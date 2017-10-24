Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Предраг РАИЧ, политолог (Сербия):«О праве в международной политике вспоминают, когда это выгодно»



Вирус сепаратизма, стремительно распространяющийся в Европе, добрался и до Италии. Еще не нашло своего политического решения противостояние между Мадридом и Барселоной, как с намерениями расширить автономные права заявили две итальянские провинции. О том, почему это происходит, в интервью порталу versia.ru размышляет сербский политолог Предраг РАИЧ.







— Предраг, перекройка границ — негативный или позитивный процесс?

— Естественный. Вытекающий из человеческой натуры. Ей присущ эгоизм, который может быть коллективным. Он диктует следовать меркантильному интересу. С другой стороны — эмоциональность. Когда раскол обусловлен религиозными или национальными мотивами. Поэтому политика никогда не равна экономике.

— Ну да, одно полушарие мозга отвечает за рациональное мышление, а второе — за эмоции…

— И эмоциональные мотивы действуют гораздо чаще, они более устойчивы. Алжирцы сегодня в материальном плане живут гораздо хуже, чем в составе Франции, но снова стать ее провинцией желания не выражают. Когда же я говорю инициаторам развала Югославии, что все в итоге стали жить несопоставимо хуже, слышу в ответ: «Зато мы воплощаем в жизнь нашу мечту». И в Западной Европе всё то же самое.

— Наверное, в отношении Каталонии это не совсем так. Ее лидеры говорят о нежелании кормить испанскую и европейскую бюрократию.

— Все разговоры об экономических причинах — не более чем уловка. Достаточно сравнить инфраструктуру Каталонии и других провинций. Если бы Испания не вкладывалась в нее, разве появился бы такой шикарный курорт, как Коста Брава, где 400 отелей и 2 тысячи ночных клубов? Всё диктует исключительно национализм.

— Неужели он победит в XXI веке в старейшей стране Европы?

— Не вижу ни малейшего шанса. У страны хорошая армия. Главное, с традициями. Премьер Испании Рахой прекрасно подготовился и на политическом фронте. Он купил в США на 7 миллиардов долларов оружия. После этого Трамп сказал, что при всем уважении к воле каталонцев поддерживать их он не намерен. Аналогично высказались Германия, Англия, Франция и штаб-квартира ЕС в Брюсселе. Впервые позволил себе высказаться на политическую тему и очень уважаемый в мире испанский монарх.

— Многие отмечают, что попытка отделения Каталонии выглядит как правовой беспредел.

— Да, незаконность раскола признал конституционный суд страны. И референдум, на который пришло менее половины избирателей — не правовое основание. Но это как раз не имеет никакого значения. Если бы даже всё было в строго законных рамках, то независимость всё равно бы не признали. Сербская поговорка гласит: сила богу не молится. При распаде Югославии были нарушены не только законы страны, но и конституции отколовшихся республик. Однако Совбез ООН принял решение признать их независимость. О праве в политике вспоминают, когда это выгодно, а мораль в ней и вовсе искать не стоит. Иначе после Косово Каталонию пришлось бы признать автоматически.

Вирус сепаратизма, стремительно распространяющийся в Европе, добрался и до Италии. Еще не нашло своего политического решения противостояние между Мадридом и Барселоной, как с намерениями расширить автономные права заявили две итальянские провинции. О том, почему это происходит, в интервью порталу versia.ru размышляет сербский политолог Предраг РАИЧ.— Естественный. Вытекающий из человеческой натуры. Ей присущ эгоизм, который может быть коллективным. Он диктует следовать меркантильному интересу. С другой стороны — эмоциональность. Когда раскол обусловлен религиозными или национальными мотивами. Поэтому политика никогда не равна экономике.— И эмоциональные мотивы действуют гораздо чаще, они более устойчивы. Алжирцы сегодня в материальном плане живут гораздо хуже, чем в составе Франции, но снова стать ее провинцией желания не выражают. Когда же я говорю инициаторам развала Югославии, что все в итоге стали жить несопоставимо хуже, слышу в ответ: «Зато мы воплощаем в жизнь нашу мечту». И в Западной Европе всё то же самое.— Все разговоры об экономических причинах — не более чем уловка. Достаточно сравнить инфраструктуру Каталонии и других провинций. Если бы Испания не вкладывалась в нее, разве появился бы такой шикарный курорт, как Коста Брава, где 400 отелей и 2 тысячи ночных клубов? Всё диктует исключительно национализм.— Не вижу ни малейшего шанса. У страны хорошая армия. Главное, с традициями. Премьер Испании Рахой прекрасно подготовился и на политическом фронте. Он купил в США на 7 миллиардов долларов оружия. После этого Трамп сказал, что при всем уважении к воле каталонцев поддерживать их он не намерен. Аналогично высказались Германия, Англия, Франция и штаб-квартира ЕС в Брюсселе. Впервые позволил себе высказаться на политическую тему и очень уважаемый в мире испанский монарх.— Да, незаконность раскола признал конституционный суд страны. И референдум, на который пришло менее половины избирателей — не правовое основание. Но это как раз не имеет никакого значения. Если бы даже всё было в строго законных рамках, то независимость всё равно бы не признали. Сербская поговорка гласит: сила богу не молится. При распаде Югославии были нарушены не только законы страны, но и конституции отколовшихся республик. Однако Совбез ООН принял решение признать их независимость. О праве в политике вспоминают, когда это выгодно, а мораль в ней и вовсе искать не стоит. Иначе после Косово Каталонию пришлось бы признать автоматически. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 24.10.17 | Просмотров : 78



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