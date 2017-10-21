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Баку присоединился к XVII Всемирной

неделе итальянского языка







В Баку продолжается XVII Всемирная неделя итальянского языка. Она посвящена популяризации итальянского как одного из прекраснейших языков мира.







Нармина ВЕЛИЕВА



Торжественное открытие недели итальянского языка состоялось в Международном центре мугама. Выступая перед гостями, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари рассказал, что Неделя итальянского языка проводится во всем мире уже в 17-й раз при поддержке Министерства иностранных дел и под патронажем президента Италии. Ее цели и задачи — популяризация итальянского языка в мире, в Азербайджане в том числе.

«Это четвертый самый изучаемый язык в мире после английского, испанского и китайского, — заявил он. — Но это также язык поэзии, моды, автомобилей и, конечно, музыки». В подтверждение последнего состоялся концерт из композиций к известным итальянским фильмам в новой аранжировке в стиле джаз. В этом проекте, авторами которого стали композиторы Стефано Мускаритоло и Кямаля Ализаде, приняли участие азербайджанские музыканты Фарида Мамедова (сопрано), Сабина Асадова (меццо-сопрано), Сируз Мамедов (труба), Элина Aлиeва, Самир Асадов (скрипка), Анар Aлиeв (альт), Эюб Aлиeв (виолончель), Гюнель Казымова (пианино).

Не менее интересна и программа недели. В частности, она включила в себя мастер-класс известного звукорежиссера Гилберто Мартинелли «Язык звуков в итальянском кинематографе» и показы новых фильмов итальянских режиссеров, вызвавших особый интерес.

В ленте режиссера Роберто Фанца «I Vicerе» («Вице-короли») повествуется об истории семейного клана Удзеда, поданной зрителю вместе с историей Италии XIX века. А сюжет драматической комедии Пьерфранческо Дилиберто «La Mafia uccide solo l’estate» («Мафия убивает только летом») основан на реконструкции детских воспоминаний главного героя, часто иронических и парадоксальных, описывающих кровавый сезон преступной деятельности мафии в Палермо в 80-90-х годах XX века. Картина Паскуале Шимека «Malavoglia» («Семья Малаволья») рассказывает о жизни большого и дружного семейства рыбаков, отчаянно пытающихся выжить в условиях изменчивой экономики. Итальянская драма Марио Мортоне «Il Giovane Favoloso» («Невероятный молодой человек») посвящена трагической судьбе писателя Джакомо Леопарди, который был настолько болезненным и застенчивым ребенком, что практически не выходил из дома. Свою недолгую жизнь Леопарди провел в огромной библиотеке отца, самостоятельно изучая языки и постигая другие науки.

21-22 октября в рамках недели итальянского языка состоятся мастер-класс и показ фильма известного итальянского режиссера и сценариста Франческо Бруни «Scialla!» («Ништяк!»). Главный герой картины — 15-летний мятежный римский подросток Лука, который рос без отца и неосознанно ищет наставника, способного направить его по жизненному пути.

Итальянская неделя завершится 21 октября образовательной выставкой «Учись в Италии!» в Hyatt Regency. На ней разные программы и уровни обучения представят лучшие итальянские учебные заведения. Это единственное масштабное событие в сфере образования в Италии, ежегодно проводящееся в разных городах, в этом году, начавшись с Алматы, продолжается в Баку, затем в Тбилиси, Москве и завершится в Санкт-Петербурге. За всю историю существования выставки в ней приняло участие более 60 учебных заведений Италии самых разных направлений.

Кроме основной программы выставки, где гости напрямую смогут общаться с представителями учебных заведений, узнать о поступлении, стоимости обучения и задать все интересующие вопросы об учебе и жизни в Италии, посетителей ждет насыщенная программа презентаций. Желающим начать или продолжить свое образование в сфере моды и дизайна предоставляется возможность посетить презентации таких именитых школ, как Istituto Marangoni, Istituto Carlo Secoli, Polimoda, и других.

Те, кому интересны архитектура и инженерное дело, найдут широкий выбор специальностей в политехническом институте Милана (Politecnico di Milano), в то время как поклонников искусства и творческих специальностей ждет презентация от Римской академии изящных искусств — RUFA (Rome University of Fine Arts).

Представители ведущих бизнес-школ Италии MIP Politeсnico di Milano, Universitа Luigi Bocconi, предлагающих образование в области экономики, менеджмента и бизнеса, расскажут о возможностях получения степени бакалавра, магистра, годичных мастерских программах и программах MBA не только студенческой аудитории, но и специалистам, уже обладающим определенным профессиональным опытом.

В Баку продолжается XVII Всемирная неделя итальянского языка. Она посвящена популяризации итальянского как одного из прекраснейших языков мира.Торжественное открытие недели итальянского языка состоялось в Международном центре мугама. Выступая перед гостями, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари рассказал, что Неделя итальянского языка проводится во всем мире уже в 17-й раз при поддержке Министерства иностранных дел и под патронажем президента Италии. Ее цели и задачи — популяризация итальянского языка в мире, в Азербайджане в том числе.«Это четвертый самый изучаемый язык в мире после английского, испанского и китайского, — заявил он. — Но это также язык поэзии, моды, автомобилей и, конечно, музыки». В подтверждение последнего состоялся концерт из композиций к известным итальянским фильмам в новой аранжировке в стиле джаз. В этом проекте, авторами которого стали композиторы Стефано Мускаритоло и Кямаля Ализаде, приняли участие азербайджанские музыканты Фарида Мамедова (сопрано), Сабина Асадова (меццо-сопрано), Сируз Мамедов (труба), Элина Aлиeва, Самир Асадов (скрипка), Анар Aлиeв (альт), Эюб Aлиeв (виолончель), Гюнель Казымова (пианино).Не менее интересна и программа недели. В частности, она включила в себя мастер-класс известного звукорежиссера Гилберто Мартинелли «Язык звуков в итальянском кинематографе» и показы новых фильмов итальянских режиссеров, вызвавших особый интерес.В ленте режиссера Роберто Фанца «I Vicerе» («Вице-короли») повествуется об истории семейного клана Удзеда, поданной зрителю вместе с историей Италии XIX века. А сюжет драматической комедии Пьерфранческо Дилиберто «La Mafia uccide solo l’estate» («Мафия убивает только летом») основан на реконструкции детских воспоминаний главного героя, часто иронических и парадоксальных, описывающих кровавый сезон преступной деятельности мафии в Палермо в 80-90-х годах XX века. Картина Паскуале Шимека «Malavoglia» («Семья Малаволья») рассказывает о жизни большого и дружного семейства рыбаков, отчаянно пытающихся выжить в условиях изменчивой экономики. Итальянская драма Марио Мортоне «Il Giovane Favoloso» («Невероятный молодой человек») посвящена трагической судьбе писателя Джакомо Леопарди, который был настолько болезненным и застенчивым ребенком, что практически не выходил из дома. Свою недолгую жизнь Леопарди провел в огромной библиотеке отца, самостоятельно изучая языки и постигая другие науки.21-22 октября в рамках недели итальянского языка состоятся мастер-класс и показ фильма известного итальянского режиссера и сценариста Франческо Бруни «Scialla!» («Ништяк!»). Главный герой картины — 15-летний мятежный римский подросток Лука, который рос без отца и неосознанно ищет наставника, способного направить его по жизненному пути.Итальянская неделя завершится 21 октября образовательной выставкой «Учись в Италии!» в Hyatt Regency. На ней разные программы и уровни обучения представят лучшие итальянские учебные заведения. Это единственное масштабное событие в сфере образования в Италии, ежегодно проводящееся в разных городах, в этом году, начавшись с Алматы, продолжается в Баку, затем в Тбилиси, Москве и завершится в Санкт-Петербурге. За всю историю существования выставки в ней приняло участие более 60 учебных заведений Италии самых разных направлений.Кроме основной программы выставки, где гости напрямую смогут общаться с представителями учебных заведений, узнать о поступлении, стоимости обучения и задать все интересующие вопросы об учебе и жизни в Италии, посетителей ждет насыщенная программа презентаций. Желающим начать или продолжить свое образование в сфере моды и дизайна предоставляется возможность посетить презентации таких именитых школ, как Istituto Marangoni, Istituto Carlo Secoli, Polimoda, и других.Те, кому интересны архитектура и инженерное дело, найдут широкий выбор специальностей в политехническом институте Милана (Politecnico di Milano), в то время как поклонников искусства и творческих специальностей ждет презентация от Римской академии изящных искусств — RUFA (Rome University of Fine Arts).Представители ведущих бизнес-школ Италии MIP Politeсnico di Milano, Universitа Luigi Bocconi, предлагающих образование в области экономики, менеджмента и бизнеса, расскажут о возможностях получения степени бакалавра, магистра, годичных мастерских программах и программах MBA не только студенческой аудитории, но и специалистам, уже обладающим определенным профессиональным опытом. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 21.10.17 | Просмотров : 58



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