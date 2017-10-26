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Дан старт второму этапу реконструкции территории бывшей «Советской»







Продолжается начатая с прошлого года реконструкция одного из крупных жилых массивов Баку, именуемого в народе как бывшая «Советская». В ближайшее время эту территорию, расположенную в самом центре Баку, ожидают новые и весьма масштабные изменения.







Самира КЯЗИМОВА



Согласно утвержденному генеральному плану Баку и прогнозируемой концепции развития столицы, вся территория бывшей «Советской» должна быть благоустроена до 2030 года. Здесь предполагается разбить огромную зеленую зону и социальные объекты, построить новые дома и дороги. На первом этапе плана сносятся объекты, расположенные на участке от Министерства налогов до памятника Нариману Нариманову. На расчищенном месте будет проложена дорога, которая призвана значительно разгрузить транспортный поток, движущийся в сторону проспекта Строителей.

Как сообщили в исполнительной власти Ясамальского района, на территории «Советской» были проведены замеры по 9814 адресам, достигнута договоренность с владельцами 4300 жилых и нежилых участков общей площадью более 26 га, срок эксплуатации которых истек. Заново произведены необходимые мероприятия по легализации имущества, владельцы объектов недвижимости обеспечены соответствующими документами, им выплачены компенсации.

В процессе реконструкции «Советской» уже снесены 4300 объектов недвижимости. Согласно распоряжению президента Ильxама Aлиeва, с целью продолжения работ по скупке непригодных к эксплуатации домов на территории этого массива поручено выкупить к 2018 году дома в кварталах, примыкающих к верхней части комплекса Тезепир (между проспектом Наримана Нариманова и улицей Исмаил бека Куткашенлы), и полностью очистить эту территорию.

Исполнительная власть Ясамальского района провела предварительное исследование, в ходе которого было установлено, что между улицами Набат ханым Ашурбековой (бывшая улица Мустафы Субхи), Сулеймана Тагизаде, Абдуллы Шаига и Чингиза Мустафаева имеются 1130, а вблизи проспекта Наримана Нариманова, улиц Исмаил бека Куткашенлы и Мирзааги Aлиeва — 880 жилых и нежилых объектов, то есть в общей сложности 2010 объектов.

Отметим, что после реализации генерального плана Баку улицы на этой исторической территории столицы будут расширены, появятся новые широкие тротуары, вся коммуникационная инфраструктура массива будет полностью модернизирована, оснащена оборудованием, отвечающим современным стандартам.

В рамках генерального плана Баку реализуется также проект реконструкции дорожной инфраструктуры вокруг площади Физули и комплекса мечети «Тезепир». На новых дорогах будут сооружены современные системы освещения, автобусные остановки, построены подземные и наземные парковки, а также пешеходные переходы. Парковка для автомобилей, рассчитанная на 400 машин, будет сооружена перед комплексом мечети «Тезепир». Перед мечетью будет разбит парк, к которому примкнут улицы Физули и Марзааги Aлиeва, с проложенными по ним наземными переходами.

Продолжается начатая с прошлого года реконструкция одного из крупных жилых массивов Баку, именуемого в народе как бывшая «Советская». В ближайшее время эту территорию, расположенную в самом центре Баку, ожидают новые и весьма масштабные изменения.Согласно утвержденному генеральному плану Баку и прогнозируемой концепции развития столицы, вся территория бывшей «Советской» должна быть благоустроена до 2030 года. Здесь предполагается разбить огромную зеленую зону и социальные объекты, построить новые дома и дороги. На первом этапе плана сносятся объекты, расположенные на участке от Министерства налогов до памятника Нариману Нариманову. На расчищенном месте будет проложена дорога, которая призвана значительно разгрузить транспортный поток, движущийся в сторону проспекта Строителей.Как сообщили в исполнительной власти Ясамальского района, на территории «Советской» были проведены замеры по 9814 адресам, достигнута договоренность с владельцами 4300 жилых и нежилых участков общей площадью более 26 га, срок эксплуатации которых истек. Заново произведены необходимые мероприятия по легализации имущества, владельцы объектов недвижимости обеспечены соответствующими документами, им выплачены компенсации.В процессе реконструкции «Советской» уже снесены 4300 объектов недвижимости. Согласно распоряжению президента Ильxама Aлиeва, с целью продолжения работ по скупке непригодных к эксплуатации домов на территории этого массива поручено выкупить к 2018 году дома в кварталах, примыкающих к верхней части комплекса Тезепир (между проспектом Наримана Нариманова и улицей Исмаил бека Куткашенлы), и полностью очистить эту территорию.Исполнительная власть Ясамальского района провела предварительное исследование, в ходе которого было установлено, что между улицами Набат ханым Ашурбековой (бывшая улица Мустафы Субхи), Сулеймана Тагизаде, Абдуллы Шаига и Чингиза Мустафаева имеются 1130, а вблизи проспекта Наримана Нариманова, улиц Исмаил бека Куткашенлы и Мирзааги Aлиeва — 880 жилых и нежилых объектов, то есть в общей сложности 2010 объектов.Отметим, что после реализации генерального плана Баку улицы на этой исторической территории столицы будут расширены, появятся новые широкие тротуары, вся коммуникационная инфраструктура массива будет полностью модернизирована, оснащена оборудованием, отвечающим современным стандартам.В рамках генерального плана Баку реализуется также проект реконструкции дорожной инфраструктуры вокруг площади Физули и комплекса мечети «Тезепир». На новых дорогах будут сооружены современные системы освещения, автобусные остановки, построены подземные и наземные парковки, а также пешеходные переходы. Парковка для автомобилей, рассчитанная на 400 машин, будет сооружена перед комплексом мечети «Тезепир». Перед мечетью будет разбит парк, к которому примкнут улицы Физули и Марзааги Aлиeва, с проложенными по ним наземными переходами. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 26.10.17 | Просмотров : 83



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