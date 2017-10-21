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Детские коляски должны быть удобны

и ребенку, и родителям







У вас в семье произошло радостное событие и вы стали родителями или только готовитесь ими стать? В любом случае кроме массы нужных вещей, которые придется закупать сразу после рождения ребенка, стоит позаботиться еще об одной немаловажной вещи — детской коляске. Как ее выбрать? Чему отдать предпочтение?







Самира КЯЗИМОВА



Люлька или трансформер?



Прошли те времена, когда с выбором детской коляски особенно и не заморачивались. Собственно, и выбора-то как такового особенно не было. Иное дело сейчас. Ассортимент, предлагаемый рынком, настолько широк, что и не сразу разберешься, на чем остановиться. Вот наиболее распространенные из моделей.

Люлька-коляска представляет собой этакую конструкцию на колесиках: снял верх — и вот у тебя и кроватка, нет нужды ее дополнительно покупать, а складывающаяся станина облегчает процесс транспортировки. Еще одно ее преимущество — большие колеса, что весьма удобно возить по дороге. Однако есть и недостатки: немалый вес (18 кг), большие габариты, мало подходящие для перевозки в общественном транспорте и даже некоторых лифтах. Именно поэтому кровать-люлька — идеальный вариант для пары, проживающей в собственном доме и имеющей личное авто.

Коляска-трансформер — просто незаменимый вариант для родителей. Представляет собой удобную сборную конструкцию, которая при необходимости может использоваться в качестве коляски для прогулок, детского автокресла или кроватки для сна. В ней подвижны практически все части, поэтому родители с легкостью могут менять положение спинки, угол наклона, направление. Но даже в этой модели есть свои недостатки — это небольшая высота, что не совсем удобно, если вам необходимо часто наклоняться к ребенку.

Прогулочная коляска — удобный вариант как для новорожденных, так и для детей 3-летнего возраста. У нее удобная складывающаяся конструкция, которая позволяет ее легко транспортировать в багажнике автомобиля или общественном транспорте. Для холодной погоды предусмотрено использование утепляющих накидок.

Универсальная коляска соединяет в себе три возможных варианта детского «транспорта» — люльку, прогулочную и автокресло. Чем удобна такая коляска? Тем, что при необходимости на специальные шасси устанавливается либо люлька, либо автокресло, либо прогулочная коляска. Этот вид коляски можно использовать практически везде. К тому же они достаточно легки и компактны.

Трехколесная и для близнецов. Трехколесная коляска появилась сравнительно недавно, но уже пользуется несомненной популярностью. Скажем так, это более спортивный вариант детских колясок, особенно она хороша для прогулок по пересеченной местности. Трехколесная коляска оснащена специальной системой торможения, поскольку имеет ручной тормоз. Но надо помнить, что эта конструкция достаточно широкая, поэтому есть вероятность, что трехколесная коляска просто не поместится в лифт. Коляска для близнецов имеет такую же функциональность, как и прогулочная. Ее тоже можно складывать, регулировать наклон спинки.



Габариты, вес,

материал



На что обращать внимание при выборе детской коляски? Большие или маленькие колеса имеют свои преимущества. Так, у первых большая проходимость, поэтому их удобно использовать и зимой. Маленькие колеса позволяют легче управлять коляской. Но в любом случае перед покупкой советуем проверить «авто» на небольшом отрезке дороги, чтобы впоследствии не доставлять неудобств ни себе, ни ребенку.

Размеры коляски — практически основополагающий признак при ее выборе. Коляска должна свободно проходить в дверные проемы, лифт, общественный транспорт, не создавая при этом особых сложностей. Поэтому на это надо обратить особое внимание, особенно на ширину.

Детские коляски должны быть удобны и легки в применении для того, чтобы их можно было переносить без посторонней помощи. А поскольку женщина на прогулке не всегда может воспользоваться помощью, поэтому и коляску надо выбирать наименее тяжелую. При выборе коляски попробуйте ее поднять, перенести через порог, поднять на несколько ступеней. Если вы делаете это без особых усилий, значит, такая коляска вам подходит.

На сиденье обратите особое внимание. Оно должно быть не очень жестким, но и не должно слишком прогибаться под ребенком, должно иметь подголовник для более правильного положения ребенка. Подставка для ног должна легко регулироваться по высоте ног малыша.

Не стоит напоминать о том, что любая конструкция коляски должна быть максимально надежной и безопасной для ребенка. Обязательны ремни безопасности, которые зафиксируют ребенка во время движения коляски. Кроме этого в исправном состоянии должны находиться все фиксаторы и съемные части — это позволит избежать опасных ситуаций при движении коляски.

Для внешней обивки должны быть использованы материалы, которые не пропускают влагу, а сама коляска — оснащена козырьком и специальной накидкой для ножек, которые будут защищать от дождя и ветра, а также москитной сеткой.

Наличие багажной корзинки — не обязательный атрибут, но все же, пожалуй, необходимый. Ее удобно использовать при закупке продуктов, а также при хранении игрушек или вещей ребенка.



Топ-2017



Как известно, вездесущая мода не обходит своим вниманием и детские коляски. Она в немалой степени определяет топ-предпочтения покупателей. Такой рейтинг сформировался и на 2017 год. Вот он.

Детские коляски польского бренда уже давно пользуются большим спросом благодаря качественному изготовлению и идеальной подгонке деталей. Каждая новая модель улучшается и совершенствуется. А Anex Sport превосходит своих собратьев по практичности, удобству и новизне решений. Эти коляски отличаются оригинальным швейцарским дизайном — в их разработке участвуют опытные швейцарские эксперты. Внутренняя обшивка защищена ионами серебра, наделенными антисептическими и бактерицидными свойствами. Люлька оснащена кокосовым матрасом, полностью соответствующим анатомии малыша и получившим одобрение ведущих педиатров. Капюшон и обшивка коляски выполнены из специальных материалов с технологией UV50+, поглощающих свыше 50% ультрафиолетовых лучей.

Еще одна популярная среди родителей модель Mima Xari Flair — новая коляска испанского бренда. Она подходит как для новорожденного, так и для трехлетнего ребенка, вес которого не превышает 17 кг. На эту модель производитель дает официальную гарантию, действующую в течение года. За счет упрощенной конструкции коляска Mima Xari Flair приобретает универсальность. Она подходит для использования как зимой, так и летом. Рама коляски имеет Х-образную форму, что оптимально подходит для перевозки ребенка. Поворотные колеса обеспечивают маневренность транспортного средства. Модель flair легко складывается и раскладывается. В сложенном виде становится компактной, поэтому не требует много места для хранения и может перевозиться в багажнике автомобиля. Основное преимущество люльки в flair 2g, благодаря которому она выигрывает в сравнении с другими моделями, — запатентованная система Cocoon Pod. Вместе с подголовником и матрасиком она прячется внутрь прогулочного блока.

Еще одна популярная на рынке детских товаров модель — коляска Cosatto Woop. Вам теперь не понадобится покупать отдельно люльку и прогулочный блок, потому что все это есть в одном комплекте. Как только родился малыш, вы можете использовать Woop как люльку, когда ребенку исполнится полгода и он сможет сидеть, то легко можете трансформировать коляску в прогулочный блок всего несколькими движениями. Эта коляска меняет положение по/против хода движения в зависимости от необходимости. Компактно складывается, что позволяет хранить ее в коридоре, не перекрывая проход. Наклон сиденья изменяется в четырех различных вариантах, обеспечивая комфортный сон или широкий обзор. Для защиты от ультрафиолета используется капюшон (UPF 50+), который можно сложить.

В него вшита петля для крепления небольшой игрушки. Ремни, обеспечивающие безопасность ребенка, соединяются с моделью в пяти точках, не позволяя малышу выпасть из коляски. Чтобы они не надавливали на плечи малыша, дизайнеры позаботились о наличии мягких накладок. Уберечь ножки и ручки от переохлаждения помогут специальный чехол и муфта.

У вас в семье произошло радостное событие и вы стали родителями или только готовитесь ими стать? В любом случае кроме массы нужных вещей, которые придется закупать сразу после рождения ребенка, стоит позаботиться еще об одной немаловажной вещи — детской коляске. Как ее выбрать? Чему отдать предпочтение?Прошли те времена, когда с выбором детской коляски особенно и не заморачивались. Собственно, и выбора-то как такового особенно не было. Иное дело сейчас. Ассортимент, предлагаемый рынком, настолько широк, что и не сразу разберешься, на чем остановиться. Вот наиболее распространенные из моделей.представляет собой этакую конструкцию на колесиках: снял верх — и вот у тебя и кроватка, нет нужды ее дополнительно покупать, а складывающаяся станина облегчает процесс транспортировки. Еще одно ее преимущество — большие колеса, что весьма удобно возить по дороге. Однако есть и недостатки: немалый вес (18 кг), большие габариты, мало подходящие для перевозки в общественном транспорте и даже некоторых лифтах. Именно поэтому кровать-люлька — идеальный вариант для пары, проживающей в собственном доме и имеющей личное авто.— просто незаменимый вариант для родителей. Представляет собой удобную сборную конструкцию, которая при необходимости может использоваться в качестве коляски для прогулок, детского автокресла или кроватки для сна. В ней подвижны практически все части, поэтому родители с легкостью могут менять положение спинки, угол наклона, направление. Но даже в этой модели есть свои недостатки — это небольшая высота, что не совсем удобно, если вам необходимо часто наклоняться к ребенку.— удобный вариант как для новорожденных, так и для детей 3-летнего возраста. У нее удобная складывающаяся конструкция, которая позволяет ее легко транспортировать в багажнике автомобиля или общественном транспорте. Для холодной погоды предусмотрено использование утепляющих накидок.соединяет в себе три возможных варианта детского «транспорта» — люльку, прогулочную и автокресло. Чем удобна такая коляска? Тем, что при необходимости на специальные шасси устанавливается либо люлька, либо автокресло, либо прогулочная коляска. Этот вид коляски можно использовать практически везде. К тому же они достаточно легки и компактны.Трехколесная коляска появилась сравнительно недавно, но уже пользуется несомненной популярностью. Скажем так, это более спортивный вариант детских колясок, особенно она хороша для прогулок по пересеченной местности. Трехколесная коляска оснащена специальной системой торможения, поскольку имеет ручной тормоз. Но надо помнить, что эта конструкция достаточно широкая, поэтому есть вероятность, что трехколесная коляска просто не поместится в лифт. Коляска для близнецов имеет такую же функциональность, как и прогулочная. Ее тоже можно складывать, регулировать наклон спинки.На что обращать внимание при выборе детской коляски? Большие или маленькие колеса имеют свои преимущества. Так, у первых большая проходимость, поэтому их удобно использовать и зимой. Маленькие колеса позволяют легче управлять коляской. Но в любом случае перед покупкой советуем проверить «авто» на небольшом отрезке дороги, чтобы впоследствии не доставлять неудобств ни себе, ни ребенку.Размеры коляски — практически основополагающий признак при ее выборе. Коляска должна свободно проходить в дверные проемы, лифт, общественный транспорт, не создавая при этом особых сложностей. Поэтому на это надо обратить особое внимание, особенно на ширину.Детские коляски должны быть удобны и легки в применении для того, чтобы их можно было переносить без посторонней помощи. А поскольку женщина на прогулке не всегда может воспользоваться помощью, поэтому и коляску надо выбирать наименее тяжелую. При выборе коляски попробуйте ее поднять, перенести через порог, поднять на несколько ступеней. Если вы делаете это без особых усилий, значит, такая коляска вам подходит.На сиденье обратите особое внимание. Оно должно быть не очень жестким, но и не должно слишком прогибаться под ребенком, должно иметь подголовник для более правильного положения ребенка. Подставка для ног должна легко регулироваться по высоте ног малыша.Не стоит напоминать о том, что любая конструкция коляски должна быть максимально надежной и безопасной для ребенка. Обязательны ремни безопасности, которые зафиксируют ребенка во время движения коляски. Кроме этого в исправном состоянии должны находиться все фиксаторы и съемные части — это позволит избежать опасных ситуаций при движении коляски.Для внешней обивки должны быть использованы материалы, которые не пропускают влагу, а сама коляска — оснащена козырьком и специальной накидкой для ножек, которые будут защищать от дождя и ветра, а также москитной сеткой.Наличие багажной корзинки — не обязательный атрибут, но все же, пожалуй, необходимый. Ее удобно использовать при закупке продуктов, а также при хранении игрушек или вещей ребенка.Как известно, вездесущая мода не обходит своим вниманием и детские коляски. Она в немалой степени определяет топ-предпочтения покупателей. Такой рейтинг сформировался и на 2017 год. Вот он.Детские коляски польского бренда уже давно пользуются большим спросом благодаря качественному изготовлению и идеальной подгонке деталей. Каждая новая модель улучшается и совершенствуется. Апревосходит своих собратьев по практичности, удобству и новизне решений. Эти коляски отличаются оригинальным швейцарским дизайном — в их разработке участвуют опытные швейцарские эксперты. Внутренняя обшивка защищена ионами серебра, наделенными антисептическими и бактерицидными свойствами. Люлька оснащена кокосовым матрасом, полностью соответствующим анатомии малыша и получившим одобрение ведущих педиатров. Капюшон и обшивка коляски выполнены из специальных материалов с технологией UV50+, поглощающих свыше 50% ультрафиолетовых лучей.Еще одна популярная среди родителей модель— новая коляска испанского бренда. Она подходит как для новорожденного, так и для трехлетнего ребенка, вес которого не превышает 17 кг. На эту модель производитель дает официальную гарантию, действующую в течение года. За счет упрощенной конструкции коляска Mima Xari Flair приобретает универсальность. Она подходит для использования как зимой, так и летом. Рама коляски имеет Х-образную форму, что оптимально подходит для перевозки ребенка. Поворотные колеса обеспечивают маневренность транспортного средства. Модель flair легко складывается и раскладывается. В сложенном виде становится компактной, поэтому не требует много места для хранения и может перевозиться в багажнике автомобиля. Основное преимущество люльки в flair 2g, благодаря которому она выигрывает в сравнении с другими моделями, — запатентованная система Cocoon Pod. Вместе с подголовником и матрасиком она прячется внутрь прогулочного блока.Еще одна популярная на рынке детских товаров модель — коляска. Вам теперь не понадобится покупать отдельно люльку и прогулочный блок, потому что все это есть в одном комплекте. Как только родился малыш, вы можете использовать Woop как люльку, когда ребенку исполнится полгода и он сможет сидеть, то легко можете трансформировать коляску в прогулочный блок всего несколькими движениями. Эта коляска меняет положение по/против хода движения в зависимости от необходимости. Компактно складывается, что позволяет хранить ее в коридоре, не перекрывая проход. Наклон сиденья изменяется в четырех различных вариантах, обеспечивая комфортный сон или широкий обзор. Для защиты от ультрафиолета используется капюшон (UPF 50+), который можно сложить.В него вшита петля для крепления небольшой игрушки. Ремни, обеспечивающие безопасность ребенка, соединяются с моделью в пяти точках, не позволяя малышу выпасть из коляски. Чтобы они не надавливали на плечи малыша, дизайнеры позаботились о наличии мягких накладок. Уберечь ножки и ручки от переохлаждения помогут специальный чехол и муфта. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 21.10.17 | Просмотров : 57



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