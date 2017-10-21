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Baku Jazz Festival вновь собирает мировых звезд







В Elektra Events Hall стартовал самый ожидаемый праздник осени — традиционный Baku Jazz Festival, организованный Министерством культуры и туризма совместно с Фондом культуры Азербайджана.







Самира КЯЗИМОВА



Baku Jazz Festival открылся концертом харизматичного исполнителя из Гвинеи Сейку Кояте, которого не зря называют сенсацией африканской музыки. Выросший в музыкальной семье в гвинейской столице Конакри, он покоряет сердца слушателей своими сверхскоростными риффами на коре — родственнице арфы и лютни — и приближает древний африканский струнный инструмент к XXI веку, используя педали эффектов и другую электронику. Во Франции, где сейчас живет Сейку, он известен еще и как «Джимми Хендрикс коры» — благодаря виртуозной игре с разнообразием оттенков и глубокой насыщенностью звука. К тому же Сейку объединяет музыкальные стили, украшая мелодию ритмами или сложными переборами. Его необычный тембр голоса добавляет еще одну грань к потрясающей музыке, которую он сочиняет и исполняет. На бакинском концерте музыкант из Гвинеи и коллектив Sekou Kouyate продемонстрировали виртуозное владение инструментами и отменный музыкальный вкус. Зрители могли услышать элементы джаза, стилей фьюжн, реггей и, конечно, традиционные африканские мотивы. Коллектив Sekou Kouyate зажег своим темпераментом и весь зал — он подпевал и танцевал в ритм зажигательной музыки.

А впереди у фестиваля не менее интересная и насыщенная программа. Часть выступлений пройдет на сцене концертного холла Rotunda. Так, 22 октября здесь состоится концерт голландского джазового коллектива Michiel Borstlap Trio. Михил Борстлап появился на мировой музыкальной сцене после победы в европейском джазовом форуме European Jazz Competition в Брюсселе, в номинации «Лучший солист». Как исполнитель и композитор он занял первое место на конкурсе «Телониуса Монка». Джаз, классика, поп — его таланту подвластны все жанры. Вот уже более 20 лет ему аплодируют крупнейшие столицы мира. В его арсенале записи и концертные выступления с мировыми джазовыми звездами — такими, как Херби Хэнкок, Джино Ванелли, Пэт Мэтини, Уэйн Шортер, Билл Бруфорд, Джордж Дюк, Джефф «Тэйн» Уоттс, и многими другими.

В этот же вечер в зале Rotunda выступит еще один музыкант — Эдмар Кастанеда, популярный джазмен из Колумбии, также покоривший мировую сцену, — публика приходит в восторг от его игры на арфе.

23 октября в зале Rotunda Jazz в рамках фестиваля состоится сольный концерт Тараны Махмудовой, которая выступит в сопровождении азербайджанских и грузинских музыкантов Эльбея Мамедзаде (пиано), Михаила Джапаридзе (бас) и Гиорги Капанадзе (ударные).

Пятый день фестиваля познакомит слушателей с еще одним образцом удивительного творческого сотрудничества. В трио Артура Дуткевича классическая джазовая школа встречается с рок-музыкой. Artur Dutkiewicz Trio — один из лучших коллективов польской джазовой сцены. Польский джаз может по праву гордиться званием одного из самых востребованных и уважаемых в мире, а Artur Dutkiewicz Trio выделяется среди этой почетной публики выразительным и узнаваемым стилем. Журнал Jazz Forum неспроста назвал Артура Дуткевича «послом польского джаза». В течение последних нескольких лет трио выступило в 50 странах мира — от США через Европу до Китая и Австралии.

Замечательный подарок для любителей саксофона — сольный концерт прославленного норвежского исполнителя-виртуоза, певца и музыканта Бендика Хофсета (24 октября, Rotunda). В его музыке можно найти все жанры, в том числе норвежскую народную музыку. К слову, в рамках фестиваля запланирован и его мастер-класс, что, несомненно, также вызовет немалый интерес азербайджанских слушателей.

Один из самых ярких концертов фестиваля состоится в клубе Elektra Events Hall 25 октября. Это выступление Ришара Гальяно — известного французского композитора и исполнителя, всемирно известного джазового аккордеониста. Во Франции его называют «священным монстром джаза». В концерте также примет участие Orchestra Sinfonietta под управлением Ялчина Адыгезалова.

Дворец Гeйдapа Aлиeва

26 октября будет отдан во власть молодых отечественных джазовых исполнителей Jazzeri Mugham Bands, а 27 октября фестиваль снова соберет всех в зале Rotunda на концерт трио Бобо Стенсона, о котором, конечно, нужно сказать чуть подробнее.

Один из самых тонких и лиричных пианистов мира, Бо Густав Стенсон, более известный как Бобо Стенсон, родился в Швеции в 1944 году. Как о музыканте узнали о нем, когда он, покинув свой родной городок Вастерас, начал выступать в Стокгольме. Правда, поначалу он заявил о себе скорее как о сайдмене — аккомпанировал приезжающим из Америки джазменам: Сонни Роллинзу, Стэну Гетцу и Гэри Бертону, стал постоянным партнером Дона Черри после того, как последний переехал в Скандинавию. И все чаще выступал уже и как солист. В 1988 году он присоединился к квартету легендарного саксофониста Чарльза Ллойда, а спустя восемь лет начал появляться на крупнейших джазовых фестивалях с коллективом трубача Томаша Станько. В созданное им позже трио, помимо него самого, входят контрабасист Андерс Йормин, с которым Стенсон играет последние два десятка лет, и молодой барабанщик Йон Фелт. Вместе они записали пять альбомов.

Завершает фестиваль еще один прославленный коллектив — американский джаз-бенд Kennedy Administration, который также пройдет в Rotunda. Kennedy Administration сотрудничал с Лайлой Хэтэуэй, Кристиной Агилерой, Эриком Беннетом, Джеффом Уоттсом, Кенни Лэттимором, Шерил Пепси-Райли и многими другими. Группа создает чувственную, проникновенную современную музыку с элементами джаза, R&B, хип-хопа и поп-музыки. Как пишут о коллективе критики, любое живое выступление Kennedy Alministration — это настоящий праздник жизни, заряд бодрости. Таким обещает быть и в целом Baku Jazz Festival 2017.

В Elektra Events Hall стартовал самый ожидаемый праздник осени — традиционный Baku Jazz Festival, организованный Министерством культуры и туризма совместно с Фондом культуры Азербайджана.Baku Jazz Festival открылся концертом харизматичного исполнителя из Гвинеи Сейку Кояте, которого не зря называют сенсацией африканской музыки. Выросший в музыкальной семье в гвинейской столице Конакри, он покоряет сердца слушателей своими сверхскоростными риффами на коре — родственнице арфы и лютни — и приближает древний африканский струнный инструмент к XXI веку, используя педали эффектов и другую электронику. Во Франции, где сейчас живет Сейку, он известен еще и как «Джимми Хендрикс коры» — благодаря виртуозной игре с разнообразием оттенков и глубокой насыщенностью звука. К тому же Сейку объединяет музыкальные стили, украшая мелодию ритмами или сложными переборами. Его необычный тембр голоса добавляет еще одну грань к потрясающей музыке, которую он сочиняет и исполняет. На бакинском концерте музыкант из Гвинеи и коллектив Sekou Kouyate продемонстрировали виртуозное владение инструментами и отменный музыкальный вкус. Зрители могли услышать элементы джаза, стилей фьюжн, реггей и, конечно, традиционные африканские мотивы. Коллектив Sekou Kouyate зажег своим темпераментом и весь зал — он подпевал и танцевал в ритм зажигательной музыки.А впереди у фестиваля не менее интересная и насыщенная программа. Часть выступлений пройдет на сцене концертного холла Rotunda. Так, 22 октября здесь состоится концерт голландского джазового коллектива Michiel Borstlap Trio. Михил Борстлап появился на мировой музыкальной сцене после победы в европейском джазовом форуме European Jazz Competition в Брюсселе, в номинации «Лучший солист». Как исполнитель и композитор он занял первое место на конкурсе «Телониуса Монка». Джаз, классика, поп — его таланту подвластны все жанры. Вот уже более 20 лет ему аплодируют крупнейшие столицы мира. В его арсенале записи и концертные выступления с мировыми джазовыми звездами — такими, как Херби Хэнкок, Джино Ванелли, Пэт Мэтини, Уэйн Шортер, Билл Бруфорд, Джордж Дюк, Джефф «Тэйн» Уоттс, и многими другими.В этот же вечер в зале Rotunda выступит еще один музыкант — Эдмар Кастанеда, популярный джазмен из Колумбии, также покоривший мировую сцену, — публика приходит в восторг от его игры на арфе.23 октября в зале Rotunda Jazz в рамках фестиваля состоится сольный концерт Тараны Махмудовой, которая выступит в сопровождении азербайджанских и грузинских музыкантов Эльбея Мамедзаде (пиано), Михаила Джапаридзе (бас) и Гиорги Капанадзе (ударные).Пятый день фестиваля познакомит слушателей с еще одним образцом удивительного творческого сотрудничества. В трио Артура Дуткевича классическая джазовая школа встречается с рок-музыкой. Artur Dutkiewicz Trio — один из лучших коллективов польской джазовой сцены. Польский джаз может по праву гордиться званием одного из самых востребованных и уважаемых в мире, а Artur Dutkiewicz Trio выделяется среди этой почетной публики выразительным и узнаваемым стилем. Журнал Jazz Forum неспроста назвал Артура Дуткевича «послом польского джаза». В течение последних нескольких лет трио выступило в 50 странах мира — от США через Европу до Китая и Австралии.Замечательный подарок для любителей саксофона — сольный концерт прославленного норвежского исполнителя-виртуоза, певца и музыканта Бендика Хофсета (24 октября, Rotunda). В его музыке можно найти все жанры, в том числе норвежскую народную музыку. К слову, в рамках фестиваля запланирован и его мастер-класс, что, несомненно, также вызовет немалый интерес азербайджанских слушателей.Один из самых ярких концертов фестиваля состоится в клубе Elektra Events Hall 25 октября. Это выступление Ришара Гальяно — известного французского композитора и исполнителя, всемирно известного джазового аккордеониста. Во Франции его называют «священным монстром джаза». В концерте также примет участие Orchestra Sinfonietta под управлением Ялчина Адыгезалова.Дворец Гeйдapа Aлиeва26 октября будет отдан во власть молодых отечественных джазовых исполнителей Jazzeri Mugham Bands, а 27 октября фестиваль снова соберет всех в зале Rotunda на концерт трио Бобо Стенсона, о котором, конечно, нужно сказать чуть подробнее.Один из самых тонких и лиричных пианистов мира, Бо Густав Стенсон, более известный как Бобо Стенсон, родился в Швеции в 1944 году. Как о музыканте узнали о нем, когда он, покинув свой родной городок Вастерас, начал выступать в Стокгольме. Правда, поначалу он заявил о себе скорее как о сайдмене — аккомпанировал приезжающим из Америки джазменам: Сонни Роллинзу, Стэну Гетцу и Гэри Бертону, стал постоянным партнером Дона Черри после того, как последний переехал в Скандинавию. И все чаще выступал уже и как солист. В 1988 году он присоединился к квартету легендарного саксофониста Чарльза Ллойда, а спустя восемь лет начал появляться на крупнейших джазовых фестивалях с коллективом трубача Томаша Станько. В созданное им позже трио, помимо него самого, входят контрабасист Андерс Йормин, с которым Стенсон играет последние два десятка лет, и молодой барабанщик Йон Фелт. Вместе они записали пять альбомов.Завершает фестиваль еще один прославленный коллектив — американский джаз-бенд Kennedy Administration, который также пройдет в Rotunda. Kennedy Administration сотрудничал с Лайлой Хэтэуэй, Кристиной Агилерой, Эриком Беннетом, Джеффом Уоттсом, Кенни Лэттимором, Шерил Пепси-Райли и многими другими. Группа создает чувственную, проникновенную современную музыку с элементами джаза, R&B, хип-хопа и поп-музыки. Как пишут о коллективе критики, любое живое выступление Kennedy Alministration — это настоящий праздник жизни, заряд бодрости. Таким обещает быть и в целом Baku Jazz Festival 2017. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 21.10.17 | Просмотров : 58



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