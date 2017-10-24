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В Баку со вкусом отметили Всемирный день кулинарии







Фисинджан с гранатовым сиропом, соком из сумаха, орехами, фасолью, тыквой, алычой, фрикадельками, курицей и мясом. Одиннадцать разновидностей этого блюда, приготовленного по восстановленным старинным рецептам, представили на празднике в честь Всемирного дня кулинарии. Вкусное мероприятие организовала Ассоциация азербайджанской национальной кулинарии.









Самира КЯЗИМОВА



Профессиональный праздник поваров и кулинаров всего мира был учрежден по инициативе Азербайджана Всемирной ассоциацией кулинарных сообществ (WACS) на всемирном кулинарном конгрессе, состоявшемся в 2004 году в Дублине. Сегодня этот праздник отмечают 130 стран (115 членов WACS и 15 кандидатов на членство).

По словам директора Азербайджанского национального центра кулинарии, председателя Комитета традиционной пищи ЮНЕСКО Таира Амирасланова, в этом году исполняется 25 лет со дня вступления Ассоциации национальной кулинарии во Всемирную организацию кулинарии. По его словам, 2017 год был очень удачным для азербайджанских кулинаров, которые успешно выступили на многих международных фестивалях и завоевали первые места.

«Цель нашего сегодняшнего праздника, — заявил он, — рассказать о кулинарных традициях нашей страны, раскрыть некоторые секреты приготовления азербайджанских блюд. Каждый раз мы стараемся представить соотечественникам и иностранцам наши самые старинные блюда. В этот раз мы остановили свой выбор на фисинджане».

На сегодня, отметил Амирасланов, кулинарам удалось восстановить по старинным рецептам 20 разновидностей фисинджана, 11 из которых были представлены на празднике кулинарии. Традиционно это блюдо готовится из курицы, баранины или говядины, в него добавляют грецкие орехи, соус из алычи, репчатый лук, специи и подают к плову.

«Фисинджан обязательно должен готовиться в железном казане, — пояснил он. — А в некоторых районах, например, в Лянкяране, во время приготовления в него кладут подкову. Делается это для того, чтобы блюдо «пропиталось» железом, которое очень полезно для человеческого организма. Фисинджан восстанавливает жизненную энергию, избавляет от усталости и слабости.

Азербайджанские повара не раз представляли это блюдо за рубежом на кулинарных фестивалях и мероприятиях, посвященных азербайджанской национальной кухне. В 2012 году в передаче «Мутфаьым» турецкого телеканале Kanal D был показан процесс его приготовления. Также о фисинджане в том году рассказал и один из выпусков российской телепередачи «Планета вкусов».

На празднике в честь Всемирного дня кулинарии помимо азербайджанской были представлены также блюда японской, узбекской и турецкой кухонь.

Фисинджан с гранатовым сиропом, соком из сумаха, орехами, фасолью, тыквой, алычой, фрикадельками, курицей и мясом. Одиннадцать разновидностей этого блюда, приготовленного по восстановленным старинным рецептам, представили на празднике в честь Всемирного дня кулинарии. Вкусное мероприятие организовала Ассоциация азербайджанской национальной кулинарии.Профессиональный праздник поваров и кулинаров всего мира был учрежден по инициативе Азербайджана Всемирной ассоциацией кулинарных сообществ (WACS) на всемирном кулинарном конгрессе, состоявшемся в 2004 году в Дублине. Сегодня этот праздник отмечают 130 стран (115 членов WACS и 15 кандидатов на членство).По словам директора Азербайджанского национального центра кулинарии, председателя Комитета традиционной пищи ЮНЕСКО Таира Амирасланова, в этом году исполняется 25 лет со дня вступления Ассоциации национальной кулинарии во Всемирную организацию кулинарии. По его словам, 2017 год был очень удачным для азербайджанских кулинаров, которые успешно выступили на многих международных фестивалях и завоевали первые места.«Цель нашего сегодняшнего праздника, — заявил он, — рассказать о кулинарных традициях нашей страны, раскрыть некоторые секреты приготовления азербайджанских блюд. Каждый раз мы стараемся представить соотечественникам и иностранцам наши самые старинные блюда. В этот раз мы остановили свой выбор на фисинджане».На сегодня, отметил Амирасланов, кулинарам удалось восстановить по старинным рецептам 20 разновидностей фисинджана, 11 из которых были представлены на празднике кулинарии. Традиционно это блюдо готовится из курицы, баранины или говядины, в него добавляют грецкие орехи, соус из алычи, репчатый лук, специи и подают к плову.«Фисинджан обязательно должен готовиться в железном казане, — пояснил он. — А в некоторых районах, например, в Лянкяране, во время приготовления в него кладут подкову. Делается это для того, чтобы блюдо «пропиталось» железом, которое очень полезно для человеческого организма. Фисинджан восстанавливает жизненную энергию, избавляет от усталости и слабости.Азербайджанские повара не раз представляли это блюдо за рубежом на кулинарных фестивалях и мероприятиях, посвященных азербайджанской национальной кухне. В 2012 году в передаче «Мутфаьым» турецкого телеканале Kanal D был показан процесс его приготовления. Также о фисинджане в том году рассказал и один из выпусков российской телепередачи «Планета вкусов».На празднике в честь Всемирного дня кулинарии помимо азербайджанской были представлены также блюда японской, узбекской и турецкой кухонь. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 24.10.17 | Просмотров : 80



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