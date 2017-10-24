Сборная
Азербайджана по дзюдо блестяще выступила на недавнем чемпионате мира
среди молодежи в Загребе, завоевав две золотые, две серебряные и одну
бронзовую награды. Наша команда заняла второе место в общем зачете,
пропустив вперед лишь Японию. Для одного из героев турнира в Загребе —
Хидаята Гeйдapова (73 кг) эти соревнования были последними на молодежном
уровне. Азербайджанский спортсмен, в блестящем стиле выступивший в
столице Хорватии, поделился впечатлениями от своего успеха в интервью
каналу Европейского союза дзюдо.
— Хидаят, поздравляем с победой! Вы смотритесь уставшим, но очень счастливым, не так ли?
— Спасибо. Да, действительно, схватки на татами чемпионата меня здорово измотали, поэтому я немного устал. Но, в первую очередь, я счастлив от того, что смог показать такой результат — выиграл молодежный чемпионат мира.— Насколько тяжело было входить в турнир, ведь вашим первым соперником был японец Хидеюки Ишигоока?
— Знаете, до того я неизменно уступал японцам, статистика схваток с ними у меня далеко не самая лучшая. А фактор первой встречи на чемпионате, которая всегда является втягивающей, также играл свою роль. Против Ишигооки было непросто, равно как и против любого представителя из страны родоначальников дзюдо. Так что напряжение было огромным — первая схватка, соперник из Японии. Но я смог победить, и это мой первый выигрыш у японского дзюдоиста.— Кажется, самым напряженным по накалу был полуфинал, где вы в golden score смогли выиграть у грузина Тато Григалашвили…
— Схватка складывалась тяжело, я был немного травмирован и искал варианты для того, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. И воспользовался своим шансом в дополнительное время, смог поймать соперника.— В этом году вы выиграли чемпионат Европы среди взрослых в Варшаве. Какой результат для вас оказался более важным?
— Старт в Загребе являлся для меня последним турниром по юниорам, и я хотел поставить победную точку. Евро-2017 в Польше стало для меня первой серьезной победой на взрослом уровне, но каждый выигрыш ценен по-своему.— Какие цели теперь перед вами стоят?
— Необходимо обживаться на взрослом уровне, продолжать бороться в элите, участвовать в рейтинговых турнирах. Также немаловажно проводить сборы, совместные спарринги, чтобы закладывать базу для достижения дальнейших результатов.