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В столице Азербайджана проходит крупнейшая в Прикаспийском регионе строительная выставка — WorldBuild Baku 2017







Вчера в главном выставочном салоне столицы Азербайджана — Баку Экспо Центре стартовала очередная, 23-я азербайджанская международная выставка «Строительство» WorldBuild Baku 2017, которая ознаменовала собой начало Каспийской строительной недели. WorldBuild Baku по праву считается важным региональным событием в области архитектуры и строительства, проектирования и ремонта.







Заур AЛИEВ



С нынешнего года изменилось и название строительной выставки в Баку: отныне она именуется WorldBuild Baku. Дело в том, что Бакинская строительная выставка является частью аналогичных мероприятий ITE Build&Interiors — организатора крупнейшего в мире портфолио строительных выставок. Процесс переименования связан с изменением названия всех выставок строительной вертикали группы ITE по всему миру с целью создания у посетителей и участников единого образа строительных вернисажей с соответствующим уровнем их организации.

Поддержку выставке оказывают Министерство экономики Азербайджана, Госкомитет по градостроительству и архитектуре, Госагентство жилищного строительства при президенте Азербайджана, Союз архитекторов, Фонд поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) и Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей).

«В этом году на выставке представлены национальные стенды Германии, Ирана, ОАЭ и впервые Польши, а также большими делегациями прибыли Турция и Китай», — сообщил на пресс-конференции, состоявшейся накануне открытия WorldBuild Baku 2017, исполнительный директор компании ITE Group Эдвард Строон. По его словам, на нынешней выставке свои достижения демонстрируют 310 компаний из 28 стран.

Треть из них — местные производители, демонстрирующие продукцию под брендом Made in Azerbaijan. Среди них как производители, так и дистрибьюторы, предоставляющие услуги в строительной сфере. В их числе Gilan Holding, представленный промышленной группой Gilan. Она демонстрирует строительные материалы собственного производства, в том числе керамические плиты, цемент и гипсовые сухие смеси, промышленные панели, кровельное покрытие, гипсовые доски, кирпичи, образцы бетона.

Старт BakuBuild ознаменует собой и начало работы в столице Азербайджана Каспийской строительной недели, включающей в себя также выставки Aquatherm Baku 2017 и Securika CIPS 2017. Экспоненты продемонстрируют технические средства обеспечения безопасности, охранное телевидение и наблюдение, аварийно-спасательную технику, средства защиты информации, смарт-карты, ID-технологии, турникеты, систему контроля доступа, интегрированные системы безопасности.

В целом выставка WorldBuild Baku зарекомендовала себя как один из самых действенных каналов для привлечения инновационных товаров и услуг на строительный рынок нашей страны. Можно не сомневаться, что и нынешний год в этом смысле не будет исключением. Охватывая весь спектр строительных материалов, WorldBuild Baku 2017 представляет вниманию посетителей фасадные и кровельные покрытия, строительные и отделочные материалы, окна и двери, лакокраски, строительную химию и многое другое. В целом же за четыре выставочных дня десятки тысяч профессионалов смогут узнать об инновациях в строительной отрасли, наладить контакты с ведущими производителями и дистрибьюторами, а также внедрить новейшие технологии в быстрорастущую строительную индустрию Азербайджана.

Вчера в главном выставочном салоне столицы Азербайджана — Баку Экспо Центре стартовала очередная, 23-я азербайджанская международная выставка «Строительство» WorldBuild Baku 2017, которая ознаменовала собой начало Каспийской строительной недели. WorldBuild Baku по праву считается важным региональным событием в области архитектуры и строительства, проектирования и ремонта.С нынешнего года изменилось и название строительной выставки в Баку: отныне она именуется WorldBuild Baku. Дело в том, что Бакинская строительная выставка является частью аналогичных мероприятий ITE Build&Interiors — организатора крупнейшего в мире портфолио строительных выставок. Процесс переименования связан с изменением названия всех выставок строительной вертикали группы ITE по всему миру с целью создания у посетителей и участников единого образа строительных вернисажей с соответствующим уровнем их организации.Поддержку выставке оказывают Министерство экономики Азербайджана, Госкомитет по градостроительству и архитектуре, Госагентство жилищного строительства при президенте Азербайджана, Союз архитекторов, Фонд поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) и Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей).«В этом году на выставке представлены национальные стенды Германии, Ирана, ОАЭ и впервые Польши, а также большими делегациями прибыли Турция и Китай», — сообщил на пресс-конференции, состоявшейся накануне открытия WorldBuild Baku 2017, исполнительный директор компании ITE Group Эдвард Строон. По его словам, на нынешней выставке свои достижения демонстрируют 310 компаний из 28 стран.Треть из них — местные производители, демонстрирующие продукцию под брендом Made in Azerbaijan. Среди них как производители, так и дистрибьюторы, предоставляющие услуги в строительной сфере. В их числе Gilan Holding, представленный промышленной группой Gilan. Она демонстрирует строительные материалы собственного производства, в том числе керамические плиты, цемент и гипсовые сухие смеси, промышленные панели, кровельное покрытие, гипсовые доски, кирпичи, образцы бетона.Старт BakuBuild ознаменует собой и начало работы в столице Азербайджана Каспийской строительной недели, включающей в себя также выставки Aquatherm Baku 2017 и Securika CIPS 2017. Экспоненты продемонстрируют технические средства обеспечения безопасности, охранное телевидение и наблюдение, аварийно-спасательную технику, средства защиты информации, смарт-карты, ID-технологии, турникеты, систему контроля доступа, интегрированные системы безопасности.В целом выставка WorldBuild Baku зарекомендовала себя как один из самых действенных каналов для привлечения инновационных товаров и услуг на строительный рынок нашей страны. Можно не сомневаться, что и нынешний год в этом смысле не будет исключением. Охватывая весь спектр строительных материалов, WorldBuild Baku 2017 представляет вниманию посетителей фасадные и кровельные покрытия, строительные и отделочные материалы, окна и двери, лакокраски, строительную химию и многое другое. В целом же за четыре выставочных дня десятки тысяч профессионалов смогут узнать об инновациях в строительной отрасли, наладить контакты с ведущими производителями и дистрибьюторами, а также внедрить новейшие технологии в быстрорастущую строительную индустрию Азербайджана. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 19.10.17 | Просмотров : 26



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