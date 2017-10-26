Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Андрей ЗАОСТРОВЦЕВ, экономист (Россия):«Поведенческая экономика охватывает и микроэкономические, и макроэкономические процессы»



В нынешнем году Нобелевской премии по экономике был удостоен американский экономист Ричард Талер из Чикагского университета. Премия присуждена за вклад в изучение поведенческой экономики. В заявлении Нобелевского комитета отмечается, что Талер изучал факторы, которые влияют на расходы людей, включая рациональные аспекты поведения, социальные предпочтения и самоконтроль. О том, что представляет собой теория «поведенческой экономики», в интервью радио «Свобода» рассказал известный российский экономист Андрей ЗАОСТРОВЦЕВ:







— Что стоит за термином «поведенческая экономика»?

— За этим термином стоит иной подход к поведению человека. Традиционные экономисты рассматривали человека как рационального субъекта, «человека экономического» (homo economicus). Поведенческая экономика показывает, что человек далеко не всегда ведет себя рационально. Этот термин представляет направление экономической мысли, которое предполагает некую смесь психологии экономики.

— Можно ли говорить о том, что впервые подобную премию получает человек, который занимается именно психологией в экономике?

— До него в 2002 году был Дэниел Канеман, чистый психолог, тоже занимался этим направлением, поведенческой экономикой.

— Получается, что Нобелевскую премию по экономике может получить и психолог?

— Да. И психолог, и, например, политолог. Как Элинор Остром — единственная женщина — лауреат Нобелевской премии по экономике. Экономика себя не ограничивает какой-то традиционной областью. Она изучает всю социальную жизнь.

— Насколько вам, как экономисту, близка эта теория? Насколько, по-вашему, психология влияет на поведение человека в принятии каких-то экономических решений? Мне, как человеку советской формации, долгое время просто трудно было себе представить, что кто-то будет говорить о том, что человек может вести себя нерационально применительно к экономическим решениям.

— Вот типичный пример: если человеку 20 лет и ему хочется сейчас принимать наркотики, потом, через 5 лет, он почувствует себя плохо и захочет бросить. Но просто по физиологическим причинам уже не сможет. То есть поведение, которое максимизирует удовольствие в текущий момент, если его рассматривать в долгосрочной перспективе, противоречит будущим интересам человека, которые у него могут появиться лет через пять. Это называется «двойное Я».

— Вы все-таки привели пример из социальной жизни. Можете привести подобный пример экономического поведения?

— А это и есть модель экономического поведения. Это поведение потребителя. Это поведение на рынке. Вообще слово «экономический» сейчас имеет очень широкое толкование. Так что приведенный пример — типично экономическое поведение.



Ну можно, конечно, привести пример из «традиционной» экономической области. Скажем, часто люди покупают доллары, когда рубль находится в своей низшей точке. Например, в январе-феврале 2016 года доллар достигал 80 рублей. Если тот, у кого было много рублей, купил в это время доллары, поддавшись панике и сняв вклад в банке, тот проиграл. И наоборот. Сегодня экономическая наука — это наука об обществе. Она никакими традиционными секторами не ограничивается уже много-много лет. Давным-давно Гэри Беккер, чикагский экономист, получил Нобелевскую премию за анализ поведения в области преступной деятельности и поведения семейного. Экономика изучает человека в целом везде, где бы он ни был — в семье, в преступной организации, в политике и так далее, а не только на бирже или, скажем, рынке подержанных автомобилей.

— Поведенческая экономика охватывает и микроэкономические процессы, и макроэкономические?

— В общем — да. Но в большей степени, конечно, если классифицировать, эта теория относится к микроэкономике. Но, конечно, это отражается и на макроэкономической сфере. Пример — биржевые паники.

— Что дает понимание всех этих процессов тому, кто обладает этим знанием? Ричард Талер, о котором мы с вами говорим, был советником Барака Обамы. Чем он мог помочь президенту США в выработке экономической политики, используя свои исследования?

— Это вторая сторона теории поведенческой экономики, с которой я совершенно не могу согласиться. Она дает рекомендации патерналистские — раз человек не может вести себя рационально, то «великое мудрое государство» должно прийти и вмешаться. Как будто государство — это некий какой-то высший разум, как будто это не те же люди, причем, может быть, и не лучшие люди. Это такая государственническая теория в своих, я бы сказал, рекомендациях. Обама фактически был самым левым президентом США. Ну после Франклина Рузвельта, конечно. Собственно говоря, вот этот его проект Obamacare, возможно, тоже был как-то навеян идеями Талера. Хотя я не вижу здесь такой прямой зависимости, но, возможно, он и сыграл свою роль.

— То есть теория, за исследование которой Ричард Талер получил Нобелевскую премию, оправдывает большее вмешательство государства в экономику?

— Если говорить о рекомендациях на основе этой теории, то можно, конечно, поступить двояко. Сказать, что государство ведет себя еще хуже, еще менее рационально. Поэтому все будет так, как будет. Но Талер, так скажем, советует опекать «человека неразумного», раз он такой нерациональный. А этот опекун тогда кто? А этот опекун — государство. Один мой коллега назвал эту теорию очень метко — «Социализм 2.0». То есть это как бы второе издание Маркса, но гораздо более опасное, на мой взгляд, ибо оно не столь прямолинейно. Но все равно ведет к расширению вмешательства государства в экономику, к усилению его роли. Что, в общем-то, неэффективно с точки зрения развития.

— В очередной раз Нобелевскую премию по экономике получил американец. Почему так происходит? Действительно ли в Америке сосредоточена основная экономическая мысль?

— Да, если брать основные направления экономической теории, а поведенческая экономика сейчас не столь уж отлична от «экономического мейнстрима». Лучшие оперные певцы в Италии, футболисты — в Бразилии, экономисты — в США.















НАША СПРАВКА



В отличие от других Нобелевских премий, награду за заслуги в области экономики учредил Центральный банк Швеции в 1968 году. Ее также называют премией «памяти Альфреда Нобеля» — сам Нобель не указывал премию в своем завещании. В этом году Нобелевский фонд впервые с 2001 года увеличил размер выплат с восьми до девяти миллионов шведских крон (примерно $1,1 миллиона). В прошлом году премию по экономике получили американцы Оливер Харт и Бенгт Хольмстрём — за вклад в изучение теории контрактов.



В нынешнем году Нобелевской премии по экономике был удостоен американский экономист Ричард Талер из Чикагского университета. Премия присуждена за вклад в изучение поведенческой экономики. В заявлении Нобелевского комитета отмечается, что Талер изучал факторы, которые влияют на расходы людей, включая рациональные аспекты поведения, социальные предпочтения и самоконтроль. О том, что представляет собой теория «поведенческой экономики», в интервью радио «Свобода» рассказал известный российский экономист Андрей ЗАОСТРОВЦЕВ:— За этим термином стоит иной подход к поведению человека. Традиционные экономисты рассматривали человека как рационального субъекта, «человека экономического» (homo economicus). Поведенческая экономика показывает, что человек далеко не всегда ведет себя рационально. Этот термин представляет направление экономической мысли, которое предполагает некую смесь психологии экономики.— До него в 2002 году был Дэниел Канеман, чистый психолог, тоже занимался этим направлением, поведенческой экономикой.— Да. И психолог, и, например, политолог. Как Элинор Остром — единственная женщина — лауреат Нобелевской премии по экономике. Экономика себя не ограничивает какой-то традиционной областью. Она изучает всю социальную жизнь.— Вот типичный пример: если человеку 20 лет и ему хочется сейчас принимать наркотики, потом, через 5 лет, он почувствует себя плохо и захочет бросить. Но просто по физиологическим причинам уже не сможет. То есть поведение, которое максимизирует удовольствие в текущий момент, если его рассматривать в долгосрочной перспективе, противоречит будущим интересам человека, которые у него могут появиться лет через пять. Это называется «двойное Я».— А это и есть модель экономического поведения. Это поведение потребителя. Это поведение на рынке. Вообще слово «экономический» сейчас имеет очень широкое толкование. Так что приведенный пример — типично экономическое поведение.Ну можно, конечно, привести пример из «традиционной» экономической области. Скажем, часто люди покупают доллары, когда рубль находится в своей низшей точке. Например, в январе-феврале 2016 года доллар достигал 80 рублей. Если тот, у кого было много рублей, купил в это время доллары, поддавшись панике и сняв вклад в банке, тот проиграл. И наоборот. Сегодня экономическая наука — это наука об обществе. Она никакими традиционными секторами не ограничивается уже много-много лет. Давным-давно Гэри Беккер, чикагский экономист, получил Нобелевскую премию за анализ поведения в области преступной деятельности и поведения семейного. Экономика изучает человека в целом везде, где бы он ни был — в семье, в преступной организации, в политике и так далее, а не только на бирже или, скажем, рынке подержанных автомобилей.— В общем — да. Но в большей степени, конечно, если классифицировать, эта теория относится к микроэкономике. Но, конечно, это отражается и на макроэкономической сфере. Пример — биржевые паники.— Это вторая сторона теории поведенческой экономики, с которой я совершенно не могу согласиться. Она дает рекомендации патерналистские — раз человек не может вести себя рационально, то «великое мудрое государство» должно прийти и вмешаться. Как будто государство — это некий какой-то высший разум, как будто это не те же люди, причем, может быть, и не лучшие люди. Это такая государственническая теория в своих, я бы сказал, рекомендациях. Обама фактически был самым левым президентом США. Ну после Франклина Рузвельта, конечно. Собственно говоря, вот этот его проект Obamacare, возможно, тоже был как-то навеян идеями Талера. Хотя я не вижу здесь такой прямой зависимости, но, возможно, он и сыграл свою роль.— Если говорить о рекомендациях на основе этой теории, то можно, конечно, поступить двояко. Сказать, что государство ведет себя еще хуже, еще менее рационально. Поэтому все будет так, как будет. Но Талер, так скажем, советует опекать «человека неразумного», раз он такой нерациональный. А этот опекун тогда кто? А этот опекун — государство. Один мой коллега назвал эту теорию очень метко — «Социализм 2.0». То есть это как бы второе издание Маркса, но гораздо более опасное, на мой взгляд, ибо оно не столь прямолинейно. Но все равно ведет к расширению вмешательства государства в экономику, к усилению его роли. Что, в общем-то, неэффективно с точки зрения развития.— Да, если брать основные направления экономической теории, а поведенческая экономика сейчас не столь уж отлична от «экономического мейнстрима». Лучшие оперные певцы в Италии, футболисты — в Бразилии, экономисты — в США.В отличие от других Нобелевских премий, награду за заслуги в области экономики учредил Центральный банк Швеции в 1968 году. Ее также называют премией «памяти Альфреда Нобеля» — сам Нобель не указывал премию в своем завещании. В этом году Нобелевский фонд впервые с 2001 года увеличил размер выплат с восьми до девяти миллионов шведских крон (примерно $1,1 миллиона). В прошлом году премию по экономике получили американцы Оливер Харт и Бенгт Хольмстрём — за вклад в изучение теории контрактов. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 26.10.17 | Просмотров : 79



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