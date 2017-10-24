Новости » Наука и образование Введите слово для поиска : Наука и образование Рональд БИНКОВСКИ, генеральный директор Microsoft в Казахстане: «Как любая интеллектуальная собственность инновации нуждаются в защите»



В своем эксклюзивном интервью www.kursiv.kz генеральный директор Microsoft в Казахстане, руководитель регионального офиса американской компании в СНГ Рональд БИНКОВСКИ рассказал о тенденциях развития современных цифровых технологий в мире, поделился планами компании в Казахстане, а также дал свои рекомендации по развитию цифрового будущего на постсоветском пространстве.







— Какие технологии, на ваш взгляд, станут основополагающими в цифровой модернизации будущего?

— На мой взгляд, все достаточно просто. Технологии развиваются очень быстро и интенсивно, но мне хотелось бы выделить несколько основных моментов. Во-первых, это искусственный интеллект (AI, artificial intelligence). Особенно это касается систем machine learning, которые могут обучаться самостоятельно в процессе работы. Это очень мощная тенденция, и она будет реализована во многих сферах нашей профессиональной и частной жизни. Эта технология становится все более и более зрелой, и я ожидаю повышения роли искусственного интеллекта в аналитических системах и экономике, основанной на знаниях. Во-вторых, наиболее важным аспектом технологий будущего я бы назвал их адаптивность. Технология должна быть открытой для всех новых изменений. Я думаю, что те тенденции, которые мы наблюдаем сейчас, — это начало новой эры, в которой с помощью технологий создается своего рода параллельный и очень устойчивый мир. И Microsoft играет большую роль в развитии этой эры, потому что находится на передовой линии.

— Каково видение цифрового будущего в мире по версии Microsoft?

— Это именно то, чем мы занимаемся, — выстраиваем и формируем цифровое будущее. С одной стороны, Microsoft улучшает существующие технологии, совершенствуя их функциональность и перемещая их в облачную модель. Голосовой помощник Cortana — один из примеров того, как благодаря искусственному интеллекту пользователь может общаться с компьютером «на человеческом языке». Другой пример — реализация аналитических функций и искусственного интеллекта в облачных системах Azure. Еще один пример — Skype Translator, переводчик речи в режиме реального времени, результат наших многолетних исследований, с которым языковые барьеры во всем мире могут полностью исчезнуть.

Представьте себе мир, в котором авиарейсы никогда не задерживаются из-за механических неполадок. Мир, в котором умные бизнес-центры автоматически выбирают для вашей встречи подходящий конференц-зал. Мир, в котором методы лечения заболеваний выбираются персонально на основе ДНК пациента, а это в свою очередь помогает улучшить его здоровье и существенно повысить качество жизни. И, наконец, мир, в котором каждый человек может быть более креативным, быстрее принимать решения, внедрять новые технологии и воплощать в жизнь свои идеи. Это то, что Microsoft называет цифровой трансформацией.

— Сейчас мы наблюдаем многочисленные угрозы со стороны киберпространства. Каковы основные угрозы и как им противостоять?

— Одна из самых эффективных мер защиты от киберугроз, например от вирусов, которые блокируют компьютер с требованием выкупа, — регулярное обновление ПО на устройствах, независимо от того, какую именно операционную систему Windows вы используете. Руководителю ИТ-отдела необходимо устанавливать последние обновления в своей организации. Команда разработки Windows прилагает все усилия для того, чтобы вы регулярно получали обновления высокого качества, которым доверяют сотни миллионов пользователей. Они проводят несколько тысяч ручных и автоматических тестов, чтобы создать обновления, защищающие вашу систему от множества различных угроз. Например, пользователей последней версии Windows 10 не затронула атака вируса Wanna Crypt. Защитите свое устройство от угроз, исходящих из нежелательных электронных писем. Это особенно важно, так как более 90% кибератак начинаются с перехода по ссылке в фишинговом письме. Постарайтесь уменьшить количество спама и вредоносных ссылок, включив фильтрацию почты (эта функция встроена в такие службы, как Outlook.com), и всегда используйте антивирусное программное обеспечение, например, Защитник Windows. Реализуйте резервное копирование с защитой данных (службу защиты данных) в облаке и на локальных устройствах. Наличие нескольких версий ваших данных с резервным копированием и защитой (например, с помощью двухфакторной проверки подлинности) — важнейший уровень защиты, который поможет уберечь ваши данные от воздействия вредоносных программ. Облачные системы — отличное решение в данном случае.

— Как бы вы описали ситуацию с пиратством программного обеспечения в Казахстане?

— Это важная тема. Так как программное обеспечение это не материальная вещь, его легко использовать не по назначению и очень легко украсть. Здесь не может быть никаких сомнений — это неправильно и противозаконно. Это настоящее воровство и преступление. Но это только одна сторона проблемы. Вторая сторона касается защиты прав и интеллектуальной собственности. Это очень важный аспект для экономики и для общества в каждой конкретной стране. Если вы хотите, чтобы в Казахстане развивались инновации, то нужно защитить эти инновации и соответствующие материальные ресурсы как интеллектуальную собственность. Поэтому я думаю, что дело не в том, что тот или иной пользователь установил пиратское программное обеспечение, а в культуре и в будущем страны в целом. К счастью, в наших обсуждениях с правительством, различными учреждениями и государственными предприятиями мы пришли к выводу, что все они хотят использовать легально приобретенное программное обеспечение и понимают, что защита интеллектуальной собственности — важный шаг в создании экономики на основе знаний.



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на сайте kursiv.kz

В своем эксклюзивном интервью www.kursiv.kz генеральный директор Microsoft в Казахстане, руководитель регионального офиса американской компании в СНГ Рональд БИНКОВСКИ рассказал о тенденциях развития современных цифровых технологий в мире, поделился планами компании в Казахстане, а также дал свои рекомендации по развитию цифрового будущего на постсоветском пространстве.— На мой взгляд, все достаточно просто. Технологии развиваются очень быстро и интенсивно, но мне хотелось бы выделить несколько основных моментов. Во-первых, это искусственный интеллект (AI, artificial intelligence). Особенно это касается систем machine learning, которые могут обучаться самостоятельно в процессе работы. Это очень мощная тенденция, и она будет реализована во многих сферах нашей профессиональной и частной жизни. Эта технология становится все более и более зрелой, и я ожидаю повышения роли искусственного интеллекта в аналитических системах и экономике, основанной на знаниях. Во-вторых, наиболее важным аспектом технологий будущего я бы назвал их адаптивность. Технология должна быть открытой для всех новых изменений. Я думаю, что те тенденции, которые мы наблюдаем сейчас, — это начало новой эры, в которой с помощью технологий создается своего рода параллельный и очень устойчивый мир. И Microsoft играет большую роль в развитии этой эры, потому что находится на передовой линии.— Это именно то, чем мы занимаемся, — выстраиваем и формируем цифровое будущее. С одной стороны, Microsoft улучшает существующие технологии, совершенствуя их функциональность и перемещая их в облачную модель. Голосовой помощник Cortana — один из примеров того, как благодаря искусственному интеллекту пользователь может общаться с компьютером «на человеческом языке». Другой пример — реализация аналитических функций и искусственного интеллекта в облачных системах Azure. Еще один пример — Skype Translator, переводчик речи в режиме реального времени, результат наших многолетних исследований, с которым языковые барьеры во всем мире могут полностью исчезнуть.Представьте себе мир, в котором авиарейсы никогда не задерживаются из-за механических неполадок. Мир, в котором умные бизнес-центры автоматически выбирают для вашей встречи подходящий конференц-зал. Мир, в котором методы лечения заболеваний выбираются персонально на основе ДНК пациента, а это в свою очередь помогает улучшить его здоровье и существенно повысить качество жизни. И, наконец, мир, в котором каждый человек может быть более креативным, быстрее принимать решения, внедрять новые технологии и воплощать в жизнь свои идеи. Это то, что Microsoft называет цифровой трансформацией.— Одна из самых эффективных мер защиты от киберугроз, например от вирусов, которые блокируют компьютер с требованием выкупа, — регулярное обновление ПО на устройствах, независимо от того, какую именно операционную систему Windows вы используете. Руководителю ИТ-отдела необходимо устанавливать последние обновления в своей организации. Команда разработки Windows прилагает все усилия для того, чтобы вы регулярно получали обновления высокого качества, которым доверяют сотни миллионов пользователей. Они проводят несколько тысяч ручных и автоматических тестов, чтобы создать обновления, защищающие вашу систему от множества различных угроз. Например, пользователей последней версии Windows 10 не затронула атака вируса Wanna Crypt. Защитите свое устройство от угроз, исходящих из нежелательных электронных писем. Это особенно важно, так как более 90% кибератак начинаются с перехода по ссылке в фишинговом письме. Постарайтесь уменьшить количество спама и вредоносных ссылок, включив фильтрацию почты (эта функция встроена в такие службы, как Outlook.com), и всегда используйте антивирусное программное обеспечение, например, Защитник Windows. Реализуйте резервное копирование с защитой данных (службу защиты данных) в облаке и на локальных устройствах. Наличие нескольких версий ваших данных с резервным копированием и защитой (например, с помощью двухфакторной проверки подлинности) — важнейший уровень защиты, который поможет уберечь ваши данные от воздействия вредоносных программ. Облачные системы — отличное решение в данном случае.— Это важная тема. Так как программное обеспечение это не материальная вещь, его легко использовать не по назначению и очень легко украсть. Здесь не может быть никаких сомнений — это неправильно и противозаконно. Это настоящее воровство и преступление. Но это только одна сторона проблемы. Вторая сторона касается защиты прав и интеллектуальной собственности. Это очень важный аспект для экономики и для общества в каждой конкретной стране. Если вы хотите, чтобы в Казахстане развивались инновации, то нужно защитить эти инновации и соответствующие материальные ресурсы как интеллектуальную собственность. Поэтому я думаю, что дело не в том, что тот или иной пользователь установил пиратское программное обеспечение, а в культуре и в будущем страны в целом. К счастью, в наших обсуждениях с правительством, различными учреждениями и государственными предприятиями мы пришли к выводу, что все они хотят использовать легально приобретенное программное обеспечение и понимают, что защита интеллектуальной собственности — важный шаг в создании экономики на основе знаний. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 24.10.17 | Просмотров : 86



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