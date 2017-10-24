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Всестороннее развитие сельского хозяйства приобрело

статус государственного приоритета







В минувший четверг Всемирный банк (ВБ) обнародовал очередной отчет Regional Economic , в котором отмечена позитивная динамика в области диверсификации экономики Азербайджана. В частности, благодаря устойчивому росту в агросекторе и других производственных сферах в первой половине текущего года удалось добиться увеличения объема ненефтяной экономики страны на 1,7%. До конца нынешнего года объем производства сельхозпродукции в стране вырастет на 2,7%.







Ильгар РАГИМОВ



Аналитики ВБ в своих прогнозах уверенно предсказывают, что агросектор Азербайджана продолжит рост и в последующие два года. Конкретно в 2018-2019 годах ожидается ежегодное увеличение производства аграрной продукции на 2,8%.

Выкладки экспертов Всемирного банка о положительных тенденциях в агросекторе Азербайджана вряд ли кого-то могут удивить. Каждый житель нашей страны, да и люди, живущие за рубежом, но при этом регулярно интересующиеся происходящими в Азербайджане процессами — будь-то общественно-политические, экономические, социальные и т.д., — прекрасно знают о громадных усилиях руководства страны, предпринимаемых в последние годы в целях диверсификации экономики, снижения ее зависимости от нефтяного фактора. В этом смысле особо следует отметить масштаб и громадные объемы работ, выполняемых в аграрном секторе. Всестороннее развитие сельского хозяйства приобрело статус государственного приоритета, в эту сферу вкладываются крупные инвестиции.

Одной из первоочередных задач было решение вопроса обеспечения фермеров и других сельских предпринимателей материальными ресурсами. За последние годы государство направило на эти цели более 2 миллиардов манатов. В значительных объемах вложились и сами предприниматели, в результате чего в реальный сектор экономики за сравнительно короткие сроки было инвестировано свыше четырех миллиардов манатов. Плюс к этому предприниматели в регионах постоянно ощущают поддержку государства. В частности, до минимума сведены различные проверки, значительно облегчено налоговое бремя, создаются максимально благоприятные условия для того, чтобы деловые люди строили и создавали, открывали новые рабочие места в регионах, чтобы росло производство экспортированной продукции, сокращался импорт.

Необходимо отметить также коренную модернизацию сельхозпроизводства. Только в этом году село приобрело 10 тысяч единиц современной техники. Ожидается резкий скачок в объемах и ассортименте производимой в стране аграрной продукции после ввода в строй порядка 40 современных агропарков.

И эти усилия не пропадают даром. Только за семь месяцев нынешнего года Азербайджан сумел нарастить свои валютные резервы более чем на $3,5 миллиарда. Приняты госпрограммы по различным отраслям сельского хозяйства, организовано их финансовое обеспечение. Одна из основных целей этих программ — добиться диверсификации сельского хозяйства.

Выступая на недавнем совещании с участием сельхозпроизводителей южного региона страны, президент Азербайджана Ильxам Aлиeв вновь особо подчеркнул, что продовольственная безопасность является для нас одним из главных вопросов. Он отметил, что азербайджанское село в традиционных для нас отраслях добилось очень больших успехов: обеспечивает страну мясом на 100%, куриным мясом также на 100%, на 80% молоком. Сегодня успешно развиваются также традиционные для нас отрасли аграрного сектора — хлопководство, табаководство, шелководство и т.д.

«Развитие этих отраслей повышает занятость, снижает зависимость от импорта, повышает наш экспортный потенциал. В этом и заключается наша цель», — заявил Ильxам Aлиeв.

В минувший четверг Всемирный банк (ВБ) обнародовал очередной отчет Regional Economic , в котором отмечена позитивная динамика в области диверсификации экономики Азербайджана. В частности, благодаря устойчивому росту в агросекторе и других производственных сферах в первой половине текущего года удалось добиться увеличения объема ненефтяной экономики страны на 1,7%. До конца нынешнего года объем производства сельхозпродукции в стране вырастет на 2,7%.Аналитики ВБ в своих прогнозах уверенно предсказывают, что агросектор Азербайджана продолжит рост и в последующие два года. Конкретно в 2018-2019 годах ожидается ежегодное увеличение производства аграрной продукции на 2,8%.Выкладки экспертов Всемирного банка о положительных тенденциях в агросекторе Азербайджана вряд ли кого-то могут удивить. Каждый житель нашей страны, да и люди, живущие за рубежом, но при этом регулярно интересующиеся происходящими в Азербайджане процессами — будь-то общественно-политические, экономические, социальные и т.д., — прекрасно знают о громадных усилиях руководства страны, предпринимаемых в последние годы в целях диверсификации экономики, снижения ее зависимости от нефтяного фактора. В этом смысле особо следует отметить масштаб и громадные объемы работ, выполняемых в аграрном секторе. Всестороннее развитие сельского хозяйства приобрело статус государственного приоритета, в эту сферу вкладываются крупные инвестиции.Одной из первоочередных задач было решение вопроса обеспечения фермеров и других сельских предпринимателей материальными ресурсами. За последние годы государство направило на эти цели более 2 миллиардов манатов. В значительных объемах вложились и сами предприниматели, в результате чего в реальный сектор экономики за сравнительно короткие сроки было инвестировано свыше четырех миллиардов манатов. Плюс к этому предприниматели в регионах постоянно ощущают поддержку государства. В частности, до минимума сведены различные проверки, значительно облегчено налоговое бремя, создаются максимально благоприятные условия для того, чтобы деловые люди строили и создавали, открывали новые рабочие места в регионах, чтобы росло производство экспортированной продукции, сокращался импорт.Необходимо отметить также коренную модернизацию сельхозпроизводства. Только в этом году село приобрело 10 тысяч единиц современной техники. Ожидается резкий скачок в объемах и ассортименте производимой в стране аграрной продукции после ввода в строй порядка 40 современных агропарков.И эти усилия не пропадают даром. Только за семь месяцев нынешнего года Азербайджан сумел нарастить свои валютные резервы более чем на $3,5 миллиарда. Приняты госпрограммы по различным отраслям сельского хозяйства, организовано их финансовое обеспечение. Одна из основных целей этих программ — добиться диверсификации сельского хозяйства.Выступая на недавнем совещании с участием сельхозпроизводителей южного региона страны, президент Азербайджана Ильxам Aлиeв вновь особо подчеркнул, что продовольственная безопасность является для нас одним из главных вопросов. Он отметил, что азербайджанское село в традиционных для нас отраслях добилось очень больших успехов: обеспечивает страну мясом на 100%, куриным мясом также на 100%, на 80% молоком. Сегодня успешно развиваются также традиционные для нас отрасли аграрного сектора — хлопководство, табаководство, шелководство и т.д.«Развитие этих отраслей повышает занятость, снижает зависимость от импорта, повышает наш экспортный потенциал. В этом и заключается наша цель», — заявил Ильxам Aлиeв. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 24.10.17 | Просмотров : 78



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