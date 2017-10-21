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Политика Дэвид ЭТЕЛЬ, военный атташе Великобритании по Южному Кавказу:«Мы высоко ценим сотрудничество Азербайджана с НАТО»


На этой неделе в Баку с деловым визитом побывал военный атташе Великобритании по странам Южного Кавказа полковник-лейтенант Дэвид ЭТЕЛЬ. О целях своего визита в нашу страну, о сотрудничестве Азербайджана и Соединенного Королевства в военно-технической сфере, о взаимодействии воинского контингента обеих стран в миротворческих операциях высокопоставленный британский офицер поделился в интервью агентству АПА.



— С какой целью вы прибыли в Баку? Какие встречи вы провели в Азербайджане?
— В Баку я прибыл для посещения авиабазы, расположенной в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева. Визит был организован Минобороны Азербайджана. Вместе со мной были также военные атташе ряда других стран.
— Какие проекты реализует сегодня Великобритания с Азербайджаном в сфере военного сотрудничества?
— Сейчас у нас несколько проектов. В основном они касаются образования. В Великобритании ряд азербайджанских офицеров проходят тренинги. Наряду с этим на западе Лондона, в Британской академии обороны, организованы тренинги для офицеров высокого ранга. Мы также планируем в следующем году организовать курсы английского языка для азербайджанских офицеров. Мы провели в Чехии ряд миротворческих тренингов. Хотел бы также отметить проекты, реализованные в прошлом году. В частности, летом прошлого года наша военная музыкальная группа побывала с визитом в Азербайджане. Группа Salamanca Band and Bugles of the Rifles организовала здесь ряд концертов. Она выступила также вместе с оркестром Государственной пограничной службы Азербайджана. Это хорошая возможность объединить силы с помощью музыки. Думаю, что мы сможем плодотворно сотрудничать и в будущем. На прошлой неделе группа флота Соединенного Королевства прибыла в Азербайджан для проведения тренинга. Это наглядный пример того, как наши моряки могут сотрудничать. Я надеюсь, что в будущем мы сможем сделать еще больше в этом направлении.
— Какие проекты планируется совместно реализовать в будущем?
— Мы проводим ряд курсов по менеджменту в регионе. В частности, смогли добиться, чтобы группа инструкторов и студентов из Азербайджана приехала в Тбилиси. Есть также курсы, которые мы можем организовать в Соединенном Королевстве. Это ежегодные проекты. Мы постараемся повторить их и в последующие годы и еще больше усовершенствовать их программы.
— Азербайджан и Соединенное Королевство сотрудничают в рамках НАТО. Как вы оцениваете участие миротворческого контингента нашей страны в операциях в Афганистане?
— Очень радует, что Азербайджан принимает участие в миссии НАТО «Решительная поддержка». Это — весьма важная миссия. Я очень рад, что Азербайджан справляется с ней. Мы считаем Азербайджан достойным партнером в миротворческой миссии. Он принимает также участие в создании батальона, вертолетной группы и экипажа Концепции оперативных возможностей (OCC) НАТО. Это существенный вклад. Мы высоко оцениваем усилия Азербайджана по работе с НАТО и другими международными организациями.
— Налажено ли сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией в области закупки вооружений?
— Я не занимаюсь проектами по организации продаж в сфере обороны, однако, насколько мне известно, такой договоренности нет.
— Страны — члены ОБСЕ взяли на себя обязательство не продавать оружие сторонам конфликта. Однако эта договоренность не всегда соблюдается. Как вы относитесь к этому?
— Соединенное Королевство привержено решениям ОБСЕ в связи с запретом на продажу оружия. Однако хочу еще раз отметить, что продажа продукции оборонной промышленности не входит в мои полномочия.
— Считаете ли вы возможным урегулирование нагорно-карабахского конфликта военным путем?
— Это действительно очень сложный вопрос. Однако Соединенное Королевство поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ в направлении мирного урегулирования. Мы надеемся, что в скором времени это станет возможным.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 21.10.17 | Просмотров : 65

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