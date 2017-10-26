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Ставшая глобальной проблема вынужденных переселенцев и беженцев заставляет международные институты активнее искать пути ее решения. Такая цель стоит и перед конференцией «Укрепление безопасности в Средиземноморье, сотрудничество в условиях большого потока мигрантов и беженцев», организованной ОБСЕ в эти дни в Италии.







Элеонора АБАСКУЛИЕВА



Для нашей страны, в которой на душу населения приходится самое большое число беженцев и вынужденных переселенцев, не по своей воле покинувших свои земли в результате оккупации Арменией части азербайджанской территории, эта проблема — самая трудно решаемая. Руководство страны делает все необходимое для того, чтобы эти люди не чувствовали себя изгоями. Только на строительство для них жилья и обеспечения их занятости израсходовано $6 млрд. Однако даже эти меры не в состоянии полностью восстановить их права и свободы, о которых так пекутся некоторые международные организации, когда речь идет об отдельных персонах.

По словам министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, выступившего на встрече высокого уровня конференции ОБСЕ, единственный вариант решения проблемы вынужденных переселенцев — их возвращение в свои дома и создание для них безопасных условий проживания.

Число покинувших свои дома людей в мире сегодня, по данным ООН, достигло невиданного уровня — 65,6 млн человек. Как правило, их появление — следствие нерешенных конфликтов. И задача мирового сообщества не только с помощью СМИ привлекать внимание к трагедии этих людей, а решать конфликты, считают участники конференции по Средиземноморью.

«Для выработки обдуманного подхода по предотвращению таких случаев, — подчеркнул в своем выступлении Мамедъяров, — устранению причин, стоящих в корне этой проблемы, необходима совместная деятельность на всех уровнях. Мы верим, что ОБСЕ также должна сыграть роль платформы для оценки всесторонних ответных мер в сфере защиты прав вынужденных переселенцев». С таким подходом нельзя не согласиться, однако печальный опыт нашей страны, которой сотрудничество с Минской группой ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта за четверть века не принесло положительного результата, заставляет искать причины неэффективности подобных рычагов.

Подчеркнув, что вопросы миграции и беженцев являются особенно острыми и чувствительными для Азербайджана, министр обратил внимание на то, как некоторые политические лидеры пытаются использовать страдания мигрантов в своих корыстных интересах. «Грубо нарушая международное гуманитарное право, в частности четвертую Женевскую конвенцию и дополнительные протоколы 1949 года, Армения проводит политику искусственного заселения оккупированных азербайджанских территорий сирийскими армянами, что является ярким примером попыток злоупотребления человеческими страданиями в незаконных целях», — заявил он.

Однако мировое сообщество вместо того, чтобы публично осудить эти незаконные попытки Армении под маской гуманности, даже не замечает их. А ведь вмешательство международных организаций могло бы усилить перспективы мирного урегулирования не только карабахского конфликта. Урок, данный агрессору, оказал бы влияние и на других.

Ставшая глобальной проблема вынужденных переселенцев и беженцев заставляет международные институты активнее искать пути ее решения. Такая цель стоит и перед конференцией «Укрепление безопасности в Средиземноморье, сотрудничество в условиях большого потока мигрантов и беженцев», организованной ОБСЕ в эти дни в Италии.Для нашей страны, в которой на душу населения приходится самое большое число беженцев и вынужденных переселенцев, не по своей воле покинувших свои земли в результате оккупации Арменией части азербайджанской территории, эта проблема — самая трудно решаемая. Руководство страны делает все необходимое для того, чтобы эти люди не чувствовали себя изгоями. Только на строительство для них жилья и обеспечения их занятости израсходовано $6 млрд. Однако даже эти меры не в состоянии полностью восстановить их права и свободы, о которых так пекутся некоторые международные организации, когда речь идет об отдельных персонах.По словам министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, выступившего на встрече высокого уровня конференции ОБСЕ, единственный вариант решения проблемы вынужденных переселенцев — их возвращение в свои дома и создание для них безопасных условий проживания.Число покинувших свои дома людей в мире сегодня, по данным ООН, достигло невиданного уровня — 65,6 млн человек. Как правило, их появление — следствие нерешенных конфликтов. И задача мирового сообщества не только с помощью СМИ привлекать внимание к трагедии этих людей, а решать конфликты, считают участники конференции по Средиземноморью.«Для выработки обдуманного подхода по предотвращению таких случаев, — подчеркнул в своем выступлении Мамедъяров, — устранению причин, стоящих в корне этой проблемы, необходима совместная деятельность на всех уровнях. Мы верим, что ОБСЕ также должна сыграть роль платформы для оценки всесторонних ответных мер в сфере защиты прав вынужденных переселенцев». С таким подходом нельзя не согласиться, однако печальный опыт нашей страны, которой сотрудничество с Минской группой ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта за четверть века не принесло положительного результата, заставляет искать причины неэффективности подобных рычагов.Подчеркнув, что вопросы миграции и беженцев являются особенно острыми и чувствительными для Азербайджана, министр обратил внимание на то, как некоторые политические лидеры пытаются использовать страдания мигрантов в своих корыстных интересах. «Грубо нарушая международное гуманитарное право, в частности четвертую Женевскую конвенцию и дополнительные протоколы 1949 года, Армения проводит политику искусственного заселения оккупированных азербайджанских территорий сирийскими армянами, что является ярким примером попыток злоупотребления человеческими страданиями в незаконных целях», — заявил он.Однако мировое сообщество вместо того, чтобы публично осудить эти незаконные попытки Армении под маской гуманности, даже не замечает их. А ведь вмешательство международных организаций могло бы усилить перспективы мирного урегулирования не только карабахского конфликта. Урок, данный агрессору, оказал бы влияние и на других. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 26.10.17 | Просмотров : 79



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