Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Опасный вирус сепаратизма



Призрак бродит по Европе, призрак сепаратизма. Впрочем, не только по Европе, но и по Ближнему Востоку и большой Евразии, включая постсоветское пространство, где он многие годы особенно неприкаянно маячит в Карабахе. Сегодня южнозакавказский призрак может повернуть голову и посмотреть на то, как это происходит там у них, имея перед собой как минимум два свежих примера, позволяющих проводить аналогии и параллели.







Сергей СТРОКАНЬ



В Испании лидер Каталонии Карлес Пучдемон провозгласил независимость региона, после чего премьер-министр страны Мариано Рахой пригрозил железной рукой подавить мятеж Барселоны. Противостояние центральных властей и Каталонии на этой неделе вступило в решающую фазу: Мадрид выдвинул Барселоне ультимативное требование отказаться от объявленной независимости «подобру-поздорову».

По схожему сценарию развивается ситуация на Ближнем Востоке, в Ираке. Провозглашенная иракскими курдами независимость не только резко обострила ситуацию внутри страны. Как известно, на этой неделе иракские войска вошли в контролируемую курдами провинцию Киркук для наведения конституционного порядка, после чего там пролилась первая кровь. Предшествовало силовой операции Багдада обнародованное в минувшее воскресенье решение властей Иракского Курдистана отвергнуть требование иракского правительства аннулировать результаты референдума 25 сентября, на котором более 90% курдов проголосовали за отделение от Ирака. К этому остается добавить, что ситуация в Ираке создала к тому же региональный очаг дестабилизации, огненные искры которой долетают до соседних государств — Турции, Ирана, Сирии. Чем закончатся походы за независимость, начатые испанской Барселоной и иракским Эрбилем, и в чем может состоять их главный урок для Южного Кавказа, где есть своя территория, пытающаяся идти тем же путем, что и Каталония с Курдистаном, — Карабах?

Ответ на этот вопрос приобретает особое значение еще и потому, что на этой неделе президент Армении Серж Саргсян сразу после переговоров в Женеве с президентом Азербайджана Ильxамом Aлиeвым на встрече с представителями армянской диаспоры там же, в Швейцарии, сделал громкое заявление о том, что, дескать, он не видит будущего Карабаха в составе Азербайджана. Но если так, то что в исторической перспективе ждет Карабах? Неужели все та же вожделенная независимость, которая оказывается не по зубам даже Каталонии и Курдистану?

Учитывая, что потенциальные очаги сепаратизма есть не только в Испании, но и во многих других европейских государствах — Бельгии, Италии, Великобритании, за противостоянием Мадрида и Барселоны сегодня, затаив дыхание, следят во Фландрии, Валлонии, Шотландии, Падании и других европейских регионах. Следят в тех местах, где есть большее или меньшее число людей, мечтающих о том, чтобы территории, где они живут, однажды вышли из состава своих государств и отправились в свободное плавание. Так они представляют свое счастливое завтра. Таким же образом за борьбой Иракского Курдистана напряженно наблюдают турецкие, сирийские, иранские курды, движимые одной и той же мыслью: если у наших иракских братьев получится довести задуманное до конца и стать независимым государством, то, может быть, однажды получится и у нас?

Пойдя на обострение с центральными властями своих государств, глава Каталонии Карлес Пучдемон и лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани не побоялись сжечь мосты, руководствуясь представлением о своей некоей исторической миссии. По их версии, эта миссия должна состоять в том, чтобы реализовать вековечные чаяния своих народов. И обратной дороги нет.



Несмотря на то, что испанская и иракская партии далеки от завершения, первые выводы из истории Каталонии и Иракского Курдистана, каждая из которых драматична по-своему, можно сделать уже сегодня. Попытаемся понять, к чему это уже привело и может привести в недалеком будущем.

В первую очередь выясняется одна общая закономерность, имеющая принципиально важное значение: попытка призрака независимости материализоваться, стать реальностью создает целый клубок проблем, затягивающихся в тугой узел. Остановимся на этом подробнее.

Во-первых, и в случае с Каталонией, и в случае с Курдистаном остается непонятным, как обеспечить функционирование их государственных органов и решить массу практических вопросов, затрагивающих повседневную жизнь граждан. Как делать это во все более двусмысленной ситуации, когда независимость вроде бы объявлена, но реального отделения так и не произошло? Ведь сколько ни говори «халва», но во рту от этого слаще не станет. И при этом конфликт с центральной властью как в Каталонии, так и в Ираке развивается по нарастающей. Во-вторых, не ясно и то, как обеспечить экономическую стабильность воображаемых независимых государств, не допустить бегства капитала и избежать их изоляции. Экономические издержки похода за независимость уже почувствовали и в Каталонии, где многие банки и компании стали закрывать свои офисы, и в Курдистане, над которым нависла угроза экономической блокады.

В-третьих, невозможно представить, как воображаемые независимые Каталония и Курдистан намерены обеспечивать охрану своих новых границ — как внутренних, так и внешних.

И, наконец, самое главное. Международная реакция на инициативы Барселоны и Эрбиля свидетельствует о том, что их независимость в мире не нужна никому. Евросоюз, мягко говоря, не желает видеть перед собой независимую Каталонию и четко дает ей понять: в случае попытки создания независимого государства автоматического членства не будет, переговоры о вступлении в союз придется начинать с нуля. К тому же любая страна ЕС — та же Испания может наложить на решение о приеме свое вето.

Что касается Курдистана, то резко негативное или в лучшем случае осторожное отношение к идее его независимости высказали ведущие мировые и региональные державы. Соседи Ирака стали грозить Эрбилю закрытием границ, санкциями, вплоть до экономической блокады, и даже военными действиями.

Таким образом, на примере Каталонии и Курдистана есть все основания сделать вывод о том, что ничего кроме головной боли для мирового сообщества проекты новых независимых государств сегодня не несут. И уже поэтому они нежизнеспособны. Не будем забывать, что как субъекты международного права независимые государства не могут существовать в вакууме. Применительно к Карабаху можно сколько угодно заявлять о создании его «государственных органов», «министерств» и «ведомств», переносить столицу из Степанакерта в Шушу, но это ровным счетом ничего не изменит.

Более того, есть еще целый ряд обстоятельств, которые по сравнению с Каталонией и Курдистаном делают идею независимости Карабаха еще более умозрительной и оторванной от реальности. Давайте отбросим эмоции и будем исходить из фактов. Они состоят в том, что создание второго армянского государства в глазах мирового сообщества будет выглядеть как казус. Кроме того, по Карабаху есть целых четыре резолюции Совбеза ООН, называющие его оккупированной территорией. Превращение оккупированной территории в независимое государство — ничего подобного в мировой практике еще не было. К этому нужно добавить, что в отличие от Каталонии и Курдистана, где прошли референдумы, провести реальный референдум в Карабахе невозможно, потому что после этнических чисток сотни тысяч азербайджанских граждан оказались беженцами и проголосовать не смогут. Но и это еще не все, ведь в отличие от экономически развитой Каталонии и богатого углеводородами Курдистана, экономического мотора для собственной независимости Карабах не имеет.

Таким образом при отсутствии реальных слагаемых государственности призрак независимости для самопровозглашенной «НКР» так и останется призраком.

Призрак бродит по Европе, призрак сепаратизма. Впрочем, не только по Европе, но и по Ближнему Востоку и большой Евразии, включая постсоветское пространство, где он многие годы особенно неприкаянно маячит в Карабахе. Сегодня южнозакавказский призрак может повернуть голову и посмотреть на то, как это происходит там у них, имея перед собой как минимум два свежих примера, позволяющих проводить аналогии и параллели.В Испании лидер Каталонии Карлес Пучдемон провозгласил независимость региона, после чего премьер-министр страны Мариано Рахой пригрозил железной рукой подавить мятеж Барселоны. Противостояние центральных властей и Каталонии на этой неделе вступило в решающую фазу: Мадрид выдвинул Барселоне ультимативное требование отказаться от объявленной независимости «подобру-поздорову».По схожему сценарию развивается ситуация на Ближнем Востоке, в Ираке. Провозглашенная иракскими курдами независимость не только резко обострила ситуацию внутри страны. Как известно, на этой неделе иракские войска вошли в контролируемую курдами провинцию Киркук для наведения конституционного порядка, после чего там пролилась первая кровь. Предшествовало силовой операции Багдада обнародованное в минувшее воскресенье решение властей Иракского Курдистана отвергнуть требование иракского правительства аннулировать результаты референдума 25 сентября, на котором более 90% курдов проголосовали за отделение от Ирака. К этому остается добавить, что ситуация в Ираке создала к тому же региональный очаг дестабилизации, огненные искры которой долетают до соседних государств — Турции, Ирана, Сирии. Чем закончатся походы за независимость, начатые испанской Барселоной и иракским Эрбилем, и в чем может состоять их главный урок для Южного Кавказа, где есть своя территория, пытающаяся идти тем же путем, что и Каталония с Курдистаном, — Карабах?Ответ на этот вопрос приобретает особое значение еще и потому, что на этой неделе президент Армении Серж Саргсян сразу после переговоров в Женеве с президентом Азербайджана Ильxамом Aлиeвым на встрече с представителями армянской диаспоры там же, в Швейцарии, сделал громкое заявление о том, что, дескать, он не видит будущего Карабаха в составе Азербайджана. Но если так, то что в исторической перспективе ждет Карабах? Неужели все та же вожделенная независимость, которая оказывается не по зубам даже Каталонии и Курдистану?Учитывая, что потенциальные очаги сепаратизма есть не только в Испании, но и во многих других европейских государствах — Бельгии, Италии, Великобритании, за противостоянием Мадрида и Барселоны сегодня, затаив дыхание, следят во Фландрии, Валлонии, Шотландии, Падании и других европейских регионах. Следят в тех местах, где есть большее или меньшее число людей, мечтающих о том, чтобы территории, где они живут, однажды вышли из состава своих государств и отправились в свободное плавание. Так они представляют свое счастливое завтра. Таким же образом за борьбой Иракского Курдистана напряженно наблюдают турецкие, сирийские, иранские курды, движимые одной и той же мыслью: если у наших иракских братьев получится довести задуманное до конца и стать независимым государством, то, может быть, однажды получится и у нас?Пойдя на обострение с центральными властями своих государств, глава Каталонии Карлес Пучдемон и лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани не побоялись сжечь мосты, руководствуясь представлением о своей некоей исторической миссии. По их версии, эта миссия должна состоять в том, чтобы реализовать вековечные чаяния своих народов. И обратной дороги нет.Несмотря на то, что испанская и иракская партии далеки от завершения, первые выводы из истории Каталонии и Иракского Курдистана, каждая из которых драматична по-своему, можно сделать уже сегодня. Попытаемся понять, к чему это уже привело и может привести в недалеком будущем.В первую очередь выясняется одна общая закономерность, имеющая принципиально важное значение: попытка призрака независимости материализоваться, стать реальностью создает целый клубок проблем, затягивающихся в тугой узел. Остановимся на этом подробнее.Во-первых, и в случае с Каталонией, и в случае с Курдистаном остается непонятным, как обеспечить функционирование их государственных органов и решить массу практических вопросов, затрагивающих повседневную жизнь граждан. Как делать это во все более двусмысленной ситуации, когда независимость вроде бы объявлена, но реального отделения так и не произошло? Ведь сколько ни говори «халва», но во рту от этого слаще не станет. И при этом конфликт с центральной властью как в Каталонии, так и в Ираке развивается по нарастающей. Во-вторых, не ясно и то, как обеспечить экономическую стабильность воображаемых независимых государств, не допустить бегства капитала и избежать их изоляции. Экономические издержки похода за независимость уже почувствовали и в Каталонии, где многие банки и компании стали закрывать свои офисы, и в Курдистане, над которым нависла угроза экономической блокады.В-третьих, невозможно представить, как воображаемые независимые Каталония и Курдистан намерены обеспечивать охрану своих новых границ — как внутренних, так и внешних.И, наконец, самое главное. Международная реакция на инициативы Барселоны и Эрбиля свидетельствует о том, что их независимость в мире не нужна никому. Евросоюз, мягко говоря, не желает видеть перед собой независимую Каталонию и четко дает ей понять: в случае попытки создания независимого государства автоматического членства не будет, переговоры о вступлении в союз придется начинать с нуля. К тому же любая страна ЕС — та же Испания может наложить на решение о приеме свое вето.Что касается Курдистана, то резко негативное или в лучшем случае осторожное отношение к идее его независимости высказали ведущие мировые и региональные державы. Соседи Ирака стали грозить Эрбилю закрытием границ, санкциями, вплоть до экономической блокады, и даже военными действиями.Таким образом, на примере Каталонии и Курдистана есть все основания сделать вывод о том, что ничего кроме головной боли для мирового сообщества проекты новых независимых государств сегодня не несут. И уже поэтому они нежизнеспособны. Не будем забывать, что как субъекты международного права независимые государства не могут существовать в вакууме. Применительно к Карабаху можно сколько угодно заявлять о создании его «государственных органов», «министерств» и «ведомств», переносить столицу из Степанакерта в Шушу, но это ровным счетом ничего не изменит.Более того, есть еще целый ряд обстоятельств, которые по сравнению с Каталонией и Курдистаном делают идею независимости Карабаха еще более умозрительной и оторванной от реальности. Давайте отбросим эмоции и будем исходить из фактов. Они состоят в том, что создание второго армянского государства в глазах мирового сообщества будет выглядеть как казус. Кроме того, по Карабаху есть целых четыре резолюции Совбеза ООН, называющие его оккупированной территорией. Превращение оккупированной территории в независимое государство — ничего подобного в мировой практике еще не было. К этому нужно добавить, что в отличие от Каталонии и Курдистана, где прошли референдумы, провести реальный референдум в Карабахе невозможно, потому что после этнических чисток сотни тысяч азербайджанских граждан оказались беженцами и проголосовать не смогут. Но и это еще не все, ведь в отличие от экономически развитой Каталонии и богатого углеводородами Курдистана, экономического мотора для собственной независимости Карабах не имеет.Таким образом при отсутствии реальных слагаемых государственности призрак независимости для самопровозглашенной «НКР» так и останется призраком. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 21.10.17 | Просмотров : 62



Архив материалов Выбрать год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Выбор месяца Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

« Окт.2017 » Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Новости партнеров