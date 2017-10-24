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Новая модель приема в высшую школу позволит удвоить

шансы претендентов на наилучший результат







Стали известны детали новой модели вступительных экзаменов в высшие учебные заведения Азербайджана, которая будет применена с 2019 года. Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), проводящий в регионах страны научно-методические семинары, на которых обсуждаются результаты выпускных и приемных экзаменов, продолжает подготовительную работу по формированию механизма запланированных тестовых испытаний.







Ирада АГАЕВА



В связи с новой моделью тестирования учащихся школ и абитуриентов рабочие группы ГЭЦ и Минобразования регулярно проводят обсуждения, касающиеся технических, организационных аспектов новшества. Как заявила по этому поводу глава ГЭЦ Малейка Аббасзаде, до его применения будут проведены несколько пробных и мониторинговых экзаменов для старшеклассников и абитуриентов, что позволит адаптировать их к новым принципам оценивания знаний.

«До применения новых экзаменационных моделей предполагается серия испытательных и мониторинговых экзаменов, — сообщила она. — Сейчас эксперты изучают, на каком уровне находятся знания учащихся X классов, разрабатывают задания, которые им будут даны уже в выпускном классе».

Необходимость изменения формы и содержания тестирования как учащихся, так и будущих студентов связана с завершением обязательной школьной программы по национальному куррикулуму, по которой дети учатся, начиная с 2008/2009 учебного года. Система куррикулума, в рамках которой обучение проводится по новым стандартам, соответственно, требует адаптированных способов проверки знаний школьников. Задача не простая, если учесть, что нужно менять тестовую базу ГЭЦ, анализировать структуру экзаменов, разрабатывать новые критерии оценки знаний обучающихся. Есть и психологический момент — за предыдущие годы дети привыкли к нынешней технологии оценивания знаний, занятия у репетиторов «заточены» на эту модель.

Как следует из комментариев Аббасзаде, по окончании XI класса на выпускных экзаменах ученикам будут представлены задания открытого типа, работа с текстом, соответствующие задания по трем предметам — родному языку, математике и иностранному языку. По каждому предмету максимальный ценз составит 100 баллов. В результате — максимальный балл по трем предметам — 300 баллов, что создаст более выигрышные условия для участия в конкурсе по приему в высшие учебные заведения.

Кстати, 700-балльная система будет сохранена. Так, набравшие 300 баллов по результатам выпускных экзаменов абитуриенты в случае набора на приемных экзаменах 400 баллов по трем предметам смогут стать и рекордсменами марафона. Таким образом, согласно новой экзаменационной модели, абитуриенты смогут принять участие в конкурсе по приему в вузы на основании суммарного количества баллов, набранных на выпускных и приемных экзаменах.

Еще одно новшество — абитуриенты смогут не только принять участие во вступительных экзаменах два раза по выбранной ими специальности, как это было успешно апробировано в ходе минувшей кампании, но и сдать экзамен по двум разным группам специальностей. Иными словами, мечтающий стать инженером-нефтяником молодой человек может попробовать поступить в вуз по медицинскому профилю. Или будущий экономист может пойти на юриста или переводчика. Все будет зависеть от желания, суммы баллов претендентов. В целом все это повышает шансы абитуриентов для поступления в университет и выполнения плана приема.

Стали известны детали новой модели вступительных экзаменов в высшие учебные заведения Азербайджана, которая будет применена с 2019 года. Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), проводящий в регионах страны научно-методические семинары, на которых обсуждаются результаты выпускных и приемных экзаменов, продолжает подготовительную работу по формированию механизма запланированных тестовых испытаний.В связи с новой моделью тестирования учащихся школ и абитуриентов рабочие группы ГЭЦ и Минобразования регулярно проводят обсуждения, касающиеся технических, организационных аспектов новшества. Как заявила по этому поводу глава ГЭЦ Малейка Аббасзаде, до его применения будут проведены несколько пробных и мониторинговых экзаменов для старшеклассников и абитуриентов, что позволит адаптировать их к новым принципам оценивания знаний.«До применения новых экзаменационных моделей предполагается серия испытательных и мониторинговых экзаменов, — сообщила она. — Сейчас эксперты изучают, на каком уровне находятся знания учащихся X классов, разрабатывают задания, которые им будут даны уже в выпускном классе».Необходимость изменения формы и содержания тестирования как учащихся, так и будущих студентов связана с завершением обязательной школьной программы по национальному куррикулуму, по которой дети учатся, начиная с 2008/2009 учебного года. Система куррикулума, в рамках которой обучение проводится по новым стандартам, соответственно, требует адаптированных способов проверки знаний школьников. Задача не простая, если учесть, что нужно менять тестовую базу ГЭЦ, анализировать структуру экзаменов, разрабатывать новые критерии оценки знаний обучающихся. Есть и психологический момент — за предыдущие годы дети привыкли к нынешней технологии оценивания знаний, занятия у репетиторов «заточены» на эту модель.Как следует из комментариев Аббасзаде, по окончании XI класса на выпускных экзаменах ученикам будут представлены задания открытого типа, работа с текстом, соответствующие задания по трем предметам — родному языку, математике и иностранному языку. По каждому предмету максимальный ценз составит 100 баллов. В результате — максимальный балл по трем предметам — 300 баллов, что создаст более выигрышные условия для участия в конкурсе по приему в высшие учебные заведения.Кстати, 700-балльная система будет сохранена. Так, набравшие 300 баллов по результатам выпускных экзаменов абитуриенты в случае набора на приемных экзаменах 400 баллов по трем предметам смогут стать и рекордсменами марафона. Таким образом, согласно новой экзаменационной модели, абитуриенты смогут принять участие в конкурсе по приему в вузы на основании суммарного количества баллов, набранных на выпускных и приемных экзаменах.Еще одно новшество — абитуриенты смогут не только принять участие во вступительных экзаменах два раза по выбранной ими специальности, как это было успешно апробировано в ходе минувшей кампании, но и сдать экзамен по двум разным группам специальностей. Иными словами, мечтающий стать инженером-нефтяником молодой человек может попробовать поступить в вуз по медицинскому профилю. Или будущий экономист может пойти на юриста или переводчика. Все будет зависеть от желания, суммы баллов претендентов. В целом все это повышает шансы абитуриентов для поступления в университет и выполнения плана приема. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 24.10.17 | Просмотров : 81



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