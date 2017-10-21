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В V Международном симпозиуме по азербайджанскому ковру

принимают участие ученые и эксперты из 25 стран







В Международном центре мугама состоялось открытие V Международного симпозиума по азербайджанскому ковру. В форуме, созванном в соответствии с распоряжением президента Ильxама Aлиeва, принимают ученые и эксперты из 25 стран. Основные партнеры симпозиума — Международная конференция по восточным коврам (ICOC) и авторитетный в этой сфере журнал Hali.







Кямаля МУРАДОВА



Первый Международный симпозиум по азербайджанскому ковру был проведен под патронажем ЮНЕСКО и по инициативе Лятифа Керимова в 1983 году.

После этого аналогичные заседания с участием зарубежных экспертов проходили еще дважды в Баку, а в 2007-м в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, состоялась конференция на эту же тему — она была посвящена празднованию юбилея нашего выдающегося специалиста по ковру Лятифа Керимова. И вот теперь, десять лет спустя, в соответствии с распоряжением, подписанным президентом Ильxамом Aлиeвым год назад, в Баку вновь собрались эксперты, искусствоведы, коллекционеры, историки, этнографы и бизнесмены для обсуждения значения и перспектив развития искусства азербайджанского ковра.

Организации нынешнего симпозиума предшествовала большая подготовительная работа. В ноябре 2016-го Баку посетили председатель Академического комитета ICOC Альберто Боралеви и редактор лондонского издательства HALI Publishing Ltd. (HLP) Бен Эванс.

Тогда же был подписан протокол о намерениях между ICOC и Министерством культуры в лице Музея азербайджанского ковра, а HLP стал официальным медиа-партнером предстоящего форума. В рамках этого партнерства со 190-го номера Hali и на сайте журнала стали публиковаться статьи об Азербайджане и его ковровом искусстве, началась подготовка к изданию книги.

Бакинский симпозиум было решено провести по формату, принятому в ICOC, — в течение четырех дней с двумя полными днями академической программы, посвятив его юбилеям Национального музея искусств и Азербайджанского музея ковра.

«Азербайджанское ковроткачество, — заявил, выступая на открытии форума, министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев, — воспринимается в мире как особенный феномен», добавив, что ковровое искусство Азербайджана включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

По его словам, оно превратилось на международном уровне в особую тему для ученых и профессионалов текстильного производства. «Среди многочисленных гостей симпозиума, — отметил он, — не только ученые, но и бизнесмены, занимающиеся продажей азербайджанских ковров в мире. Таким образом нынешний форум можно рассматривать как площадку, на которой происходит слияние теории и практики».

О значении азербайджанского ковра, вкладе наших ковроделов в мировое искусство говорили и другие выступавшие — вице-президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли, председатель правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадов, председатель академического комитета ICOC Алберто Боралеви, председатель исполкома ICOC Вандел Сван.

Повестка симпозиума весьма насыщенна и интересна. Помимо академических сессий она включает в себя и обширную культурную программу, в том числе проведение ряда выставок. Работа над одной из них началась еще в 2014 году.

После двух лет интенсивных переговоров с музеями Виктории и Альберта в Лондоне и текстиля — в Вашингтоне Министерству культуры и туризма удалось договориться о предоставлении ими из своих коллекций уникальных образцов азербайджанского рукодельного искусства для экспозиции бакинской выставки. Получившая название «Шелковые сокровища: ранние азербайджанские вышивки», она будет демонстрироваться в Национальном музее искусств на протяжении трех месяцев — с 17 октября 2017-го по 15 января 2018 года. Всего на ней представлено более 70 образцов, многие из которых впервые покажут широкой общественности.

«Это будет беспрецедентная выставка, — говорила накануне ее открытия проект-лидер симпозиума и представитель ICOC из Италии Асли Самедова, — и мы надеемся, что она не оставит равнодушными ни бакинцев, ни гостей столицы. Нам важно, чтобы хотя бы на три месяца эти сокровища были доступны для азербайджанцев, ведь второго такого шанса может и не быть!».

И еще одна акция приурочена к симпозиуму. Во время пребывания Бена Эванса и его коллег в Баку в 2014 году им по инициативе Министерства культуры и туризма был предложен ознакомительный тур по нашим регионам. Его результатом стало решение приурочить к датам симпозиума новый восьмидневный турпакет HALI Carpet Tour, который пройдет по маршруту Баку–Тбилиси с остановками в центрах ковроделия Азербайджана.

HALI организует ковровые туры для коллекционеров и любителей ковров с 2011 года. «С 2015 года, — пояснила Асли Самедова, — функционируют подобные маршруты в Грузию и Армению, которые традиционно не являются ковровыми странами. К сожалению, до недавнего времени Азербайджан оставался вне поля зрения HALI Carpet Tour из-за отсутствия достаточной информации о нашей стране». И вот теперь этот очень познавательный тур пройдет и у нас.

В Международном центре мугама состоялось открытие V Международного симпозиума по азербайджанскому ковру. В форуме, созванном в соответствии с распоряжением президента Ильxама Aлиeва, принимают ученые и эксперты из 25 стран. Основные партнеры симпозиума — Международная конференция по восточным коврам (ICOC) и авторитетный в этой сфере журнал Hali.Первый Международный симпозиум по азербайджанскому ковру был проведен под патронажем ЮНЕСКО и по инициативе Лятифа Керимова в 1983 году.После этого аналогичные заседания с участием зарубежных экспертов проходили еще дважды в Баку, а в 2007-м в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, состоялась конференция на эту же тему — она была посвящена празднованию юбилея нашего выдающегося специалиста по ковру Лятифа Керимова. И вот теперь, десять лет спустя, в соответствии с распоряжением, подписанным президентом Ильxамом Aлиeвым год назад, в Баку вновь собрались эксперты, искусствоведы, коллекционеры, историки, этнографы и бизнесмены для обсуждения значения и перспектив развития искусства азербайджанского ковра.Организации нынешнего симпозиума предшествовала большая подготовительная работа. В ноябре 2016-го Баку посетили председатель Академического комитета ICOC Альберто Боралеви и редактор лондонского издательства HALI Publishing Ltd. (HLP) Бен Эванс.Тогда же был подписан протокол о намерениях между ICOC и Министерством культуры в лице Музея азербайджанского ковра, а HLP стал официальным медиа-партнером предстоящего форума. В рамках этого партнерства со 190-го номера Hali и на сайте журнала стали публиковаться статьи об Азербайджане и его ковровом искусстве, началась подготовка к изданию книги.Бакинский симпозиум было решено провести по формату, принятому в ICOC, — в течение четырех дней с двумя полными днями академической программы, посвятив его юбилеям Национального музея искусств и Азербайджанского музея ковра.«Азербайджанское ковроткачество, — заявил, выступая на открытии форума, министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев, — воспринимается в мире как особенный феномен», добавив, что ковровое искусство Азербайджана включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.По его словам, оно превратилось на международном уровне в особую тему для ученых и профессионалов текстильного производства. «Среди многочисленных гостей симпозиума, — отметил он, — не только ученые, но и бизнесмены, занимающиеся продажей азербайджанских ковров в мире. Таким образом нынешний форум можно рассматривать как площадку, на которой происходит слияние теории и практики».О значении азербайджанского ковра, вкладе наших ковроделов в мировое искусство говорили и другие выступавшие — вице-президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли, председатель правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадов, председатель академического комитета ICOC Алберто Боралеви, председатель исполкома ICOC Вандел Сван.Повестка симпозиума весьма насыщенна и интересна. Помимо академических сессий она включает в себя и обширную культурную программу, в том числе проведение ряда выставок. Работа над одной из них началась еще в 2014 году.После двух лет интенсивных переговоров с музеями Виктории и Альберта в Лондоне и текстиля — в Вашингтоне Министерству культуры и туризма удалось договориться о предоставлении ими из своих коллекций уникальных образцов азербайджанского рукодельного искусства для экспозиции бакинской выставки. Получившая название «Шелковые сокровища: ранние азербайджанские вышивки», она будет демонстрироваться в Национальном музее искусств на протяжении трех месяцев — с 17 октября 2017-го по 15 января 2018 года. Всего на ней представлено более 70 образцов, многие из которых впервые покажут широкой общественности.«Это будет беспрецедентная выставка, — говорила накануне ее открытия проект-лидер симпозиума и представитель ICOC из Италии Асли Самедова, — и мы надеемся, что она не оставит равнодушными ни бакинцев, ни гостей столицы. Нам важно, чтобы хотя бы на три месяца эти сокровища были доступны для азербайджанцев, ведь второго такого шанса может и не быть!».И еще одна акция приурочена к симпозиуму. Во время пребывания Бена Эванса и его коллег в Баку в 2014 году им по инициативе Министерства культуры и туризма был предложен ознакомительный тур по нашим регионам. Его результатом стало решение приурочить к датам симпозиума новый восьмидневный турпакет HALI Carpet Tour, который пройдет по маршруту Баку–Тбилиси с остановками в центрах ковроделия Азербайджана.HALI организует ковровые туры для коллекционеров и любителей ковров с 2011 года. «С 2015 года, — пояснила Асли Самедова, — функционируют подобные маршруты в Грузию и Армению, которые традиционно не являются ковровыми странами. К сожалению, до недавнего времени Азербайджан оставался вне поля зрения HALI Carpet Tour из-за отсутствия достаточной информации о нашей стране». И вот теперь этот очень познавательный тур пройдет и у нас. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 21.10.17 | Просмотров : 59



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