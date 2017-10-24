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Вывод исследователей однозначен: чем выше доход, тем больше удовлетворение жизнью







Люди, живущие в скандинавских странах, считаются одними из самых счастливых в мире. Между тем интерес к тому, в чем причина, по-прежнему очень велик. Многие исследователи счастья считают, что связь между ним и деньгами существует, но лишь в том случае, если правильно их расходовать.







Софи ЭСТЕРСТРЁМ



Скандинавские страны часто оказываются высоко наверху в рейтингах уровня счастья жителей разных стран. Все пять скандинавских стран, например, вновь оказались в первой десятке последнего исследования Института Гэллапа 2017 года, призванного выявить самые счастливые страны в мире.

«Страны с высоким ВВП на душу населения часто попадают на первые строчки таких рейтингов. В этих странах, кроме того, нередко бывает низкая безработица, более высокий уровень индивидуализма и меньше коррупции, что, вероятно, ведет к тому, что больше людей чувствуют себя свободными и в безопасности. Но трудно ответить более точно, почему размер ВВП на душу населения так сильно связан со счастьем», — говорит Филип Форс, доктор социологии в Университете Умео.

Но как вообще измерить счастье? Такие чувства, как эйфория, приподнятое настроение, а также более духовно обусловленные состояния — чувства умиротворения и покоя, обычно при исследовании счастья в расчет не принимаются. Вместо этого речь обычно идет об удовлетворенности жизнью, то есть о том, насколько человек доволен жизнью в целом, и о личном благополучии. Об этом рассказывает Бенгт Брюльде, профессор практической философии в Гётеборгском университете.

«Удовлетворенность жизнью основывается на оценке своей собственной жизни. «У меня есть работа, исправная машина, жилье, партнер — значит, я доволен». Это более осознанно. Благополучие — это больше про чувства: как человек чувствует себя прямо сейчас. Возможно, ты доволен своей жизнью в целом, но чувствуешь себя подавленным именно сегодня, например», — поясняет он.

Существует несколько аспектов, которые влияют на то, чувствуешь ли ты себя счастливым. Но если направить видоискатель на отношение между счастьем и деньгами, окажется, что чтобы чувствовать себя удовлетворенным, требуется потребление определенного рода. «Человеку нужно то, что называют жизненными потребностями первой необходимости: жилье, достаточно еды и одежда. Вопрос в том, что происходит, когда человек преодолевает этот уровень и начинает потреблять то, что на самом деле уже не так необходимо, но обогащает жизнь».

Многие исследователи изучали, как потребление влияет на наше ощущение счастья. Например, исследования, в первую в очередь в Северной Америке, показывают, что люди переживают более позитивные чувства, когда размышляют об оплаченных ими впечатлениях, например, о путешествии, чем о вещах, которые купили. Кроме того, впечатления, которые нам было с кем разделить, делают нас счастливее, чем те, что мы получили в одиночестве. Вдобавок чувство удовлетворения, полученное от покупки какой-нибудь вещи, похоже, уходит быстрее, чем то, что связано с впечатлениями.

Работа ученых из США, Канады и Нидерландов, опубликованная в журнале американской академии наук PNAS, свидетельствует, что удовлетворение может расти благодаря потреблению. Но не потреблению вещей, а потреблению времени. В исследовании приняли участие более 6,2 тысячи человек из США, Канады, Дании и Нидерландов. Работающие взрослые рассказывали о большем ощущении довольства, когда они покупают нечто, что экономит время, например, помощь по дому, чем после покупки чего-то материального. Однако мало кто из участников исследования относился к людям с низким уровнем дохода.

Филип Форс вместе с Бенгтом Брюльде написал ряд научных статей на тему счастья, в том числе в 2012 году, когда их статья вошла в отчет о потреблении, который выпускается Гётеборгской школой бизнеса, экономики и права. «Общая связь между этими двумя явлениями видна, в принципе, во всех странах, которые рассматривались в ходе исследования: чем выше доход, тем больше удовлетворение жизнью, — говорит Филип Форс и продолжает: — Но при этом нужно сказать, что эта связь не показывает, как именно доход влияет на наше счастье, видно только, что такая связь имеется в принципе. Но проводились и другие исследования, в ходе которых за людьми следили в течение некоторого времени, и оказалось, что эта связь работает в обе стороны. Больший доход оказывает небольшое влияние на чувство довольства. И наоборот: счастливые люди склонны и зарабатывать больше в течение жизни».

Бенгт Брюльде также считает, что при измерении уровня счастья нужно различать доход и потребление. «Есть люди, которые много зарабатывают, но не потребляют, а копят или инвестируют, и есть люди, которые живут совсем не по средствам и берут взаймы, чтобы потреблять, а это может влиять на чувство уверенности и благополучия», — говорит он.

Влияние доходов на наше ощущение счастья давно обсуждается в ходе исследований. Профессор экономики Ричард Истерлин в 1970-х годах отмечал, что богатые люди, конечно, говорили о более сильном чувстве счастья, но связь между доходом и счастьем не выдерживала проверки, когда исследователи подходили к вопросу на национальном уровне и сравнивали бедные и богатые страны. Это стали называть парадоксом Истерлина.

Многие ученые с того момента углублялись в этот вопрос, в том числе американцы Бетси Джонсон и Ричард Вольфер. Проанализировав большой объем данных в своем научно-исследовательском докладе 2008 года, они утверждают, что доходы играют большую роль в том, насколько счастливыми мы себя чувствуем, — как при сравнении на индивидуальном уровне, так и на уровне стран.

Так что и материальные вещи, прочно связанные с веселой и полной смысла деятельностью, могут оказывать определенное влияние на наше ощущение счастья, утверждает Брюльде. «Вероятно, это потому, что они так прочно связаны с впечатлениями, — уточняет Филип Форс. — Например, книга, новые клюшки для гольфа, яхта или музыкальный инструмент, на котором человек играет. Но покупка новых безделушек, по-видимому, не особенно влияет на наше ощущение благополучия. Такие вещи обычно забавляют поначалу, но затем человек о них забывает. Это явление называют гедонической адаптацией: человек быстро привыкает к новым вещам».

Исследования также показали, что деньги, которые мы тратим на других, — так называемое просоциальное потребление, — приносят нам большее ощущение счастья, чем если мы покупаем что-то для себя самих. «Эта связь не так уж сильна, но она есть. Тот, кто совершает хорошие поступки и дружелюбен, часто счастливее», — говорит Форс.



Dagens Nyheter, Швеция

















Бедные, но счастливые



Любопытно, но и есть и другие рейтинги счастья по людям и странам. Так, согласно данным исследовательской компании Gallup, полученным пару лет назад, в первую десятку «самых счастливых стран мира» вошли Парагвай, Колумбия, Эквадор, Гватемала, Гондурас, Панама, Венесуэла, Коста-Рика, Сальвадор, Никарагуа. Таким образом, самыми счастливыми людьми в мире были названы латиноамериканцы. Между тем экономическая ситуация в странах Южной Америки известна: глубочайшая бедность, колоссальный разрыв между богатыми и бедными. Причем на первом месте Парагвай — беднейшая страна Южной Америки.

Если судить по индивидуальным свободам и благосостоянию, то на первых строчках рейтинга должны были расположиться Швейцария, Канада, Австралия, скандинавские страны. Конечно, богатство — это важный фактор с точки зрения повышения материальных стандартов жизни, но исследование Gallup в очередной раз показывает, что счастье измеряется не только денежными купюрами.

Так почему латиноамериканцы так счастливы? Вот как отвечает на этот вопрос турок Демир Гёкнель, давно работающий в Бразилии в сфере туризма: «Бразильцы счастливы, спокойны и безмятежны, потому что они живут сегодняшним днем. О том, что будет завтра, они думают тогда, когда наступает завтра. В отличие от представителей многих других народов, они не проводят свою жизнь в заботах о сбережениях, которые нужно отложить на новую машину, дом, потом еще один дом... Они довольствуются тем, что у них есть. Хорошо проведенное время для них гораздо важнее. Они полагают: много зарабатывать — не самое главное, важно уметь тратить и жить».

Люди, живущие в скандинавских странах, считаются одними из самых счастливых в мире. Между тем интерес к тому, в чем причина, по-прежнему очень велик. Многие исследователи счастья считают, что связь между ним и деньгами существует, но лишь в том случае, если правильно их расходовать.Скандинавские страны часто оказываются высоко наверху в рейтингах уровня счастья жителей разных стран. Все пять скандинавских стран, например, вновь оказались в первой десятке последнего исследования Института Гэллапа 2017 года, призванного выявить самые счастливые страны в мире.«Страны с высоким ВВП на душу населения часто попадают на первые строчки таких рейтингов. В этих странах, кроме того, нередко бывает низкая безработица, более высокий уровень индивидуализма и меньше коррупции, что, вероятно, ведет к тому, что больше людей чувствуют себя свободными и в безопасности. Но трудно ответить более точно, почему размер ВВП на душу населения так сильно связан со счастьем», — говорит Филип Форс, доктор социологии в Университете Умео.Но как вообще измерить счастье? Такие чувства, как эйфория, приподнятое настроение, а также более духовно обусловленные состояния — чувства умиротворения и покоя, обычно при исследовании счастья в расчет не принимаются. Вместо этого речь обычно идет об удовлетворенности жизнью, то есть о том, насколько человек доволен жизнью в целом, и о личном благополучии. Об этом рассказывает Бенгт Брюльде, профессор практической философии в Гётеборгском университете.«Удовлетворенность жизнью основывается на оценке своей собственной жизни. «У меня есть работа, исправная машина, жилье, партнер — значит, я доволен». Это более осознанно. Благополучие — это больше про чувства: как человек чувствует себя прямо сейчас. Возможно, ты доволен своей жизнью в целом, но чувствуешь себя подавленным именно сегодня, например», — поясняет он.Существует несколько аспектов, которые влияют на то, чувствуешь ли ты себя счастливым. Но если направить видоискатель на отношение между счастьем и деньгами, окажется, что чтобы чувствовать себя удовлетворенным, требуется потребление определенного рода. «Человеку нужно то, что называют жизненными потребностями первой необходимости: жилье, достаточно еды и одежда. Вопрос в том, что происходит, когда человек преодолевает этот уровень и начинает потреблять то, что на самом деле уже не так необходимо, но обогащает жизнь».Многие исследователи изучали, как потребление влияет на наше ощущение счастья. Например, исследования, в первую в очередь в Северной Америке, показывают, что люди переживают более позитивные чувства, когда размышляют об оплаченных ими впечатлениях, например, о путешествии, чем о вещах, которые купили. Кроме того, впечатления, которые нам было с кем разделить, делают нас счастливее, чем те, что мы получили в одиночестве. Вдобавок чувство удовлетворения, полученное от покупки какой-нибудь вещи, похоже, уходит быстрее, чем то, что связано с впечатлениями.Работа ученых из США, Канады и Нидерландов, опубликованная в журнале американской академии наук PNAS, свидетельствует, что удовлетворение может расти благодаря потреблению. Но не потреблению вещей, а потреблению времени. В исследовании приняли участие более 6,2 тысячи человек из США, Канады, Дании и Нидерландов. Работающие взрослые рассказывали о большем ощущении довольства, когда они покупают нечто, что экономит время, например, помощь по дому, чем после покупки чего-то материального. Однако мало кто из участников исследования относился к людям с низким уровнем дохода.Филип Форс вместе с Бенгтом Брюльде написал ряд научных статей на тему счастья, в том числе в 2012 году, когда их статья вошла в отчет о потреблении, который выпускается Гётеборгской школой бизнеса, экономики и права. «Общая связь между этими двумя явлениями видна, в принципе, во всех странах, которые рассматривались в ходе исследования: чем выше доход, тем больше удовлетворение жизнью, — говорит Филип Форс и продолжает: — Но при этом нужно сказать, что эта связь не показывает, как именно доход влияет на наше счастье, видно только, что такая связь имеется в принципе. Но проводились и другие исследования, в ходе которых за людьми следили в течение некоторого времени, и оказалось, что эта связь работает в обе стороны. Больший доход оказывает небольшое влияние на чувство довольства. И наоборот: счастливые люди склонны и зарабатывать больше в течение жизни».Бенгт Брюльде также считает, что при измерении уровня счастья нужно различать доход и потребление. «Есть люди, которые много зарабатывают, но не потребляют, а копят или инвестируют, и есть люди, которые живут совсем не по средствам и берут взаймы, чтобы потреблять, а это может влиять на чувство уверенности и благополучия», — говорит он.Влияние доходов на наше ощущение счастья давно обсуждается в ходе исследований. Профессор экономики Ричард Истерлин в 1970-х годах отмечал, что богатые люди, конечно, говорили о более сильном чувстве счастья, но связь между доходом и счастьем не выдерживала проверки, когда исследователи подходили к вопросу на национальном уровне и сравнивали бедные и богатые страны. Это стали называть парадоксом Истерлина.Многие ученые с того момента углублялись в этот вопрос, в том числе американцы Бетси Джонсон и Ричард Вольфер. Проанализировав большой объем данных в своем научно-исследовательском докладе 2008 года, они утверждают, что доходы играют большую роль в том, насколько счастливыми мы себя чувствуем, — как при сравнении на индивидуальном уровне, так и на уровне стран.Так что и материальные вещи, прочно связанные с веселой и полной смысла деятельностью, могут оказывать определенное влияние на наше ощущение счастья, утверждает Брюльде. «Вероятно, это потому, что они так прочно связаны с впечатлениями, — уточняет Филип Форс. — Например, книга, новые клюшки для гольфа, яхта или музыкальный инструмент, на котором человек играет. Но покупка новых безделушек, по-видимому, не особенно влияет на наше ощущение благополучия. Такие вещи обычно забавляют поначалу, но затем человек о них забывает. Это явление называют гедонической адаптацией: человек быстро привыкает к новым вещам».Исследования также показали, что деньги, которые мы тратим на других, — так называемое просоциальное потребление, — приносят нам большее ощущение счастья, чем если мы покупаем что-то для себя самих. «Эта связь не так уж сильна, но она есть. Тот, кто совершает хорошие поступки и дружелюбен, часто счастливее», — говорит Форс.Любопытно, но и есть и другие рейтинги счастья по людям и странам. Так, согласно данным исследовательской компании Gallup, полученным пару лет назад, в первую десятку «самых счастливых стран мира» вошли Парагвай, Колумбия, Эквадор, Гватемала, Гондурас, Панама, Венесуэла, Коста-Рика, Сальвадор, Никарагуа. Таким образом, самыми счастливыми людьми в мире были названы латиноамериканцы. Между тем экономическая ситуация в странах Южной Америки известна: глубочайшая бедность, колоссальный разрыв между богатыми и бедными. Причем на первом месте Парагвай — беднейшая страна Южной Америки.Если судить по индивидуальным свободам и благосостоянию, то на первых строчках рейтинга должны были расположиться Швейцария, Канада, Австралия, скандинавские страны. Конечно, богатство — это важный фактор с точки зрения повышения материальных стандартов жизни, но исследование Gallup в очередной раз показывает, что счастье измеряется не только денежными купюрами.Так почему латиноамериканцы так счастливы? Вот как отвечает на этот вопрос турок Демир Гёкнель, давно работающий в Бразилии в сфере туризма: «Бразильцы счастливы, спокойны и безмятежны, потому что они живут сегодняшним днем. О том, что будет завтра, они думают тогда, когда наступает завтра. В отличие от представителей многих других народов, они не проводят свою жизнь в заботах о сбережениях, которые нужно отложить на новую машину, дом, потом еще один дом... Они довольствуются тем, что у них есть. Хорошо проведенное время для них гораздо важнее. Они полагают: много зарабатывать — не самое главное, важно уметь тратить и жить». TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 24.10.17 | Просмотров : 79



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