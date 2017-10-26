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Главное, чему учит своих студентов наш соотечественник, —

любить и делать добро







Доцент кафедры «Физика» Российского университета транспорта (РУТ, бывший МИИТ — Московский институт инженеров транспорта), кандидат физико-математических наук Тофик Кулизаде живет в столице России более полувека. Это единственный наш соотечественник, награжденный званием «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».







Галия AЛИEВА



Поскольку преподавательская деятельность оставляет время для отдыха, как правило, только летом, во время каникул, он и приезжает в Баку в июне, июле или августе: на солнышке погреться, в море поплавать и полакомиться виноградом и инжиром на шувеланской даче. В нынешний свой приезд он привез на родину две вышедшие в прошлом году книги — решение задач по физике — «Волновая и квантовая оптика, элементы атомной физики и квантовой механики» и «Электричество и магнетизм».

Эти пособия сразу же вошли в учебный курс РУТ. Перелистывая страницы, физик-теоретик объясняет: «Вот видите, вначале я даю основные формулы с разъяснением, затем идут примеры решения задач по разделам физики, а далее задачи для самостоятельного решения с ответами».

Составлен задачник таким образом, чтобы студенты самостоятельно находили решение, не подсмотрев ответы в Интернете. Именно за это — возможность загуглить и тут же переписать решение любой задачи — он и не любит сеть. Можно сказать, терпеть не может. Говорит, что из-за нее студенты вообще перестали работать с учебниками, мыслить, не напрягаться. «Чтобы мозги развивались, голова должна работать всегда, — рассуждает он. — Как мы решали в свое время задачи? Находили один вариант, не подходит — искали второй, третий и, в конце концов, получалось. Вот именно этому я и хочу научить своих студентов — мыслить».

Кстати, по этим замечательным учебным пособиям нашего земляка занимаются и студенты азербайджанских вузов — Технического и Педагогического университетов. А в Российском университете транспорта курс общей физики Тофик муаллим преподает аж с 1976 года — начинал в лаборатории голографических методов контроля при кафедре физики, принимал активное участие в разработке исследовательских тем, а с 1993 года стал ответственным исполнителем реализуемых тем в лаборатории. Принимал активное участие в госбюджетных и хоздоговорных работах по созданию новых образцов контрольно-измерительной лазерной аппаратуры для техники железнодорожного транспорта и для Минобороны. В частности, при его активном участии был разработан магнитооптический датчик больших токов для контроля работы системы энергоснабжения метрополитенов и судовых установок. В 80-е и начале 90-х дважды был командирован в Кампучию, где заведовал кафедрой физики в Высшем техническом институте кампучийско-советской дружбы. За это время активно вел исследовательскую деятельность, не только поставив новые лабораторные работы и написав несколько методичек, но и составив и издав русско-французский кхмерский словарь физических терминов.

К заслугам Тофика Кулизаде российские эксперты относят и его новаторство: он — основоположник дистанционной формы обучения с 2001 года в Воронеже и Нижнем Новгороде. А еще наш соотечественник — куратор договора о сотрудничестве в области высшего образования, науки и техники между МИИТ и Национальной академией авиации (НАА) Азербайджана. По его мнению, НАА, созданная академиком Арифом Пашаевым, — один из лучших вузов на постсоветском пространстве, учебные и исследовательские лаборатории которого снабжены самыми передовыми и уникальными приборами, а занятия ведут лучшие специалисты республики в различных областях науки.

А начиналась биография нашего героя в далеком 1935-м в Баку, в Ичери шэхэр. Как он сам любит говорить — в десяти метрах от Дворца ширваншахов. На том месте до сих пор стоит дом, в котором он родился.

В канун своего 80-летнего юбилея Тофик Салманович издал книгу «Физика моей жизни», в которой посвятил родному Баку особо проникновенные строки: «Это своеобразный город. Он отличается своими строгими строениями, которых нет нигде. В этом городе рядом жили люди различных национальностей и разной веры. Строили храмы, где возносились к бакинскому небу молитвы на непохожих языках… Мой город всегда обладал особенным, неповторимым характером, неподражаемой аурой, своими законами и традициями... Баку навсегда оставляет в своем плену тех, кто хотя бы раз побывал в нем».

После войны, в мае 1947 года, Тофик Кулизаде перешел в пятый класс знаменитой бакинской школы №6. Рано оставшись без матери, на руках у бабушки и отца, подросток рано начал трудовую жизнь — после 8-го класса пришлось перевестись в вечернюю школу, после окончания которой поступил в Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева.

С тех пор более полувека отдано жизни в России, которая подарила ему творческое долголетие, признание коллег и студентов. Вот об этом, пожалуй, можно и подробнее рассказать. В той книге, о которой шла речь, приведены скриншоты — отсканированные письма его подопечных. Их можно читать бесконечно, не переставая удивляться и восторгаться теми нужными и правильными словами, которая молодежь адресует своему учителю, выражая признательность и благодарность за высокий профессионализм, компетентность, педагогический талант и преданность своему делу.

Вот что, к примеру, пишет Ирина Каляпина: «Главная ценность на уроках — доверие. Самое доходчивое объяснение за всю мою ученическую жизнь. Тофик Салманович, спасибо вам большое!». «Вы объясняете нам физику так, как до вас не смог этого сделать ни один учитель. Кроме того, мало преподавателей с таким чувством юмора, таким отношением к студентам и такими знаниями по своему предмету» (Ирина Шарова).

«С чувством юмора?» — уточняю я. И слышу в ответ: «А как же! Конечно. Я стараюсь разбавлять свои занятия не только юмором, но и рассказами о своих любимых художниках и певцах — Караваджо, Леонардо да Винчи, Франсиско Гойя, Рембрандт, Марио Ланца, Джино Беки, Тито Гоби и, конечно, Муслиме Магомаеве... И каждое свое занятие я начинаю с фразы «Делайте добро! Всегда и везде делайте добро!».

«Сам я, — добавляет он, — всегда старался жить честно, быть порядочным человеком, верным другом, любящим отцом и мужем, а главное — никогда и никому не завидовать. Убежден, что все беды человеческие только от зависти. Наверное, поэтому судьба наградила меня таким количеством друзей, а главное — любящей семьей, моей ненаглядной супругой Тамиллой, сыновьями и внуками. Мог ли я просить большего? Конечно, нет».

Доцент кафедры «Физика» Российского университета транспорта (РУТ, бывший МИИТ — Московский институт инженеров транспорта), кандидат физико-математических наук Тофик Кулизаде живет в столице России более полувека. Это единственный наш соотечественник, награжденный званием «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».Поскольку преподавательская деятельность оставляет время для отдыха, как правило, только летом, во время каникул, он и приезжает в Баку в июне, июле или августе: на солнышке погреться, в море поплавать и полакомиться виноградом и инжиром на шувеланской даче. В нынешний свой приезд он привез на родину две вышедшие в прошлом году книги — решение задач по физике — «Волновая и квантовая оптика, элементы атомной физики и квантовой механики» и «Электричество и магнетизм».Эти пособия сразу же вошли в учебный курс РУТ. Перелистывая страницы, физик-теоретик объясняет: «Вот видите, вначале я даю основные формулы с разъяснением, затем идут примеры решения задач по разделам физики, а далее задачи для самостоятельного решения с ответами».Составлен задачник таким образом, чтобы студенты самостоятельно находили решение, не подсмотрев ответы в Интернете. Именно за это — возможность загуглить и тут же переписать решение любой задачи — он и не любит сеть. Можно сказать, терпеть не может. Говорит, что из-за нее студенты вообще перестали работать с учебниками, мыслить, не напрягаться. «Чтобы мозги развивались, голова должна работать всегда, — рассуждает он. — Как мы решали в свое время задачи? Находили один вариант, не подходит — искали второй, третий и, в конце концов, получалось. Вот именно этому я и хочу научить своих студентов — мыслить».Кстати, по этим замечательным учебным пособиям нашего земляка занимаются и студенты азербайджанских вузов — Технического и Педагогического университетов. А в Российском университете транспорта курс общей физики Тофик муаллим преподает аж с 1976 года — начинал в лаборатории голографических методов контроля при кафедре физики, принимал активное участие в разработке исследовательских тем, а с 1993 года стал ответственным исполнителем реализуемых тем в лаборатории. Принимал активное участие в госбюджетных и хоздоговорных работах по созданию новых образцов контрольно-измерительной лазерной аппаратуры для техники железнодорожного транспорта и для Минобороны. В частности, при его активном участии был разработан магнитооптический датчик больших токов для контроля работы системы энергоснабжения метрополитенов и судовых установок. В 80-е и начале 90-х дважды был командирован в Кампучию, где заведовал кафедрой физики в Высшем техническом институте кампучийско-советской дружбы. За это время активно вел исследовательскую деятельность, не только поставив новые лабораторные работы и написав несколько методичек, но и составив и издав русско-французский кхмерский словарь физических терминов.К заслугам Тофика Кулизаде российские эксперты относят и его новаторство: он — основоположник дистанционной формы обучения с 2001 года в Воронеже и Нижнем Новгороде. А еще наш соотечественник — куратор договора о сотрудничестве в области высшего образования, науки и техники между МИИТ и Национальной академией авиации (НАА) Азербайджана. По его мнению, НАА, созданная академиком Арифом Пашаевым, — один из лучших вузов на постсоветском пространстве, учебные и исследовательские лаборатории которого снабжены самыми передовыми и уникальными приборами, а занятия ведут лучшие специалисты республики в различных областях науки.А начиналась биография нашего героя в далеком 1935-м в Баку, в Ичери шэхэр. Как он сам любит говорить — в десяти метрах от Дворца ширваншахов. На том месте до сих пор стоит дом, в котором он родился.В канун своего 80-летнего юбилея Тофик Салманович издал книгу «Физика моей жизни», в которой посвятил родному Баку особо проникновенные строки: «Это своеобразный город. Он отличается своими строгими строениями, которых нет нигде. В этом городе рядом жили люди различных национальностей и разной веры. Строили храмы, где возносились к бакинскому небу молитвы на непохожих языках… Мой город всегда обладал особенным, неповторимым характером, неподражаемой аурой, своими законами и традициями... Баку навсегда оставляет в своем плену тех, кто хотя бы раз побывал в нем».После войны, в мае 1947 года, Тофик Кулизаде перешел в пятый класс знаменитой бакинской школы №6. Рано оставшись без матери, на руках у бабушки и отца, подросток рано начал трудовую жизнь — после 8-го класса пришлось перевестись в вечернюю школу, после окончания которой поступил в Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева.С тех пор более полувека отдано жизни в России, которая подарила ему творческое долголетие, признание коллег и студентов. Вот об этом, пожалуй, можно и подробнее рассказать. В той книге, о которой шла речь, приведены скриншоты — отсканированные письма его подопечных. Их можно читать бесконечно, не переставая удивляться и восторгаться теми нужными и правильными словами, которая молодежь адресует своему учителю, выражая признательность и благодарность за высокий профессионализм, компетентность, педагогический талант и преданность своему делу.Вот что, к примеру, пишет Ирина Каляпина: «Главная ценность на уроках — доверие. Самое доходчивое объяснение за всю мою ученическую жизнь. Тофик Салманович, спасибо вам большое!». «Вы объясняете нам физику так, как до вас не смог этого сделать ни один учитель. Кроме того, мало преподавателей с таким чувством юмора, таким отношением к студентам и такими знаниями по своему предмету» (Ирина Шарова).«С чувством юмора?» — уточняю я. И слышу в ответ: «А как же! Конечно. Я стараюсь разбавлять свои занятия не только юмором, но и рассказами о своих любимых художниках и певцах — Караваджо, Леонардо да Винчи, Франсиско Гойя, Рембрандт, Марио Ланца, Джино Беки, Тито Гоби и, конечно, Муслиме Магомаеве... И каждое свое занятие я начинаю с фразы «Делайте добро! Всегда и везде делайте добро!».«Сам я, — добавляет он, — всегда старался жить честно, быть порядочным человеком, верным другом, любящим отцом и мужем, а главное — никогда и никому не завидовать. Убежден, что все беды человеческие только от зависти. Наверное, поэтому судьба наградила меня таким количеством друзей, а главное — любящей семьей, моей ненаглядной супругой Тамиллой, сыновьями и внуками. Мог ли я просить большего? Конечно, нет». TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 26.10.17 | Просмотров : 90



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