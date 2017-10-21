Цифровые хабы становятся эффективными средствами взаимодействия государственного и частного секторов в коммерческой сфере
В
минувший четверг в Баку состоялась конференция, на которой обсуждалась
тема цифровых торговых хабов и перспектив их развития. Как известно,
впервые на постсоветском пространстве подобный стартап-проект был
реализован в Азербайджане и уже успел проявить себя как пример весьма
эффективного сотрудничества государственного и частного секторов в
области электронной торговли.
Ильгар РАГИМОВ
Исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы выразил уверенность в том, что цифровой торговый хаб (ЦТХ) позволит значительно увеличить объемы и расширить ареал экспорта азербайджанской продукции, придаст дополнительный импульс притоку в страну как портфельных, так и прямых инвестиций. Кроме того, эта структура призвана сыграть существенную роль в формировании единого цифрового и электронного пространства на Великом Шелковом пути, одновременно выступая в качестве института развития электронной экономики среди государств исламского мира.
Пользуясь возможностями хаба, нерезиденты в Азербайджане после получения электронной подписи и ASAN imza могут открывать свой бизнес, банковские счета, выполнять функции работодателя, проводить импортно-экспортные операции. Словом, любой азербайджанский экспортер, не выходя из офиса, может осуществить все необходимые процедуры, связанные с документацией и оформлением экспорта продукции.
Более детально о ситуации с динамикой экспорта азербайджанской продукции в страны Ближнего Востока говорил в своем выступлении заместитель министра экономики Сахиль Бабаев. По его словам, за девять месяцев текущего года экспортные поставки из Азербайджана в страны Ближнего Востока возросли более чем вдвое, и есть все основания рассчитывать на то, что эта позитивная тенденция сохранится до конца 2017 года. Во всяком случае в Минэкономики поступило порядка 400 заявок от предпринимателей, заинтересованных в экспорте производимой ими продукции в 20 стран мира.
Замминистра экономики в своем выступлении особо подчеркнул значение цифрового торгового хаба для диверсификации рынков сбыта, улучшения бизнес-среды и атмосферы конкурентоспособности. В частности, С.Бабаев довел до сведения участников конференции, что за последние два года в предпринимательской сфере страны было проведено всего 113 проверок. По сравнению с соответствующими периодами предыдущих лет, количество проверок сократилось в тысячи раз. Кстати, в выступлении председателя парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияда Самедзаде прозвучало, что срок действия моратория на проверки предпринимательской деятельности в Азербайджане будет продлен до 2021 года.
Работа конференции проходит в трех панелях. Первая из них посвящена вкладу, вносимому цифровым торговым хабом в торгово-экономические отношения и развитие Азербайджана. Вторая панель отведена инновационным решениям для трансграничной торговли, а третья — сотрудничеству между государственным и частным секторами.
В рамках конференции планируется также подписание меморандумов о сотрудничестве между Центром анализа экономических реформ и коммуникаций, российским ООО «Газинформсервис», а также польской компанией Asseco Data System, которая является аккредитованным центром верификации для стран Евросоюза. В мероприятии принимают участие представители Европейского союза, Всемирного банка, ПРООН и других международных организаций, представители бизнеса из ряда стран, а также государственных структур и общественных организаций Азербайджана.