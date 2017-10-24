Актуальные проблемы сейсмологии в Баку обсуждают
ученые и эксперты из двух десятков стран
Вчера
в Баку стартовала международная конференция-семинар «Обучение системам
сетевого управления и аналитическим инструментам по сейсмологии». Такое
длинное название мероприятия вполне совпадает и со сроками его
проведения: форум продлится целую неделю.
Галия AЛИEВА
Причем начиная со второго дня и до завершения работа конференции начинается в 8 утра. Такой плотный график объясняется насыщенностью программы мероприятия, на которое съехались сейсмологи и эксперты из более чем 20 стран мира.
Отметим, что форум проводит Республиканский центр сейсмологической службы (РЦСС) НАНА при поддержке Национальной лаборатории Лоуренса Ливерморa Министерства энергетики США и Научно-технологического центра Украины. А темы для обсуждений — «Средства управления данными сейсмической волны», разработанные объединенными исследовательскими институтами по сейсмологии (IRIS), «The ObsPy Phyton — инструментарий для сейсмологии», «The SeisComp3 — инструмент сбора и обработки данных», «The ILoc — инструмент определения местоположения сейсмических событий» и др.
Открывая конференцию вступительным словом, президент НАНА академик Акиф Ализаде отметил, что геофизика, которая стала интенсивно развиваться в нашей стране со второй половины прошлого века, является в настоящее время одним из приоритетных направлений азербайджанской науки.
Современная геодинамика, движение земной коры, активные тектонические деформации, сейсмический мониторинг и сейсмическая опасность, сейсмотомографические исследования — вот далеко не полный перечень перспективных исследовательских направлений Отделения наук о Земле. Кроме того, сейсмоисследованиями занимается целая структура в лице РЦСС.
Сегодня уже очевидно, что тематика глобальных природных катастроф — тема чрезвычайно актуальная. События последних лет, и особенно зимы-весны 2014-2015 годов, продемонстрировали всю серьезность ситуации на планете, а также абсолютную неготовность человечества к подобным испытаниям. Поэтому трудно переоценить значение бакинского семинара с точки зрения укрепления сотрудничества и взаимного обмена опытом между сейсмологами различных стран, и в первую очередь с учеными Европейского центра сейсмологических наблюдений и исследований, Европейского и средиземноморского сейсмологического центра, Европейской сейсмологической комиссии, а также Института объединенных сейсмологических исследований (IRIS) США — консорциума, состоящего из более чем 120 университетов США, которые предназначены для управления научными объектами для приобретения, управления и распространения сейсмологических данных. IRIS предоставляет широкий спектр образовательных и информационных ресурсов, а его сотрудники и субарендаторы осуществляют надзор за строительством, эксплуатацией и обслуживанием сейсмических сетей.
Организация насчитывает более двухсот пятидесяти членов и филиалов по всему миру, среди которых такие авторитетные мировые научные центры, как Президиум по вопросам стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (Турция), Всемирный центр данных по геоинформатике ICSU (Украина), Региональный центр сейсмологии Южной Америки (Перу), Геофизическая служба РАН (Россия), Республиканский центр сейсмослужбы (Азербайджан) и др.