Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Владимир УЛАХОВИЧ, глава Белорусской торгово-промышленной палаты:«У наших стран взаимодополняющая экономика»



Плодотворному и многовекторному сотрудничеству между Азербайджаном и Беларусью в последнее время придается еще большее ускорение, о чем на состоявшемся в минувший вторник в Баку азербайджано-белорусском бизнес-форуме говорили его участники. Этой же теме посвящено и интервью руководителя Белорусской торгово-промышленной палаты Владимира УЛАХОВИЧА интернет-порталу «Вестник Кавказа».







— В первую очередь хотелось бы знать, как вы оцениваете уровень экономических отношений между Беларусью и Азербайджаном?

— Если говорить в целом, то у нас очень хорошие отношения, однако их огромный потенциал далеко не полностью востребован. Дело в том, что Азербайджан и Беларусь — это страны с взаимодополняющей экономикой. Природа одарила Азербайджан большими богатствами. У Беларуси таких ресурсов нет, но мы смогли сохранить очень развитый машиностроительный комплекс, хороший аграрный сектор и другие направления. В этой связи Беларусь может быть партнером не просто в торговле, но и в совместных усилиях по кооперации, организации сборочных производств, продвижении нашей продукции на рынках третьих стран, которые географически близки к Азербайджану. Я вижу в этом значительный потенциал. Многообещающим можно считать и развитие новых технологий.

— Какие, на ваш взгляд, факторы сегодня способствуют укреплению бизнес-контактов между Азербайджаном и Беларусью?

— Самая большая наша ценность — то, что у нас сложились действительно очень глубокое историческое взаимопонимание, близость двух народов под руководством двух сильных лидеров. Конечно, удержаться на этом глобальном рынке мы сможем лишь в том случае, если будем помогать друг другу и двигаться вместе. Я очень рад, что у нас именно такое наследие, которое можно и нужно развивать. Бизнес должен двигаться, должен быть более мобильным.

— Как вы думаете, насколько быстро удастся Баку и Минску выйти на товарооборот в $2 миллиарда в год?

— Надо постараться. Я думаю, что в ближайшие годы реально будет выйти на $0,5 миллиарда в год. Основа роста здесь лежит именно в промышленной кооперации, а не в простой торговле. Во-первых, торговая модель уходит в прошлое — рынок глобализировался, и если делать ставку на просто торговлю, то у таких бизнес-контактов не будет больших перспектив. А вот совместное производство, развитие в области станкостроения, машиностроения, нефтехимии, напротив, очень перспективно. Белорусские нефтехимические технологии сегодня работают в Египте, в Судане, в Индии.

— Какие компании представляют сегодня Беларусь на форуме в Баку?

— У нас здесь компании, которые представляют IT-сектор, строительный сектор, нефтяной сектор, сектор по производству строительных материалов, и наши традиционные компании, которые представляют аграрный и машиностроительный секторы.

Плодотворному и многовекторному сотрудничеству между Азербайджаном и Беларусью в последнее время придается еще большее ускорение, о чем на состоявшемся в минувший вторник в Баку азербайджано-белорусском бизнес-форуме говорили его участники. Этой же теме посвящено и интервью руководителя Белорусской торгово-промышленной палаты Владимира УЛАХОВИЧА интернет-порталу «Вестник Кавказа».— Если говорить в целом, то у нас очень хорошие отношения, однако их огромный потенциал далеко не полностью востребован. Дело в том, что Азербайджан и Беларусь — это страны с взаимодополняющей экономикой. Природа одарила Азербайджан большими богатствами. У Беларуси таких ресурсов нет, но мы смогли сохранить очень развитый машиностроительный комплекс, хороший аграрный сектор и другие направления. В этой связи Беларусь может быть партнером не просто в торговле, но и в совместных усилиях по кооперации, организации сборочных производств, продвижении нашей продукции на рынках третьих стран, которые географически близки к Азербайджану. Я вижу в этом значительный потенциал. Многообещающим можно считать и развитие новых технологий.— Самая большая наша ценность — то, что у нас сложились действительно очень глубокое историческое взаимопонимание, близость двух народов под руководством двух сильных лидеров. Конечно, удержаться на этом глобальном рынке мы сможем лишь в том случае, если будем помогать друг другу и двигаться вместе. Я очень рад, что у нас именно такое наследие, которое можно и нужно развивать. Бизнес должен двигаться, должен быть более мобильным.— Надо постараться. Я думаю, что в ближайшие годы реально будет выйти на $0,5 миллиарда в год. Основа роста здесь лежит именно в промышленной кооперации, а не в простой торговле. Во-первых, торговая модель уходит в прошлое — рынок глобализировался, и если делать ставку на просто торговлю, то у таких бизнес-контактов не будет больших перспектив. А вот совместное производство, развитие в области станкостроения, машиностроения, нефтехимии, напротив, очень перспективно. Белорусские нефтехимические технологии сегодня работают в Египте, в Судане, в Индии.— У нас здесь компании, которые представляют IT-сектор, строительный сектор, нефтяной сектор, сектор по производству строительных материалов, и наши традиционные компании, которые представляют аграрный и машиностроительный секторы. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 19.10.17 | Просмотров : 29



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