. Вследствие этого очередной год карабахского урегулирования подходит к завершению без каких-либо серьезных подвижек. Подобное положение, похоже, готовы бесконечно терпеть сопредседатели Минской группы, не желающие оказывать действенного давления на Армению. Другое дело Азербайджан — терпеть бесконечно он точно не будет.

В Женеве при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоялась очередная встреча президентов Азербайджана и Армении Ильxама Aлиeва и Сержа Саргсяна. Как и предполагалось, она не привела к серьезному рывку в ходе мирных переговоров. Стороны договорились лишь о продолжении мирного урегулирования конфликта как такового.По итогам этой встречи главы МИД Азербайджана и Армении совместно с сопредседателями МГ ОБСЕ распространили заявление, в котором говорится, что встреча прошла в конструктивном ключе, президенты согласовали шаги по проведению мер для интенсификации переговорного процесса и снижения напряженности вдоль линии соприкосновения войск.Женевские переговоры Ильxама Aлиeва и Сержа Саргсяна приветствовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он призвал стороны, «основываясь на позитивном импульсе саммита, достичь в ходе переговоров мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта».Однако каковыми на практике могут оказаться последствия зафиксированного на очередной встрече лидеров Азербайджана и Армении «позитивного импульса»? Сразу по ее окончании Саргсян послал четкий сигнал о том, что продолжения «позитива» ожидать не следует. Подтвердив, что стороны «договорились принять меры для еще большего снижения напряженности, чтобы на передовой не было жертв», он подчеркнул: «Для нас единственным решением является то, чтобы Карабах был вне Азербайджана. Никогда ни один армянский руководитель не сможет принять и реализовать иное решение…»Данное заявление вновь убеждает в том, что глава криминального армянского режима рассматривает переговоры лишь как способ затягивания статус-кво в регионе конфликта. Ереван не намерен предпринимать никаких сколь-нибудь весомых шагов в направлении прекращения оккупации азербайджанских территорий, а значит, перспектива мирного решения проблемы остается под большим вопросом.Комментируя заявление армянского лидера, заведующий отделом администрации президента Азербайджана Новруз Мамедов подчеркнул: «К сожалению, Саргсян опять в своем амплуа. По своему обыкновению он счел за честь вновь нарушить достигнутое соглашение. Было принято решение делать заявления только по согласованным моментам. Однако он нарушил данное слово…» Что же касается самого «плана» Саргсяна относительно судьбы Карабаха, то он, подчеркивает Новруз Мамедов, «не будет реализован ни при нем самом, ни после него».Между тем у армянского президента есть от чего пытаться ставить палки в колеса мирного процесса. Лежащий на столе переговоров проект мирного соглашения предусматривает в числе основополагающих мер вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Об этом неоднократно говорилось в заявлениях глав государств — сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Данное положение подтвердил и предыдущий американский сопредседатель Ричард Хогланд прямо перед своим уходом с этого поста. Опубликованные им тезисы предлагаемого посредниками мирного плана предусматривают определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха на основе консенсуса, предоставление временного статуса районам, входившим в состав бывшей НКАО, вывод армянских войск из прилегающих к Нагорному Карабаху оккупированных районов, возвращение всех беженцев в места своего проживания.Отдельные положения мирного плана могут подвергнуться той или иной корректировке, однако в своей сути они останутся неизменными, предусматривая восстановление территориальной целостности Азербайджана, возвращение беженцев и обеспечение безопасности населения Нагорного Карабаха (как армянской, так и проживающей вот уже почти четверть века в изгнании азербайджанской общин). Иной формулы мирного урегулирования конфликта быть не может. Потому армянское руководство и пытается имитировать свое участие в переговорах с целью продолжения оккупации азербайджанских земель.Все последние месяцы Саргсян то и делал, что твердил о выдвижении армянской стороной «предусловий» для возобновления переговоров. Дескать, Азербайджан должен согласиться на внедрение «механизма предотвращения инцидентов» на линии соприкосновения войск. Однако Баку четко дал понять, что суть проблемы — не в отсутствии подобного механизма, а в самом присутствии армянских войск на территории Азербайджана.Накануне женевской встречи президент Азербайджана Ильxам Aлиeв хоть и заявил об отсутствии подвижек в урегулировании конфликта, но отметил: «Армянская сторона выступила с рядом условий, чтобы возобновить переговоры. Но я изначально заявил, что ни одно условие не будет принято. Сегодня переговорный процесс возобновляется без принятия каких-либо условий».Саргсян вынужден был пойти на переговоры без пресловутых «предусловий». Однако армянская игра в имитацию переговоров, судя по его последнему заявлению, все еще продолжается. Вследствие этого очередной год карабахского урегулирования подходит к завершению без каких-либо серьезных подвижек. Подобное положение, похоже, готовы бесконечно терпеть сопредседатели Минской группы, не желающие оказывать действенного давления на Армению. Другое дело Азербайджан — терпеть бесконечно он точно не будет. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 19.10.17 | Просмотров : 35



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