Новости » Социум Введите слово для поиска : Социум Нурулла AЛИEВ, военный историк:«С Вооруженными силами нашей страны связана вся моя жизнь»



Капитан 1-го ранга в запасе Нурулла Aлиeв военную историю изучал не только по книгам, хотя масштабы постижения им своей профессии не могут не удивлять. Специализированная военная школа им. Дж.Нахичеванского, Киевское военно-морское политическое училище, Гуманитарная академия Вооруженных сил в Москве, курсы «НАТО — партнерство во имя мира». И это еще не все. Сегодня он профессор отдела «Адъюнктура и наука» Военной академии Вооруженных сил Азербайджана, руководитель группы военной истории. О различных направлениях деятельности военного историка — в беседе Нуруллы AЛИEВА с корреспондентом «Азербайджанских известий», членом Объединения писателей Азербайджана, полковником в отставке Георгием ЗАПЛЕТИНЫМ.







— Для чего была создана группа военной истории при вашем отделе и какие цели перед ней были поставлены?

— Как известно, приближается 100-летие Вооруженных сил Азербайджана. Но не только эта важная для всей страны дата требует осмысления пути, пройденного национальной армией за этот период. К сожалению, так сложилось, что изучение нашей военной истории практически началось после обретения страной независимости. Да и к тому же нет пока единого центра, координирующего исследования, осуществляемые в этой области в различных институтах и ведомствах. В январе прошлого года в нашем отделе была создана группа, в которую вошли доцент отдела, доктор исторических наук, полковник в запасе Мехман Сулейманов, доктор исторических наук, профессор Парвин Дарабади, доктор философии по истории, заведующий отделом Национального музея истории Азербайджана НАНА, доцент Сабухи Ахмедов.

Перед военными историками поставлены большие задачи, которые охватывают изучение большого периода создания и развития военного дела в Азербайджане — с древних времен до наших дней. Сюда входят исследования, касающиеся истории военного искусства, стратегии, оперативного искусства и тактики, эволюции различных видов наступательного оружия и снаряжения, их влияния на ход боевых операций, а также дошедших до нашего времени грандиозных военных фортификационных сооружений на территории Азербайджана. Исследуются такие малоизученные вопросы, как войны, которые вели существовавшие здесь государства, и, конечно, главный вопрос — строительство Вооруженных сил Азербайджана. На общереспубликанской научной конференции «Военно-исторические вопросы в наследии Гeйдapа Aлиeва», которую мы провели в прошлом году, был создан координационный совет ученых и исследователей, изучающих различные направления военно-исторической науки Азербайджана.

— Со времени создания группы прошло не очень много времени. И все же что-то удалось уже осуществить из намеченного?

— К изданию готовятся книги «Военные вопросы в научных трудах азербайджанских историков» (библиографический указатель), «Древняя и средневековая военная история Азербайджана», первая часть монографии «Военная история Азербайджана (военно-исторические события в Азербайджане в древний период) на азербайджанском, русском и английском языках. К предстоящему юбилею подготовлены к изданию пять томов многотомника «История азербайджанской армии». Поскольку я возглавляю благотворительное общественное объединение «Дербент», откуда я родом, то, наверно, понятно и появление книги «Военно-стратегическое значение Дербента и его известные военные». Сегодня отдел адъюнктуры и науки Военной академии стал центром, упорядочивающим и направляющим изыскания и исследования в сфере военной истории страны.

— Часть вашей биографии тесно связана с военно-морскими силами. Их история входит каким-то образом в сферу ваших интересов?

— Я действительно несколько лет руководил Бакинским военно-морским училищем, которое затем получило статус Азербайджанского высшего военно-морского училища. Но там я больше занимался, можно сказать, практикой подготовки военно-морских кадров. С 1999 года в военно-морском училище осуществляются поэтапный переход учебного процесса на азербайджанский язык, обучение офицерского и мичманского состава по качественно новой программе. В свете этого мне пришлось заняться подготовкой пособия по военно-морской терминологии. Мои обе диссертации — и кандидатская, и докторская — связаны с флотом.

— Насколько мне известно, в учебном центре МГУ им.Ломоносова вы получили специальность — преподаватель-методист по педагогике и психологии. Для чего это вам было нужно?

— Очень важно уделять внимание разным аспектам подготовки офицерских кадров, поэтому моя научная деятельность тесно связана с педагогической. Отсюда и книги и научные статьи, которые, надеюсь, окажутся полезными не только для командиров, но и всех офицерских кадров в целом. Среди них: «Проблемное военное обучение, как основной принцип», «Психология личности военнослужащего и вопросы воинской дисциплины», «Психолого-педагогические основы воинского обучения», «Методика проведения индивидуально-психологической подготовки военнослужащих», и, конечно, учебное пособие «Офицерская честь», раскрывающее основы этических и моральных качеств, необходимых военнослужащим нашей армии.

В завершение беседы с профессиональным военным моряком хочу пожелать ему: «Попутного ветра вам и семь футов под килем, товарищ капитан 1-го ранга, во всех делах и свершениях!».

Капитан 1-го ранга в запасе Нурулла Aлиeв военную историю изучал не только по книгам, хотя масштабы постижения им своей профессии не могут не удивлять. Специализированная военная школа им. Дж.Нахичеванского, Киевское военно-морское политическое училище, Гуманитарная академия Вооруженных сил в Москве, курсы «НАТО — партнерство во имя мира». И это еще не все. Сегодня он профессор отдела «Адъюнктура и наука» Военной академии Вооруженных сил Азербайджана, руководитель группы военной истории. О различных направлениях деятельности военного историка — в беседе Нуруллы AЛИEВА с корреспондентом «Азербайджанских известий», членом Объединения писателей Азербайджана, полковником в отставке Георгием ЗАПЛЕТИНЫМ.— Как известно, приближается 100-летие Вооруженных сил Азербайджана. Но не только эта важная для всей страны дата требует осмысления пути, пройденного национальной армией за этот период. К сожалению, так сложилось, что изучение нашей военной истории практически началось после обретения страной независимости. Да и к тому же нет пока единого центра, координирующего исследования, осуществляемые в этой области в различных институтах и ведомствах. В январе прошлого года в нашем отделе была создана группа, в которую вошли доцент отдела, доктор исторических наук, полковник в запасе Мехман Сулейманов, доктор исторических наук, профессор Парвин Дарабади, доктор философии по истории, заведующий отделом Национального музея истории Азербайджана НАНА, доцент Сабухи Ахмедов.Перед военными историками поставлены большие задачи, которые охватывают изучение большого периода создания и развития военного дела в Азербайджане — с древних времен до наших дней. Сюда входят исследования, касающиеся истории военного искусства, стратегии, оперативного искусства и тактики, эволюции различных видов наступательного оружия и снаряжения, их влияния на ход боевых операций, а также дошедших до нашего времени грандиозных военных фортификационных сооружений на территории Азербайджана. Исследуются такие малоизученные вопросы, как войны, которые вели существовавшие здесь государства, и, конечно, главный вопрос — строительство Вооруженных сил Азербайджана. На общереспубликанской научной конференции «Военно-исторические вопросы в наследии Гeйдapа Aлиeва», которую мы провели в прошлом году, был создан координационный совет ученых и исследователей, изучающих различные направления военно-исторической науки Азербайджана.— К изданию готовятся книги «Военные вопросы в научных трудах азербайджанских историков» (библиографический указатель), «Древняя и средневековая военная история Азербайджана», первая часть монографии «Военная история Азербайджана (военно-исторические события в Азербайджане в древний период) на азербайджанском, русском и английском языках. К предстоящему юбилею подготовлены к изданию пять томов многотомника «История азербайджанской армии». Поскольку я возглавляю благотворительное общественное объединение «Дербент», откуда я родом, то, наверно, понятно и появление книги «Военно-стратегическое значение Дербента и его известные военные». Сегодня отдел адъюнктуры и науки Военной академии стал центром, упорядочивающим и направляющим изыскания и исследования в сфере военной истории страны.— Я действительно несколько лет руководил Бакинским военно-морским училищем, которое затем получило статус Азербайджанского высшего военно-морского училища. Но там я больше занимался, можно сказать, практикой подготовки военно-морских кадров. С 1999 года в военно-морском училище осуществляются поэтапный переход учебного процесса на азербайджанский язык, обучение офицерского и мичманского состава по качественно новой программе. В свете этого мне пришлось заняться подготовкой пособия по военно-морской терминологии. Мои обе диссертации — и кандидатская, и докторская — связаны с флотом.— Очень важно уделять внимание разным аспектам подготовки офицерских кадров, поэтому моя научная деятельность тесно связана с педагогической. Отсюда и книги и научные статьи, которые, надеюсь, окажутся полезными не только для командиров, но и всех офицерских кадров в целом. Среди них: «Проблемное военное обучение, как основной принцип», «Психология личности военнослужащего и вопросы воинской дисциплины», «Психолого-педагогические основы воинского обучения», «Методика проведения индивидуально-психологической подготовки военнослужащих», и, конечно, учебное пособие «Офицерская честь», раскрывающее основы этических и моральных качеств, необходимых военнослужащим нашей армии.В завершение беседы с профессиональным военным моряком хочу пожелать ему: «Попутного ветра вам и семь футов под килем, товарищ капитан 1-го ранга, во всех делах и свершениях!». TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 26.10.17 | Просмотров : 81



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