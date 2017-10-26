Новости » Политика Введите слово для поиска : Политика «Сяо-кан» — средняя зажиточность



XIX съезд КПК наметил стратегию развития страны на следующие пять лет







XIX съезд Коммунистической партии Китая (КПК), призванный подвести итоги миновавшего со времени прошлого партийного форума пятилетия и наметить стратегию развития страны на следующие пять лет, во вторник завершил работу. В последний день почти 2,3 тысячи делегатов от 90-миллионной партии утвердили отчетный доклад ЦК КПК прежнего созыва, избрали новый состав ЦК КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. Генеральным секретарем партии вновь избран 64-летний Си Цзиньпин.







Сабина ГАСАНОВА



На церемонии открытия съезда партии в прошлую среду Си Цзиньпин произнес самую длинную речь в истории страны: она продолжалась 3,5 часа и называлась «Добиться решающей победы в построении общества среднего достатка, одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху». В ней он подвел итоги работы ЦК КПК за пять лет.

В своем выступлении генсек сделал акцент на успехи экономического строительства и прогресс в углублении реформ. Он пообещал превратить Китай к 2050 году в «богатое, могущественное, демократическое, гармоничное, цивилизованное, модернизированное социалистическое государство». Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость новых подходов в международных отношениях, «исходящих из диалога и партнерства, а не конфронтации и блокового мышления», и добавил, что «Китай продолжит активные усилия для обеспечения глобального развития и сохранения мирового порядка».

Еще до начала очередного съезда Компартии Китая было объявлено, что он открывает новую страницу в истории Поднебесной — «новую эру социализма с китайской спецификой». В эту эру, декларировали аналитики, китайцы вступают, будучи сплоченными как никогда. И об этом — новая поправка в устав Компартии. Автор изменений, председатель Си Цзиньпин, мыслит не пятилетками, а как минимум десятилетиями.

Какие именно изменения будут внесены в устав КПК, стало понятно уже накануне съезда. Вот, например, лозунг в центре Пекина огромного размера: «Теснее сплотимся вокруг товарища Си Цзиньпина, ядра партии на пути к новым победам». Примечательно, что так почетно, «ядром партии», не называли никого со времен Дэн Сяопина, то есть последние 25 лет.

Но за тем, что происходит в Доме народных собраний, следил весь мир не только поэтому. Уже не первый год, и чем дальше, тем больше, глобальная экономика находится в тесной связке с китайской. А значит, многое зависит и от того, как Китай решит свои проблемы. Эта тема — как дальше развивать экономику — стала главной и для делегатов съезда. Темпы роста замедляются, в этом году — 6,5%, говорили выступавшие, и это уже даже не прошлогодние 6,7%. Что говорить о 10%, которые были еще восемь лет назад. Власти между тем предупреждали: привыкайте к новой норме — теперь важны не темпы роста, а качество развития. Китай уже через пять лет намерен построить общество «средней зажиточности» — «сяо кан» по-китайски. Этот конфуцианский термин ввел все тот же Дэн Сяопин. То есть цели у Китая — старые. Но методы должны быть новыми. И это здесь хорошо понимают.

От экономики ширпотреба страна намерена перейти к экономике инноваций. На съезде обсуждали и освоение космоса, и компьютерные технологии. Китай планирует выйти на лидирующие позиции в этих областях уже в ближайшее время. Но при этом власти собираются еще сильнее взять под контроль Интернет — «отчистить его», по выражению председателя Си. К слову, к заблокированным в Китае ресурсам — Telegram, Facebook, Twitter — накануне съезда прибавился еще и популярный мессенджер WhatsApp, что, впрочем, не мешает все больше открываться миру: теперь Китай готов принимать иностранные инвестиции в те секторы экономики, куда раньше чужих не пускали.

«Широко распахнутые «двери открытости» нашей страны по отношению к внешнему миру, — заявил Си Цзиньпин, — не могут быть затворены. Мы будем защищать законные интересы инвесторов. Все компании, зарегистрированные на территории Китая, будут осуществлять деятельность на справедливых и равных условиях».

В целом на передний план в нем выдвигаются задачи экономического строительства, а во внутренней политике подчеркивается особая ценность единства нации и ее руководящей силы — партии. «Партия должна объединить все народности Китая в лоне единой нации, привести ее к среднезажиточному обществу, к великой победе», — подчеркнул китайский лидер. По его словам, в ближайшие пять лет китайское общество будет развиваться в соответствии с 14 основополагающими принципами. Речь идет прежде всего о лидирующей роли партии и установке «все для народа», о важности преобразований, утверждения новаторских идей развития, укрепления позиций народных масс.

Большое значение КПК придает последовательному утверждению законодательной основы и принципов правового государства, воплощению в жизнь ключевых ценностей социализма, повышению благосостояния и уровня жизни населения, охране окружающей среды, обеспечению национальной безопасности, максимальному усилению роли партии в деле армейского строительства, обязательному сохранениию в неизменном виде концепции «одна страна, две системы», активизации глобальных интеграционных процессов, обеспечению твердости внутрипартийного регулирования.

После одобрения делегатами всех этих положений новое партийное руководство с прежним генеральным секретарем во главе сможет более решительно продвигать уже проработанные заготовки в области экономики. Например, по внедрению «экономики предложения», направленной на снижение налогового бремени на предприятия в целях повышения гибкости и эффективности производства, развития цифровой экономики, высокотехнологичных отраслей. Предполагается также активнее вовлекать частный капитал в осуществление государственной политики.

Реализация данных мер может начаться уже в марте, когда пройдет сессия Всекитайского собрания народных представителей (парламента), который примет план социально-экономического развития на «пятилетку». В мае 2018 года состоится 2-й Всемирный конгресс по марксизму, который, как было объявлено, призван будет дать научную интерпретацию «китайского пути, китайской теории и китайского опыта».

XIX съезд Коммунистической партии Китая (КПК), призванный подвести итоги миновавшего со времени прошлого партийного форума пятилетия и наметить стратегию развития страны на следующие пять лет, во вторник завершил работу. В последний день почти 2,3 тысячи делегатов от 90-миллионной партии утвердили отчетный доклад ЦК КПК прежнего созыва, избрали новый состав ЦК КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. Генеральным секретарем партии вновь избран 64-летний Си Цзиньпин.На церемонии открытия съезда партии в прошлую среду Си Цзиньпин произнес самую длинную речь в истории страны: она продолжалась 3,5 часа и называлась «Добиться решающей победы в построении общества среднего достатка, одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху». В ней он подвел итоги работы ЦК КПК за пять лет.В своем выступлении генсек сделал акцент на успехи экономического строительства и прогресс в углублении реформ. Он пообещал превратить Китай к 2050 году в «богатое, могущественное, демократическое, гармоничное, цивилизованное, модернизированное социалистическое государство». Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость новых подходов в международных отношениях, «исходящих из диалога и партнерства, а не конфронтации и блокового мышления», и добавил, что «Китай продолжит активные усилия для обеспечения глобального развития и сохранения мирового порядка».Еще до начала очередного съезда Компартии Китая было объявлено, что он открывает новую страницу в истории Поднебесной — «новую эру социализма с китайской спецификой». В эту эру, декларировали аналитики, китайцы вступают, будучи сплоченными как никогда. И об этом — новая поправка в устав Компартии. Автор изменений, председатель Си Цзиньпин, мыслит не пятилетками, а как минимум десятилетиями.Какие именно изменения будут внесены в устав КПК, стало понятно уже накануне съезда. Вот, например, лозунг в центре Пекина огромного размера: «Теснее сплотимся вокруг товарища Си Цзиньпина, ядра партии на пути к новым победам». Примечательно, что так почетно, «ядром партии», не называли никого со времен Дэн Сяопина, то есть последние 25 лет.Но за тем, что происходит в Доме народных собраний, следил весь мир не только поэтому. Уже не первый год, и чем дальше, тем больше, глобальная экономика находится в тесной связке с китайской. А значит, многое зависит и от того, как Китай решит свои проблемы. Эта тема — как дальше развивать экономику — стала главной и для делегатов съезда. Темпы роста замедляются, в этом году — 6,5%, говорили выступавшие, и это уже даже не прошлогодние 6,7%. Что говорить о 10%, которые были еще восемь лет назад. Власти между тем предупреждали: привыкайте к новой норме — теперь важны не темпы роста, а качество развития. Китай уже через пять лет намерен построить общество «средней зажиточности» — «сяо кан» по-китайски. Этот конфуцианский термин ввел все тот же Дэн Сяопин. То есть цели у Китая — старые. Но методы должны быть новыми. И это здесь хорошо понимают.От экономики ширпотреба страна намерена перейти к экономике инноваций. На съезде обсуждали и освоение космоса, и компьютерные технологии. Китай планирует выйти на лидирующие позиции в этих областях уже в ближайшее время. Но при этом власти собираются еще сильнее взять под контроль Интернет — «отчистить его», по выражению председателя Си. К слову, к заблокированным в Китае ресурсам — Telegram, Facebook, Twitter — накануне съезда прибавился еще и популярный мессенджер WhatsApp, что, впрочем, не мешает все больше открываться миру: теперь Китай готов принимать иностранные инвестиции в те секторы экономики, куда раньше чужих не пускали.«Широко распахнутые «двери открытости» нашей страны по отношению к внешнему миру, — заявил Си Цзиньпин, — не могут быть затворены. Мы будем защищать законные интересы инвесторов. Все компании, зарегистрированные на территории Китая, будут осуществлять деятельность на справедливых и равных условиях».В целом на передний план в нем выдвигаются задачи экономического строительства, а во внутренней политике подчеркивается особая ценность единства нации и ее руководящей силы — партии. «Партия должна объединить все народности Китая в лоне единой нации, привести ее к среднезажиточному обществу, к великой победе», — подчеркнул китайский лидер. По его словам, в ближайшие пять лет китайское общество будет развиваться в соответствии с 14 основополагающими принципами. Речь идет прежде всего о лидирующей роли партии и установке «все для народа», о важности преобразований, утверждения новаторских идей развития, укрепления позиций народных масс.Большое значение КПК придает последовательному утверждению законодательной основы и принципов правового государства, воплощению в жизнь ключевых ценностей социализма, повышению благосостояния и уровня жизни населения, охране окружающей среды, обеспечению национальной безопасности, максимальному усилению роли партии в деле армейского строительства, обязательному сохранениию в неизменном виде концепции «одна страна, две системы», активизации глобальных интеграционных процессов, обеспечению твердости внутрипартийного регулирования.После одобрения делегатами всех этих положений новое партийное руководство с прежним генеральным секретарем во главе сможет более решительно продвигать уже проработанные заготовки в области экономики. Например, по внедрению «экономики предложения», направленной на снижение налогового бремени на предприятия в целях повышения гибкости и эффективности производства, развития цифровой экономики, высокотехнологичных отраслей. Предполагается также активнее вовлекать частный капитал в осуществление государственной политики.Реализация данных мер может начаться уже в марте, когда пройдет сессия Всекитайского собрания народных представителей (парламента), который примет план социально-экономического развития на «пятилетку». В мае 2018 года состоится 2-й Всемирный конгресс по марксизму, который, как было объявлено, призван будет дать научную интерпретацию «китайского пути, китайской теории и китайского опыта». TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 26.10.17 | Просмотров : 79



Архив материалов Выбрать год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Выбор месяца Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

« Окт.2017 » Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Новости партнеров