В Баку продолжает свою работу фестиваль европейской толерантности Imagine, посвященный 60-й годовщине Римского договора, который положил начало Европейскому экономическому союзу. Организаторы фестиваля — делегация Европейского союза в Азербайджане в сотрудничестве с посольствами стран — членов ЕС и United Cultures.







Самира КЯЗИМОВА



По случаю открытия фестиваля глава представительства ЕС в нашей стране Кестутис Янкаускас в интервью журналистам заявил, что Азербайджан на протяжении многих столетий был примером толерантности для других стран, поэтому очень рад, что именно в Баку проводится такой масштабный проект, объединивший многие государства. Не случайно фестиваль можно охарактеризовать двумя понятиями — толерантность и разнообразие.

Imagine — общее название мероприятия, программа которого включила в себя музыкальные представления, фото- и видеоконкурсы, художественные выставки, показы фильмов, дебаты и обсуждения с режиссерами картин. Параллельно в его рамках проходят еще два кинофестиваля, отражающих разные аспекты глобальной темы толерантности: документальных фильмов — Doku Baku и социального кино — Cinema for Social , проходящий под эгидой посольства Польши и Института Адама Мицкевича.

Как отмечают организаторы, сотрудничество между Imagine, Doku Baku и Cinema for Social дает возможность бакинцам и гостям столицы увидеть 40 с лишним картин из 20 стран в кинозалах и кафе города.

Авторами идеи проекта Doku Baku под девизом «Тестируя реальность» стали режиссер Имам Гасанов и продюсер Вероника Йанаткова. «На рассмотрение оргкомитета, — рассказал И.Гасанов, — поступили 44 картины. Из них мы выбрали 15 азербайджанских и 17 зарубежных лент из Италии, Германии, России, Чехии».

Понятно, что решающим фактором при отборе была художественная ценность работ, но принималась в расчет и актуальность тематики. Поэтому закономерно, что открывал фестиваль удостоенный главного приза берлинале в прошлом году фильм итальянского режиссера Джанфранко Рози «Fuocoammare» («Море в огне»), посвященный такой острой теме, как наплыв беженцев в Европу. Он рассказывает о том, какие невероятные изменения претерпел размеренный уклад жизни на острове Лампедуза, ставший «вратами» в Европу для сотен тысяч людей из Африки и Ближнего Востока, бежавших от войн, дискриминации и социальных потрясений в поисках свободы и лучшей доли. Режиссер провел долгие месяцы на Лампедузе, пропитываясь его историей, культурой и реалиями жизни шести тысяч местных жителей острова, к берегам которого каждую неделю на лодках прибывают сотни беженцев.

Эта же проблема раскрывается и в работе бельгийских режиссеров Андреса Любберта и Хусейна Шаббиба Dying for Life. Через судьбу двух сирийцев Осамы и Дара, пытающихся изменить свою жизнь, авторы повествуют о нелегкой жизни беженцев с Ближнего Востока, иммигрировавших в Бельгию. По словам бельгийского режиссера чилийского происхождения Андреса Любберта, именно отношение европейского общества к беженцам побудило его снимать фильмы на эту тему.



«Во многих странах при виде на улице бородатых мужчин, — говорит он, — у всех сразу же складывается впечатление, что это террорист, хотя на самом деле это — обычный человек. В Бельгии сейчас живут люди разных национальностей, и сирийцы в том числе, но, к сожалению, многие их боятся. Я хочу показать своим фильмом, что они такие же люди, как и мы. Они не несут никакой опасности, более того, им нужно помочь интегрироваться в европейское общество».

К слову, бельгийский режиссер привез на фестиваль Doku Baku еще один документальный фильм, который посвятил своему отцу. Это впечатляющая история о том, как сын неожиданно узнает, что отец на самом деле не такой герой, каким он себе его представлял. Данные архивов говорят о том, что мужчина работал в секретной службе чилийского диктатора Аугусто Пиночета. Таким образом, работая над фильмом, отец и сын пережили заново все эмоции и тяжелые воспоминания. И эта тема, рассматривающая непростые человеческие отношения с различных ракурсов, — еще одно важное направление фестивальной программы Doku Baku.

Ей посвящена и лента «Ты даже не представляешь, как сильно я тебя люблю» польского режиссера Павла Лозинского — рассказ о психотерапии, которая разрушает стены между людьми и освобождает чувства из ловушки. Ханя и Эва, девушка лет двадцати и ее мать, приходят к терапевту, чтобы решить свою проблему. Уже несколько лет они не могут найти общий язык. С помощью терапии они хотят преодолеть барьер в общении друг с другом. Рассказывая о психотерапии, Лозинский задает непростые вопросы о том, возможен ли компромисс, и имеет ли смысл исправлять испорченные отношения. Режиссер показывает людей, которые испытывают потребность быть принятыми. Работая над отношениями друг с другом, героини прежде всего хотят избавиться от тяжести, которая не дает им жить. Цена не имеет значения, даже если ради очищения приходится ранить другого, самого близкого человека.

Примечательно, что среди произведений мастеров европейской документалистики не затерялись и работы азербайджанских авторов. Такова, к примеру, лента «Под одним небом» («Бир Эцняш алтында»). Главный месседж фильма, снятого в сотрудничестве Бакинского медиа-центра и Фонда Гeйдapа Aлиeва, — равноправие всех граждан независимо от религии и национальности, характерное для Азербайджана во все времена. Каждый короткий сюжет, из которых составлен фильм, наглядно показывает, что, несмотря на смену поколений, ни одна из этнических групп не меняет своих обычаев и традиций, языка, вероисповедания, а, наоборот, сохраняет их, передавая из поколения в поколение. В процессе подготовки фильма съемочная группа, в которую вошли 15 человек, в течение почти года побывала в различных регионах Азербайджана, были организованы экспедиции в 54 села и поселка. В ходе этих поездок экспериментального характера были записаны интервью со 134 представителями 17 этнических групп.

В рамках фестиваля проходят также мастер-классы с режиссерами и продюсерами картин, в числе которых такие известные документалисты, как Ханнес Ланг, Эрик Гандини, Андрес Любберт, Аммар Азиз, Павел Лозинский, Хавьер Солано, Войчич Старон и перуанский музыкант Карл Страйф. Особо значимым событием стали мастер-классы сына признанного классика и непререкаемого авторитета в польской документалистике Марцеля Лозинского — Павла Лозинского. И его слова о значимости этого важного киножанра, наверное, запомнились многим слушателям творческого семинара. «Документальный фильм, — подчеркнул он, — это фрагмент действительности. Этот фрагмент запечатлевает повседневность, которая часто проходит мимо нас незамеченной. Но зоркий документалист направляет взгляд зрителя на мгновенное, учит вниманию. И здесь нет места комфортабельному, поверхностному созерцанию».

На фестивале был также проведен четырехдневный мастер-класс My Street Films («Мой уличный фильм»), участникам которого представилась возможность снять сразу два фильма.

Фестиваль европейской толерантности Imagine завершит свою работу 20 октября.

