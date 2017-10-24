Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная «Мозговой штурм»



Завершившаяся в Баку международная конференция-семинар «Создание инновационной экосистемы» собрала вместе представителей госорганов (министерств образования, экономики, связи и высоких технологий, НАНА и Бакинского инженерного университета), бизнеса, научно-исследовательских центров. Проведение «мозгового штурма» в таком составе показало: общество и госорганы понимают, что проводимые в стране экономические реформы требуют широкого сотрудничества.







Элеонора АБАСКУЛИЕВА



Об этом говорили все выступавшие. Как и о том, что успех предстоящей работы зависит от подготовки плана действий предпринимательской экосистемы, основанной на знаниях и инновационной экономике. Для ее трансформации, не секрет, прежде всего нужны средства. Государственный фонд развития информационных технологий с целью поддержки инновационных идей выступает в качестве инвестора, выделяя гранты на стартаповские проекты, предоставляя льготные кредиты на проекты, способствующие развитию бизнеса. По словам министра транспорта, связи и высоких технологий Рамина Гулузаде, на пять грантовых конкурсов, проведенных до сих пор фондом, было представлено более 750 проектов. 112 из них объявлены победителями. В Парке высоких технологий реализуется более 30 проектов. Министерством создается инновационный центр, который окажет позитивное влияние на развитие существующей экосистемы. Еще один приоритет министерства — создание клуба ИТ-инвесторов, направленное на привлечение местных инвесторов к стартаповским проектам в секторе ИКТ. Главная цель начатой работы — поставка на мировой рынок продукции и услуг под брендом Made in Azerbaijan.

Добиться поставленных задач поможет зарубежный опыт. И если первые два дня мероприятие с выступлениями и общими дискуссиями можно было назвать конференцией, то отведенный на мастер-классы день, который провели местные и зарубежные эксперты, скорее напоминал тренинги. Здесь состоялась презентация, посвященная теме «От экономики ископаемых к инновационной экономике» учредителя и председателя компании Global Innovation Catalyst Кямрана Элахиа. А профессор Калифорнийского университета Беркли Грегори ЛаБланк провел семинар на тему «Стартаповская экосистема: основы Силиконовой долины и роль правительства».

Безусловно, совместный план действий по созданию инновационной экосистемы невозможен без тех, кто определит развитие нашей страны в будущем, — без молодежи, кадров сегодняшнего и завтрашнего ее хозяйства. Министр образования Микаил Джаббаров уверен: новые возможности для системы высшего образования нашей страны в сфере развития человеческого капитала создаст сотрудничество с такими передовыми учебными заведениями мира, как Калифорнийский университет Беркли, Стэнфордский университет, компания Global Innovation Catalyst.

В развитии инновационной экосистемы, как известно, большая роль в мире отводится предпринимательской университетской модели. Mинистр образования отметил, что предприняты первые шаги для того, чтобы Бакинский инженерный университет осуществлял деятельность в этой форме.

В форуме приняли участие вице-президент Фонда Гeйдapа Aлиeва Лейла Aлиeва, помощник первого вице-президента Юсиф Мамедaлиeв, депутаты Милли меджлиса, представители государственных структур и частного сектора.

Завершившаяся в Баку международная конференция-семинар «Создание инновационной экосистемы» собрала вместе представителей госорганов (министерств образования, экономики, связи и высоких технологий, НАНА и Бакинского инженерного университета), бизнеса, научно-исследовательских центров. Проведение «мозгового штурма» в таком составе показало: общество и госорганы понимают, что проводимые в стране экономические реформы требуют широкого сотрудничества.Об этом говорили все выступавшие. Как и о том, что успех предстоящей работы зависит от подготовки плана действий предпринимательской экосистемы, основанной на знаниях и инновационной экономике. Для ее трансформации, не секрет, прежде всего нужны средства. Государственный фонд развития информационных технологий с целью поддержки инновационных идей выступает в качестве инвестора, выделяя гранты на стартаповские проекты, предоставляя льготные кредиты на проекты, способствующие развитию бизнеса. По словам министра транспорта, связи и высоких технологий Рамина Гулузаде, на пять грантовых конкурсов, проведенных до сих пор фондом, было представлено более 750 проектов. 112 из них объявлены победителями. В Парке высоких технологий реализуется более 30 проектов. Министерством создается инновационный центр, который окажет позитивное влияние на развитие существующей экосистемы. Еще один приоритет министерства — создание клуба ИТ-инвесторов, направленное на привлечение местных инвесторов к стартаповским проектам в секторе ИКТ. Главная цель начатой работы — поставка на мировой рынок продукции и услуг под брендом Made in Azerbaijan.Добиться поставленных задач поможет зарубежный опыт. И если первые два дня мероприятие с выступлениями и общими дискуссиями можно было назвать конференцией, то отведенный на мастер-классы день, который провели местные и зарубежные эксперты, скорее напоминал тренинги. Здесь состоялась презентация, посвященная теме «От экономики ископаемых к инновационной экономике» учредителя и председателя компании Global Innovation Catalyst Кямрана Элахиа. А профессор Калифорнийского университета Беркли Грегори ЛаБланк провел семинар на тему «Стартаповская экосистема: основы Силиконовой долины и роль правительства».Безусловно, совместный план действий по созданию инновационной экосистемы невозможен без тех, кто определит развитие нашей страны в будущем, — без молодежи, кадров сегодняшнего и завтрашнего ее хозяйства. Министр образования Микаил Джаббаров уверен: новые возможности для системы высшего образования нашей страны в сфере развития человеческого капитала создаст сотрудничество с такими передовыми учебными заведениями мира, как Калифорнийский университет Беркли, Стэнфордский университет, компания Global Innovation Catalyst.В развитии инновационной экосистемы, как известно, большая роль в мире отводится предпринимательской университетской модели. Mинистр образования отметил, что предприняты первые шаги для того, чтобы Бакинский инженерный университет осуществлял деятельность в этой форме.В форуме приняли участие вице-президент Фонда Гeйдapа Aлиeва Лейла Aлиeва, помощник первого вице-президента Юсиф Мамедaлиeв, депутаты Милли меджлиса, представители государственных структур и частного сектора. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 24.10.17 | Просмотров : 83



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