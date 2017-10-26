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Штраф за беседу, отвлекающую водителя от дороги,

предусмотрен законом «О дорожном движении»







Можно ли разговаривать водителю за рулем с пассажирами или нельзя? На каком основании работник дорожной полиции может наказать нарушившего это правило водителя? Информация о введении, якобы, нового взыскания для водителей вызвала бурю возмущения в Интернете. На самом деле, как выясняется, это вовсе и не новшество. Штраф за разговоры, отвлекающие водителя от дороги, предусмотрен законом «О дорожном движении». И ключевое слово здесь — «отвлекающие». Другое дело — как определить, что беседа и в самом деле мешала водителю управлять автомобилем.







Самира КЯЗИМОВА



Обсуждения в соцсетях начались с сообщения о том, что в Низаминском районе Баку дорожная полиция остановила одного из водителей за эмоциональную беседу за рулем. По словам Магеррама Гулиева, он беседовал со своим другом, находясь за рулем. Разговор был прерван взмахом инспекторского жезла. Инспектор полиции предупредил водителя, что, будучи за рулем, нельзя принимать участие в дискуссиях, отвлекающих внимание от дороги. В противном случае водителю грозит штраф.

Имеет ли право инспектор полиции штрафовать водителя за беседу в автомобиле во время вождения? Нашел ли этот вопрос свое отражение в законодательстве? По словам начальника отдела пропаганды дорожной безопасности и связей с общественными структурами ГУДПГБ Вагифа Асадова, законодательством Азербайджана запрещено совершать действия, отвлекающие внимание водителя от дороги, находящегося за рулем.

«В статье 37.5 закона «О дорожном движении» отмечается, что участие в беседе, которая может отвлечь от управления транспортным средством, использование водителем мобильного телефона, держа его в руке во время движения транспортного средства, выпуск руля из рук на ходу транспортного средства запрещены. Кроме того, запрещено пить воду за рулем и выбрасывать из транспортного средства наружу какой-либо предмет, слушать громкую музыку с открытыми окнами. Если водитель не будет соблюдать эти правила, ему грозит штраф в размере 40 манатов», — пояснил он, добавив, что на дорогах, а особенно в столице, сложная обстановка, и разговор по мобильному или разговор с пассажиром отвлекает внимание водителя, что рано или поздно приведет к ДТП. Ведь вождение автомобиля требует предельной концентрации в любой обстановке и на любой скорости, даже если она не превышает 20 км в час.

Наличие требований к водителю за рулем, соблюдение которых предписано дорожным законодательством, — распространенная в мире практика. И совсем не случайно. Скажем, повсеместно вводится запрет на разговоры во время вождения по мобильному телефону, что, в общем-то, понятно. Но, оказывается, и более «невинные» действия способны повлечь за собой отвлечение внимания человека за рулем. Исследователи Фонда дорожной безопасности Американской ассоциации автомобилистов выяснили факторы, мешающие водителю сосредоточиться на дороге. За единицу приняли состояние автомобилиста в тот момент, когда он максимально внимателен и его ничего не отвлекает. А дальше расставили все по рейтингу: прослушивание радио — 1,21 балла, прослушивание аудиокниги — 1,75, беседа с пассажиром — 2,33, разговор по телефону — 2,45, разговор в режиме hands free — 2,27, ввод текста с помощью функции распознавания голоса — 3,06. У нас подобных рейтингов нет. Однако реакция интернет-сообщества на новость — повод, с одной стороны, для водителей задуматься над тем, как их поведение за рулем может повлиять на безопасность движения, особенно в условиях напряженного городского трафика, с другой — для представителей дорожной полиции: как обеспечить эту самую безопасность, не нарушая духа и буквы закона.

















Фазиль МАМЕДОВ, глава НПО

«Помощь в образовании водителей»:

«Вы не обязаны доказывать свою невиновность»



Некоторые утверждают, что якобы эти изменения были внесены чуть ли не вчера. Уверяю вас, никакого «новодела», эти статьи были всегда. Согласно закону «О дорожном движении», в числе прочих пунктов водителям механического транспортного средства запрещается участвовать в беседе, которая может отвлечь внимание от управления транспортным средством. Закон предписывает и аналогичное требование к пассажирам, за нарушение которого предусматривается штраф в размере 30 манатов. Однако выявить, мешает ли разговор за рулем или не мешает, понятие сугубо индивидуальное и определить это может только сам водитель. А доказать «нарушение» работник полиции никак не может, если сам водитель не признается в этом сам. Вот и получается, что статьи есть, а механизма доказать их несоблюдение — нет. То есть если вдруг инспектор решит вам инкриминировать подобный проступок, вы ему смело заявляете, что вам разговор не мешал, а можете вообще сказать, что просто... пели за рулем. Ведь в законе про песни ничего не сказано. А если серьезно, хочу напомнить, что, согласно Кодексу об административных правонарушениях и принципу презумпции невиновности, лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном проступке, признается невиновным, если его вина не доказана в порядке, предусмотренном настоящим кодексом. Иными словами, вы не обязаны доказывать свою невиновность. И любое сомнение по поводу виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, разрешается в его пользу».

Можно ли разговаривать водителю за рулем с пассажирами или нельзя? На каком основании работник дорожной полиции может наказать нарушившего это правило водителя? Информация о введении, якобы, нового взыскания для водителей вызвала бурю возмущения в Интернете. На самом деле, как выясняется, это вовсе и не новшество. Штраф за разговоры, отвлекающие водителя от дороги, предусмотрен законом «О дорожном движении». И ключевое слово здесь — «отвлекающие». Другое дело — как определить, что беседа и в самом деле мешала водителю управлять автомобилем.Обсуждения в соцсетях начались с сообщения о том, что в Низаминском районе Баку дорожная полиция остановила одного из водителей за эмоциональную беседу за рулем. По словам Магеррама Гулиева, он беседовал со своим другом, находясь за рулем. Разговор был прерван взмахом инспекторского жезла. Инспектор полиции предупредил водителя, что, будучи за рулем, нельзя принимать участие в дискуссиях, отвлекающих внимание от дороги. В противном случае водителю грозит штраф.Имеет ли право инспектор полиции штрафовать водителя за беседу в автомобиле во время вождения? Нашел ли этот вопрос свое отражение в законодательстве? По словам начальника отдела пропаганды дорожной безопасности и связей с общественными структурами ГУДПГБ Вагифа Асадова, законодательством Азербайджана запрещено совершать действия, отвлекающие внимание водителя от дороги, находящегося за рулем.«В статье 37.5 закона «О дорожном движении» отмечается, что участие в беседе, которая может отвлечь от управления транспортным средством, использование водителем мобильного телефона, держа его в руке во время движения транспортного средства, выпуск руля из рук на ходу транспортного средства запрещены. Кроме того, запрещено пить воду за рулем и выбрасывать из транспортного средства наружу какой-либо предмет, слушать громкую музыку с открытыми окнами. Если водитель не будет соблюдать эти правила, ему грозит штраф в размере 40 манатов», — пояснил он, добавив, что на дорогах, а особенно в столице, сложная обстановка, и разговор по мобильному или разговор с пассажиром отвлекает внимание водителя, что рано или поздно приведет к ДТП. Ведь вождение автомобиля требует предельной концентрации в любой обстановке и на любой скорости, даже если она не превышает 20 км в час.Наличие требований к водителю за рулем, соблюдение которых предписано дорожным законодательством, — распространенная в мире практика. И совсем не случайно. Скажем, повсеместно вводится запрет на разговоры во время вождения по мобильному телефону, что, в общем-то, понятно. Но, оказывается, и более «невинные» действия способны повлечь за собой отвлечение внимания человека за рулем. Исследователи Фонда дорожной безопасности Американской ассоциации автомобилистов выяснили факторы, мешающие водителю сосредоточиться на дороге. За единицу приняли состояние автомобилиста в тот момент, когда он максимально внимателен и его ничего не отвлекает. А дальше расставили все по рейтингу: прослушивание радио — 1,21 балла, прослушивание аудиокниги — 1,75, беседа с пассажиром — 2,33, разговор по телефону — 2,45, разговор в режиме hands free — 2,27, ввод текста с помощью функции распознавания голоса — 3,06. У нас подобных рейтингов нет. Однако реакция интернет-сообщества на новость — повод, с одной стороны, для водителей задуматься над тем, как их поведение за рулем может повлиять на безопасность движения, особенно в условиях напряженного городского трафика, с другой — для представителей дорожной полиции: как обеспечить эту самую безопасность, не нарушая духа и буквы закона.Некоторые утверждают, что якобы эти изменения были внесены чуть ли не вчера. Уверяю вас, никакого «новодела», эти статьи были всегда. Согласно закону «О дорожном движении», в числе прочих пунктов водителям механического транспортного средства запрещается участвовать в беседе, которая может отвлечь внимание от управления транспортным средством. Закон предписывает и аналогичное требование к пассажирам, за нарушение которого предусматривается штраф в размере 30 манатов. Однако выявить, мешает ли разговор за рулем или не мешает, понятие сугубо индивидуальное и определить это может только сам водитель. А доказать «нарушение» работник полиции никак не может, если сам водитель не признается в этом сам. Вот и получается, что статьи есть, а механизма доказать их несоблюдение — нет. То есть если вдруг инспектор решит вам инкриминировать подобный проступок, вы ему смело заявляете, что вам разговор не мешал, а можете вообще сказать, что просто... пели за рулем. Ведь в законе про песни ничего не сказано. А если серьезно, хочу напомнить, что, согласно Кодексу об административных правонарушениях и принципу презумпции невиновности, лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном проступке, признается невиновным, если его вина не доказана в порядке, предусмотренном настоящим кодексом. Иными словами, вы не обязаны доказывать свою невиновность. И любое сомнение по поводу виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, разрешается в его пользу». TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 26.10.17 | Просмотров : 80



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