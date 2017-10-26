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Нефтяной рынок приобретает иммунитет к геополитическим рискам







После многомесячного бездействия премия за риск на нефтяных рынках возвращается. По крайней мере о ней начали говорить аналитики после столкновений в иракском нефтеносном Киркуке, в результате которых поставки нескольких сотен тысяч баррелей нефти оказались под угрозой, а также после решения США о десертификации ядерного соглашения с Ираном.







Грегори БРЮ



Из-за решения США, а также новостей о том, что ОПЕК планирует продлить соглашение о сокращении добычи, в то время как американские запасы уменьшились, цены выросли. Но именно к Киркуку и Ирану было приковано наибольшее внимание. Неопределенность, связанная с этими событиями, вызывает обеспокоенность наблюдателей. Goldman Sacks уже предупредил, что из-за боевых действий в Ираке под угрозой находятся полмиллиона баррелей в сутки, а возможность жестких санкций США в отношении Ирана может привести к падению экспорта нефти из этой страны, как это было в 2012-2015 годах. RBC Capital Markets считает, что 500 000 баррелей в сутки находятся «на балансе», поскольку Ирак конфликтует с курдами за будущее Киркука.

В ближайшей перспективе риск в Иране довольно серьезный. Любые новые санкции со стороны США не будут введены в течение нескольких месяцев, так как президент Дональд Трамп отправил этот вопрос на рассмотрение в Конгресс США. В течение большей части года этот орган не смог утвердить важный законодательный акт и, скорее всего, потратит некоторое время на то, чтобы решить, что делать с Ираном. Вероятно, президент именно на это и рассчитывал, когда принимал решение.

Непонятно, что на самом деле намерена делать администрация Трампа, так как высокопоставленные должностные лица, в том числе государственный секретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис, высказались в пользу сделки. Хотя решение Конгресса может потенциально восстановить санкции и положить конец сделке, ни одна из других сторон, включая Европейский союз, не считает расторжение сделки правильным решением.

Если санкции будут восстановлены, о них, скорее всего, будет уведомлено за несколько недель, что в свою очередь даст рынку время для прогнозирования и усиления производства ОПЕК и в других местах с тем, чтобы заполнить потенциальный вакуум.

Когда в 2012 году были введены новые жесткие санкции, иранский экспорт упал с 4 млн баррелей до 2,5 млн. Текущее производство составляет от 3,8 до 3,9 млн баррелей в сутки. Руководство Ирана развеяло любое беспокойство, связанное с новыми санкциями или снижением объемов производства, и недавно одобрило дальнейшее расширение соглашения ОПЕК. Но есть еще Курдистан. Анализ столкновения в Киркуке показывает — как только стало ясно, что курдские силы не имеют реальной поддержки со стороны других внешних игроков, руководство приказало им отступить, позволив иракским силам с легкостью занять город. Как только город снова оказался в руках Ирака, премьер-министр Хейдар Аль-Абади призвал курдскую столицу Эрбиль к диалогу по поводу проблем региона с Багдадом, которые в основном заключаются в разделе нефтяных доходов. Как сообщает ABC News, иракский премьер назвал сентябрьский референдум «делом прошлого».

Курды в настоящее время экспортируют около 600000 баррелей в сутки, главным образом через турецкий трубопровод в Джейхан. Торговый оборот между Турцией и курдами составляет около 10 млрд фунтов стерлингов, в основном сосредоточенных в нефтяной сфере, и лидер иракских курдов Барзани пригрозил закрыть трубопровод, если турки будут вмешиваться в курдские дела. Аналогичным образом иракское центральное правительство может помешать нефтяным операциям курдов, заблокировав трубопроводы. Тем не менее никто из участвующих в споре не хочет, чтобы поток курдской нефти прекратился, и торговля между Турцией и курдским регионом продолжается, несмотря на угрозы. Атака на Киркук привела к падению производства на целых 275000 баррелей в день. Маловероятно, что курдское производство прекратится надолго, если только конфликт не обострится, и обе стороны не приблизятся к войне.

Геополитические риски, особенно на Ближнем Востоке, уже не так влияют на нефтяные рынки, как прежде. Даже двойная угроза со стороны новых санкций против Ирана и курдский конфликт, если и осуществится, то будет быстро ликвидирована ОПЕК, которая отменит сделку и вернет на рынок 2 млн сэкономленных баррелей нефти. Это объясняет, почему в результате вышеописанных событий нефтяные цены лишь немного подросли. Если напряженность по-прежнему будет нарастать в отношении иранской и курдской нефти, вероятнее всего, произойдет дальнейшее повышение цены. Но наблюдатели должны ожидать небольшого роста, а не значительных скачков, поскольку рынки приспосабливаются к новым реалиям.



Oil Price

После многомесячного бездействия премия за риск на нефтяных рынках возвращается. По крайней мере о ней начали говорить аналитики после столкновений в иракском нефтеносном Киркуке, в результате которых поставки нескольких сотен тысяч баррелей нефти оказались под угрозой, а также после решения США о десертификации ядерного соглашения с Ираном.Из-за решения США, а также новостей о том, что ОПЕК планирует продлить соглашение о сокращении добычи, в то время как американские запасы уменьшились, цены выросли. Но именно к Киркуку и Ирану было приковано наибольшее внимание. Неопределенность, связанная с этими событиями, вызывает обеспокоенность наблюдателей. Goldman Sacks уже предупредил, что из-за боевых действий в Ираке под угрозой находятся полмиллиона баррелей в сутки, а возможность жестких санкций США в отношении Ирана может привести к падению экспорта нефти из этой страны, как это было в 2012-2015 годах. RBC Capital Markets считает, что 500 000 баррелей в сутки находятся «на балансе», поскольку Ирак конфликтует с курдами за будущее Киркука.В ближайшей перспективе риск в Иране довольно серьезный. Любые новые санкции со стороны США не будут введены в течение нескольких месяцев, так как президент Дональд Трамп отправил этот вопрос на рассмотрение в Конгресс США. В течение большей части года этот орган не смог утвердить важный законодательный акт и, скорее всего, потратит некоторое время на то, чтобы решить, что делать с Ираном. Вероятно, президент именно на это и рассчитывал, когда принимал решение.Непонятно, что на самом деле намерена делать администрация Трампа, так как высокопоставленные должностные лица, в том числе государственный секретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис, высказались в пользу сделки. Хотя решение Конгресса может потенциально восстановить санкции и положить конец сделке, ни одна из других сторон, включая Европейский союз, не считает расторжение сделки правильным решением.Если санкции будут восстановлены, о них, скорее всего, будет уведомлено за несколько недель, что в свою очередь даст рынку время для прогнозирования и усиления производства ОПЕК и в других местах с тем, чтобы заполнить потенциальный вакуум.Когда в 2012 году были введены новые жесткие санкции, иранский экспорт упал с 4 млн баррелей до 2,5 млн. Текущее производство составляет от 3,8 до 3,9 млн баррелей в сутки. Руководство Ирана развеяло любое беспокойство, связанное с новыми санкциями или снижением объемов производства, и недавно одобрило дальнейшее расширение соглашения ОПЕК. Но есть еще Курдистан. Анализ столкновения в Киркуке показывает — как только стало ясно, что курдские силы не имеют реальной поддержки со стороны других внешних игроков, руководство приказало им отступить, позволив иракским силам с легкостью занять город. Как только город снова оказался в руках Ирака, премьер-министр Хейдар Аль-Абади призвал курдскую столицу Эрбиль к диалогу по поводу проблем региона с Багдадом, которые в основном заключаются в разделе нефтяных доходов. Как сообщает ABC News, иракский премьер назвал сентябрьский референдум «делом прошлого».Курды в настоящее время экспортируют около 600000 баррелей в сутки, главным образом через турецкий трубопровод в Джейхан. Торговый оборот между Турцией и курдами составляет около 10 млрд фунтов стерлингов, в основном сосредоточенных в нефтяной сфере, и лидер иракских курдов Барзани пригрозил закрыть трубопровод, если турки будут вмешиваться в курдские дела. Аналогичным образом иракское центральное правительство может помешать нефтяным операциям курдов, заблокировав трубопроводы. Тем не менее никто из участвующих в споре не хочет, чтобы поток курдской нефти прекратился, и торговля между Турцией и курдским регионом продолжается, несмотря на угрозы. Атака на Киркук привела к падению производства на целых 275000 баррелей в день. Маловероятно, что курдское производство прекратится надолго, если только конфликт не обострится, и обе стороны не приблизятся к войне.Геополитические риски, особенно на Ближнем Востоке, уже не так влияют на нефтяные рынки, как прежде. Даже двойная угроза со стороны новых санкций против Ирана и курдский конфликт, если и осуществится, то будет быстро ликвидирована ОПЕК, которая отменит сделку и вернет на рынок 2 млн сэкономленных баррелей нефти. Это объясняет, почему в результате вышеописанных событий нефтяные цены лишь немного подросли. Если напряженность по-прежнему будет нарастать в отношении иранской и курдской нефти, вероятнее всего, произойдет дальнейшее повышение цены. Но наблюдатели должны ожидать небольшого роста, а не значительных скачков, поскольку рынки приспосабливаются к новым реалиям. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 26.10.17 | Просмотров : 77



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