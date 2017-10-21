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Фонд развития науки (ФРН) при президенте Азербайджана обнародовал результаты наградного конкурса «Ученый 2016 года» и конкурса «Молодой ученый 2016 года», впервые проведенного в рамках целевого грантового конкурса «Самый достойный ученый». Победителями названы 12 человек, из которых четверо — молодые исследователи в возрасте до 35 лет.







Галия AЛИEВА



Шесть ученых представляют Национальную академию наук, остальные — вузы: БГУ, университеты нефти и промышленности, инженерный и экономический. Три проекта стали победителями по физико-математическим и техническим наукам, четыре — химии, два — медицине, биологии и сельскому хозяйству и три — гуманитарным и общественным наукам.

По словам исполнительного директора ФРН доктора философии по физико-математическим наукам Эльчина Бабаева, открывшего в отеле «Хилтон» церемонию награждения победителей, цель проведения конкурса — выделить ученых, отличившихся активной научной деятельностью в 2016 году, достигших высоких научных результатов, публиковавших статьи в авторитетных журналах и изданиях с высоким импакт-фактором, а также наградить тех, на труды которых ссылались. Подобного рода оценка работы ученых — важный стимул и для других, в целом развития отечественной науки, говорили в своих выступлениях президент НАНА, член Совета попечителей ФРН академик Акиф Ализаде, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, ректор Бакинского госуниверситета академик Абель Магеррамов, представители других ведомств.

Общий объем финансирования составил 32 тысячи манатов — по три и две тысячи манатов соответственно по каждой номинации. Кроме того, каждый победитель получил специальную именную медаль и диплом.

Победителями конкурса стали членкор НАНА, замдиректора по научной работе Института математики и механики Вагиф Гулиев, начальник Управления международных связей и заведующая лабораторией физиологической экологии растений Института ботаники НАНА доктор философии по биологии Эсмира Алирзаева, член-корреспондент НАНА, замдиректора Института катализа и неорганической химии Магомед Бабанлы, заведующий отделом Института археологии и этнографии НАНА, руководитель Товузской экспедиции доктор философии по истории Фархад Гулиев, а также Лятафат Гардашова, Кямран Махмудов, Худаверды Ганбаров, Эльчин Сулейманов. В номинации «Молодой ученый-2016» (до 35 лет) отличились Эльчин Гусейнов, Алия Рзаева, Офелия Балаева и Фариз Ахмедов.

Все эти работы и в самом деле чрезвычайно интересны. В широком смысле исследования ботаника Эсмиры Алирзаевой посвящены экологии, защите окружающей среды. Именно научными темами, связанными со стресс-факторами окружающей среды, ученый и занимается более десяти лет. Заслуги химика Магомеда Бабанлы в том, что он предложил новый рациональный подход для комплексного исследования фазовых равновесий и термодинамических свойств сложных неорганических систем, разработал его теоретические и методологические аспекты и, реализовав его, создал научные основы направленного синтеза фаз с перспективными полупроводниковыми и другими функциональными свойствами. Не менее значимы заслуги математика Вагифа Гулиева и других победителей конкурсов, проводимых ФРН.

Фонд развития науки (ФРН) при президенте Азербайджана обнародовал результаты наградного конкурса «Ученый 2016 года» и конкурса «Молодой ученый 2016 года», впервые проведенного в рамках целевого грантового конкурса «Самый достойный ученый». Победителями названы 12 человек, из которых четверо — молодые исследователи в возрасте до 35 лет.Шесть ученых представляют Национальную академию наук, остальные — вузы: БГУ, университеты нефти и промышленности, инженерный и экономический. Три проекта стали победителями по физико-математическим и техническим наукам, четыре — химии, два — медицине, биологии и сельскому хозяйству и три — гуманитарным и общественным наукам.По словам исполнительного директора ФРН доктора философии по физико-математическим наукам Эльчина Бабаева, открывшего в отеле «Хилтон» церемонию награждения победителей, цель проведения конкурса — выделить ученых, отличившихся активной научной деятельностью в 2016 году, достигших высоких научных результатов, публиковавших статьи в авторитетных журналах и изданиях с высоким импакт-фактором, а также наградить тех, на труды которых ссылались. Подобного рода оценка работы ученых — важный стимул и для других, в целом развития отечественной науки, говорили в своих выступлениях президент НАНА, член Совета попечителей ФРН академик Акиф Ализаде, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, ректор Бакинского госуниверситета академик Абель Магеррамов, представители других ведомств.Общий объем финансирования составил 32 тысячи манатов — по три и две тысячи манатов соответственно по каждой номинации. Кроме того, каждый победитель получил специальную именную медаль и диплом.Победителями конкурса стали членкор НАНА, замдиректора по научной работе Института математики и механики Вагиф Гулиев, начальник Управления международных связей и заведующая лабораторией физиологической экологии растений Института ботаники НАНА доктор философии по биологии Эсмира Алирзаева, член-корреспондент НАНА, замдиректора Института катализа и неорганической химии Магомед Бабанлы, заведующий отделом Института археологии и этнографии НАНА, руководитель Товузской экспедиции доктор философии по истории Фархад Гулиев, а также Лятафат Гардашова, Кямран Махмудов, Худаверды Ганбаров, Эльчин Сулейманов. В номинации «Молодой ученый-2016» (до 35 лет) отличились Эльчин Гусейнов, Алия Рзаева, Офелия Балаева и Фариз Ахмедов.Все эти работы и в самом деле чрезвычайно интересны. В широком смысле исследования ботаника Эсмиры Алирзаевой посвящены экологии, защите окружающей среды. Именно научными темами, связанными со стресс-факторами окружающей среды, ученый и занимается более десяти лет. Заслуги химика Магомеда Бабанлы в том, что он предложил новый рациональный подход для комплексного исследования фазовых равновесий и термодинамических свойств сложных неорганических систем, разработал его теоретические и методологические аспекты и, реализовав его, создал научные основы направленного синтеза фаз с перспективными полупроводниковыми и другими функциональными свойствами. Не менее значимы заслуги математика Вагифа Гулиева и других победителей конкурсов, проводимых ФРН. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 21.10.17 | Просмотров : 63



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