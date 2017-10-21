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В Баку и Гяндже состоялись презентации услуг, оказываемых

рядом известных турецких лечебниц







Азербайджано-турецкие деловые взаимоотношения охватывают многие сферы сотрудничества. Это — нефтяные проекты, аграрный сектор, торговля, логистика, не говоря уже об образовании и туризме. С недавних пор новым направлением партнерства становится медицина, вернее медицинский туризм, который во всем мире считается перспективным бизнесом. Необходимые для этого условия — соответствующая инфраструктура, потенциал и, конечно же, желание задействовать этот ресурс в полной мере.







Ирада АГАЕВА



Такую взаимную заинтересованность продемонстрировали бизнес-структуры Азербайджана и Турции, о чем свидетельствуют регулярные совместные инфотуры медиков и деловых людей обеих стран, подготовка совместных проектов, проведение презентаций и встреч. Очередным мероприятием из этой серии стало открытие вчера в Баку конференции, посвященной медицинской индустрии, ставшей в последние годы важнейшим сегментом туристического рынка Турции. Встреча, организованная азербайджанским сетевым офисом Турецкой ассоциации медицинского туризма (ТНТС), состоялась в отеле «Хилтон», где собрались менеджеры и эксперты многих ведущих лечебниц братской страны, руководители и врачи клиник Баку, менеджеры и аналитики туристических компаний. Большой интерес у собравшихся вызвала презентация представителей известных турецких клиник Medistate Hospital, TOBB Etц hastanesi, Duyqu hastanesi, Hospitaldent и других.

За круглыми столами шли деловые переговоры уже с конкретными предложениями и деталями планируемых сделок. Представителей бакинских лечебниц интересовало буквально все — от меню для пациентов, продолжительности реабилитационного курса до вариантов оплаты за операцию. Бывшая бакинка Наиля Мамедова, ныне сотрудница департамента международных связей по Восточной Европе TOBB Etц hastanesi, сообщила, что представляемая ею университетская больница, расположенная в Анкаре, осуществляет диагностику, лечение, хирургию по основным заболеваниям. При больнице есть четыре отеля для размещения родственников пациентов. Сюда на сложные операции приезжают из стран СНГ, а также Великобритании и США.

Всю нишу на местном рынке медтуризма занимает и стамбульский Medistate Hospital. По словам менеджера международного отдела и маркетинга Марьяны Шалай, больница обладает инновационной инфраструктурой, высококвалифицированными врачебными кадрами. Функционирует комитет врачебной этики, который контролирует постановку правильного диагноза. Из Азербайджана в больницу приезжают в основном онкологические, урологические и неврологические больные.

Как заявил «Азербайджанским известиям» руководитель сетевого офиса THTC по Азербайджану Фарид Меджидов, основная цель этой бизнес-миссии — информирование медиков, менеджеров туристического сектора нашей страны о потенциале турецкого медицинского туризма — клиник, центров здоровья и красоты, термальных спа-курортов. Встречи в подобном формате позволяют представителям медучреждений и компаний Азербайджана и Турции наладить прямые деловые контакты, расширить сферы сотрудничества, реализовать совместные бизнес-планы.

По статистике, ежегодно для лечения и диагностики в Турцию приезжают порядка 500 тысяч зарубежных пациентов.

Еще одним свидетельством высокого качества обслуживания и конкурентоспособности местной мединдустрии является тот факт, что сегодня почти 50 турецких клиник имеют сертификат качества Международной организации по аккредитации медучреждений (JCI). Документ подтверждает безопасность и качество медицинских услуг, гарантирует профессионализм и квалификацию врачей. Для сравнения: в Южной Корее таких клиник 27, а в Израиле — 20.

По словам Ф.Меджидова, такие встречи позволяют перенять передовой опыт в сфере медицинского туризма, оценить потенциал Азербайджана в этом направлении. «Наша страна богата обилием минеральных и термальных водных источников.

Своими уникальными лечебными свойствами привлекает нафталановая нефть. Создана соответствующая инфраструктура: санатории «Нафталан-Гашалты», «Нафталан-Гарабах», «Нафталан-Чинар» европейского уровня, которые способны принять туристов не только из СНГ, но и из многих других стран. Скажу, что заполняемость корпусов высокая, свободных мест не бывает», — сообщил Меджидов.

Остается добавить, что подобное информационное мероприятие было проведено и в Гяндже. Местные врачи получили исчерпывающую информацию о клиниках Турции, спектре оказываемых ими медицинских услуг, применяемых современных методах и технологиях лечения больных.

Азербайджано-турецкие деловые взаимоотношения охватывают многие сферы сотрудничества. Это — нефтяные проекты, аграрный сектор, торговля, логистика, не говоря уже об образовании и туризме. С недавних пор новым направлением партнерства становится медицина, вернее медицинский туризм, который во всем мире считается перспективным бизнесом. Необходимые для этого условия — соответствующая инфраструктура, потенциал и, конечно же, желание задействовать этот ресурс в полной мере.Такую взаимную заинтересованность продемонстрировали бизнес-структуры Азербайджана и Турции, о чем свидетельствуют регулярные совместные инфотуры медиков и деловых людей обеих стран, подготовка совместных проектов, проведение презентаций и встреч. Очередным мероприятием из этой серии стало открытие вчера в Баку конференции, посвященной медицинской индустрии, ставшей в последние годы важнейшим сегментом туристического рынка Турции. Встреча, организованная азербайджанским сетевым офисом Турецкой ассоциации медицинского туризма (ТНТС), состоялась в отеле «Хилтон», где собрались менеджеры и эксперты многих ведущих лечебниц братской страны, руководители и врачи клиник Баку, менеджеры и аналитики туристических компаний. Большой интерес у собравшихся вызвала презентация представителей известных турецких клиник Medistate Hospital, TOBB Etц hastanesi, Duyqu hastanesi, Hospitaldent и других.За круглыми столами шли деловые переговоры уже с конкретными предложениями и деталями планируемых сделок. Представителей бакинских лечебниц интересовало буквально все — от меню для пациентов, продолжительности реабилитационного курса до вариантов оплаты за операцию. Бывшая бакинка Наиля Мамедова, ныне сотрудница департамента международных связей по Восточной Европе TOBB Etц hastanesi, сообщила, что представляемая ею университетская больница, расположенная в Анкаре, осуществляет диагностику, лечение, хирургию по основным заболеваниям. При больнице есть четыре отеля для размещения родственников пациентов. Сюда на сложные операции приезжают из стран СНГ, а также Великобритании и США.Всю нишу на местном рынке медтуризма занимает и стамбульский Medistate Hospital. По словам менеджера международного отдела и маркетинга Марьяны Шалай, больница обладает инновационной инфраструктурой, высококвалифицированными врачебными кадрами. Функционирует комитет врачебной этики, который контролирует постановку правильного диагноза. Из Азербайджана в больницу приезжают в основном онкологические, урологические и неврологические больные.Как заявил «Азербайджанским известиям» руководитель сетевого офиса THTC по Азербайджану Фарид Меджидов, основная цель этой бизнес-миссии — информирование медиков, менеджеров туристического сектора нашей страны о потенциале турецкого медицинского туризма — клиник, центров здоровья и красоты, термальных спа-курортов. Встречи в подобном формате позволяют представителям медучреждений и компаний Азербайджана и Турции наладить прямые деловые контакты, расширить сферы сотрудничества, реализовать совместные бизнес-планы.По статистике, ежегодно для лечения и диагностики в Турцию приезжают порядка 500 тысяч зарубежных пациентов.Еще одним свидетельством высокого качества обслуживания и конкурентоспособности местной мединдустрии является тот факт, что сегодня почти 50 турецких клиник имеют сертификат качества Международной организации по аккредитации медучреждений (JCI). Документ подтверждает безопасность и качество медицинских услуг, гарантирует профессионализм и квалификацию врачей. Для сравнения: в Южной Корее таких клиник 27, а в Израиле — 20.По словам Ф.Меджидова, такие встречи позволяют перенять передовой опыт в сфере медицинского туризма, оценить потенциал Азербайджана в этом направлении. «Наша страна богата обилием минеральных и термальных водных источников.Своими уникальными лечебными свойствами привлекает нафталановая нефть. Создана соответствующая инфраструктура: санатории «Нафталан-Гашалты», «Нафталан-Гарабах», «Нафталан-Чинар» европейского уровня, которые способны принять туристов не только из СНГ, но и из многих других стран. Скажу, что заполняемость корпусов высокая, свободных мест не бывает», — сообщил Меджидов.Остается добавить, что подобное информационное мероприятие было проведено и в Гяндже. Местные врачи получили исчерпывающую информацию о клиниках Турции, спектре оказываемых ими медицинских услуг, применяемых современных методах и технологиях лечения больных. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 21.10.17 | Просмотров : 138



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