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Право на жилищное кредитование

по госипотеке дается банкам, половина капитала которых принадлежит государству







Решением Наблюдательного совета ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» (АИФ) увеличена максимальная сумма выдаваемых по государственной линии коммерческих ипотечных кредитов. Отныне предельная сумма ипотеки возросла со 100 тыс. до 150 тыс. манатов. А максимальный объем социальных ипотечных кредитов остался на уровне 100 тыс. манатов.







Мехрибан ТАЛЫБОВА



Сегодня коммерческие ипотечные кредиты выдаются под 8% годовых, а социальные ипотечные кредиты — 4%. Согласно данным АИФ, за минувшие десять лет при поддержке фонда выдано свыше 20 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 882,3 млн манатов.

Предпринятый шаг направлен на оживление данного сегмента финансового рынка страны, который в прошлом году из-за экономического кризиса и девальвации маната пережил довольной сложный период своего развития. Объем ипотечных кредитов, выделенных по линии АИФ в минувшем году, составил лишь 1,2 млн манатов, что в 65,3 раза меньше по сравнению с аналогичным показателем 2015 года. Сокращение по ипотечному кредитованию было связано со структурными вопросами, финансовым положением банков и изменением правил выдачи различных форм кредитов. Кроме того, из-за непростой экономической ситуации в стране уменьшились доходы населения, многим пришлось отложить свои планы по ипотеке.

Еще один важный момент. Правительство для нормализации ситуации в банковском секторе приступило к оздоровлению банков, одновременно рекомендовав им адаптировать кредитную политику к сложившимся условиям. Были введены новые правила выдачи ипотечного кредита, согласно которым обычная ипотека стала выдаваться только гражданам Азербайджана и только в национальной валюте на срок от трех до двадцати пяти лет, а по льготной ипотеке — до тридцати лет на покупку жилой площади, находящейся в собственности гражданина. При этом сумма льготного ипотечного кредита должна составлять не более 85% стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, за исключением случаев, когда сам заемщик требует уменьшить сумму кредита.

Льготные условия распространяются на членов семей шехидов, семей национальных героев Азербайджана, вынужденных переселенцев, госслужащих со стажем работы не менее трех лет, учителей общеобразовательных школ со стажем работы не менее пяти лет, ученых и спортсменов, имеющих особые заслуги в своих сферах.

Работа по упорядочению правил ипотечного кредитования и ужесточения контроля за этой сферой продолжится и в этом году. Так, введены новые правила, согласно которым право выдавать ипотечные кредиты на условиях государственной ипотеки, но из своих средств, дается банкам, не менее 50% капитала которых принадлежит государству. Таких два — Международный банк Азербайджана и Azяr Tцrk Bank. Дело в том, что по ранее практикующемуся механизму, более десяти коммерческих банков выдавали ипотечные кредиты якобы на льготных условиях в индивидуальном порядке, при этом установленные ими процентные ставки превышали утвержденный 8-процентный ценз.

Сегодня формат ипотечного кредитования меняется. Как прокомментировал эти новшества агентству «Sputnik Азербайджан» директор центра по недвижимости «Амлак» Рамиль Османлы, новые правила призваны в определенной степени повысить интерес к ипотеке. Выдача ипотечных кредитов банками будет зависеть от интереса наблюдательного совета к ипотечному процессу. Банки сегодня не заинтересованы в выдаче кредитов по низким процентам. Особенно, если этот кредит долгосрочный.

По мнению эксперта, изменения на рынке недвижимости возможны только в том случае, если число квартир, покупаемых по ипотеке, составит 25% от рынка недвижимости. Однако пока что это нереально.

Решением Наблюдательного совета ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» (АИФ) увеличена максимальная сумма выдаваемых по государственной линии коммерческих ипотечных кредитов. Отныне предельная сумма ипотеки возросла со 100 тыс. до 150 тыс. манатов. А максимальный объем социальных ипотечных кредитов остался на уровне 100 тыс. манатов.Сегодня коммерческие ипотечные кредиты выдаются под 8% годовых, а социальные ипотечные кредиты — 4%. Согласно данным АИФ, за минувшие десять лет при поддержке фонда выдано свыше 20 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 882,3 млн манатов.Предпринятый шаг направлен на оживление данного сегмента финансового рынка страны, который в прошлом году из-за экономического кризиса и девальвации маната пережил довольной сложный период своего развития. Объем ипотечных кредитов, выделенных по линии АИФ в минувшем году, составил лишь 1,2 млн манатов, что в 65,3 раза меньше по сравнению с аналогичным показателем 2015 года. Сокращение по ипотечному кредитованию было связано со структурными вопросами, финансовым положением банков и изменением правил выдачи различных форм кредитов. Кроме того, из-за непростой экономической ситуации в стране уменьшились доходы населения, многим пришлось отложить свои планы по ипотеке.Еще один важный момент. Правительство для нормализации ситуации в банковском секторе приступило к оздоровлению банков, одновременно рекомендовав им адаптировать кредитную политику к сложившимся условиям. Были введены новые правила выдачи ипотечного кредита, согласно которым обычная ипотека стала выдаваться только гражданам Азербайджана и только в национальной валюте на срок от трех до двадцати пяти лет, а по льготной ипотеке — до тридцати лет на покупку жилой площади, находящейся в собственности гражданина. При этом сумма льготного ипотечного кредита должна составлять не более 85% стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, за исключением случаев, когда сам заемщик требует уменьшить сумму кредита.Льготные условия распространяются на членов семей шехидов, семей национальных героев Азербайджана, вынужденных переселенцев, госслужащих со стажем работы не менее трех лет, учителей общеобразовательных школ со стажем работы не менее пяти лет, ученых и спортсменов, имеющих особые заслуги в своих сферах.Работа по упорядочению правил ипотечного кредитования и ужесточения контроля за этой сферой продолжится и в этом году. Так, введены новые правила, согласно которым право выдавать ипотечные кредиты на условиях государственной ипотеки, но из своих средств, дается банкам, не менее 50% капитала которых принадлежит государству. Таких два — Международный банк Азербайджана и Azяr Tцrk Bank. Дело в том, что по ранее практикующемуся механизму, более десяти коммерческих банков выдавали ипотечные кредиты якобы на льготных условиях в индивидуальном порядке, при этом установленные ими процентные ставки превышали утвержденный 8-процентный ценз.Сегодня формат ипотечного кредитования меняется. Как прокомментировал эти новшества агентству «Sputnik Азербайджан» директор центра по недвижимости «Амлак» Рамиль Османлы, новые правила призваны в определенной степени повысить интерес к ипотеке. Выдача ипотечных кредитов банками будет зависеть от интереса наблюдательного совета к ипотечному процессу. Банки сегодня не заинтересованы в выдаче кредитов по низким процентам. Особенно, если этот кредит долгосрочный.По мнению эксперта, изменения на рынке недвижимости возможны только в том случае, если число квартир, покупаемых по ипотеке, составит 25% от рынка недвижимости. Однако пока что это нереально. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 26.10.17 | Просмотров : 83



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