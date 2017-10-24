Одним из знаменательных
политических событий последних дней стал состоявшийся в Стамбуле IX
саммит Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся
стран (D-8). По приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в
саммите D-8 в качестве особого гостя принял участие и глава Азербайджана
Ильxам Aлиeв.
Натиг НАЗИМОГЛУ
В D-8, которую еще называют «исламской восьмеркой», входят Турция, Иран, Пакистан, Бангладеш, Индонезия, Малайзия, Египет и Нигерия. Инициатором создания данной структуры выступил еще в 90-е годы прошлого века тогдашний премьер-министр Турции Неджметтин Эрбакан, рассматривавший ее как формат сотрудничества ключевых в политическом, военном и экономическом отношениях стран мусульманского мира. Цели и задачи, стоящие перед D-8, подтвердил и девиз Стамбульского саммита — «Расширение возможностей путем сотрудничества».
На саммите был высказан целый ряд весьма интересных и актуальных мыслей. В частности, президент Турции Эрдоган призвал к расширению не только экономических и политических связей между странами D-8, но и расширению самого формата. Кроме того, он отметил целесообразность использования национальных валют во взаимной торговле.
Президент Ильxам Aлиeв основную часть своего выступления посвятил вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Он однозначно заявил, что конфликт должен быть разрешен на основе резолюций Совета Безопасности ООН в рамках территориальной целостности нашей страны. «Азербайджанское государство и народ никогда не позволят, чтобы на их исконной земле было создано второе надуманное армянское государство. Территориальная целостность нашей страны не является и не будет темой переговоров», — подчеркнул он.
Коснувшись тесных взаимоотношений Еревана с некоторыми мусульманскими государствами, президент Азербайджана напомнил последним о том, что Армения разрушила мечети и религиозные памятники в Нагорном Карабахе и других оккупированных территориях нашей страны. Поэтому Армения «никогда не может быть другом мусульманских стран».
Ильxам Aлиeв особо остановился на роли Азербайджана в глобальных и региональных интеграционных проектах, в частности Южном газовом коридоре, TANAP, строительстве железной дороги Баку–Тбилиси–Карс. Он подтвердил, что в скором времени состоится официальное открытие железной дороги Баку–Тбилиси–Карс, которая станет самым коротким путем между Европой и Азией. Что же касается транспортных коридоров Восток–Запад и Север–Юг, в создании которых Азербайджан играет крупную инвестиционную роль, то они, подчеркнул президент, откроют новые возможности для экономического развития всей Евразии.
Таким образом азербайджанский лидер использовал трибуну столь авторитетного формата, как D-8, для подтверждения роли нашей страны в региональной политике и экономике, а также ее позиции в карабахском конфликте. Уместно привести комментарий известного политолога, заведующей кафедрой культурной дипломатии Парижского университета Наджие Селин Шеноджак по поводу участия Азербайджана в саммите D-8. Напомнив, что Азербайджан ранее выступал с важными инициативами в ООН, которые могут послужить обеспечению мира и стать примером для всего мусульманского сообщества, она выразила уверенность в способности Баку сыграть значимую роль и в усилении формата «исламской восьмерки».
Между тем участие нашей страны в работе Стамбульского саммита D-8 стало очередной демонстрацией незыблемости азербайджано-турецкого братства. Можно вспомнить, что президент Турции Эрдоган, воспользовавшись правами хозяина международного форума, пригласил своего азербайджанского коллегу и на прошедший в ноябре 2015 года в Анталье саммит G-20 («большой двадцатки»). Баку и Анкара продолжают являть миру уникальный пример союзничества, который весьма ценен в условиях тех потрясений, которые переживают многие страны и регионы, прежде всего исламский мир, находящийся в поисках эффективной модели сотрудничества и интеграции.