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Подписан протокол о строительстве связующего звена —

линии Решт–Астара международного транспортного коридора







Россия, Беларусь, Азербайджан и Иран все же решили всерьез взяться за создание международного транспортного коридора (МТК) Север–Юг. Детали развития данного направления обсуждались на рабочей встрече руководителей железнодорожных ведомств четырех стран. Она состоялась 23 октября в Риге в рамках 67-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ и Прибалтики.







Ильгар РАГИМОВ



Председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, гендиректор Иранской железной дороги Саид Мохаммадзаде и президент ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров были единодушны во мнении, что ускорить и удешевить доставку грузов между странами Европы, Беларусью и центральными регионами России, с одной стороны, и странами Персидского залива и Южной Азии, с другой, может создание прямого железнодорожного сообщения по западному маршруту МТК Север–Юг. А для этого необходимо построить последнее недостающее звено западной ветви коридора — линию Решт–Астара. Стороны договорились создать рабочую группу по вопросу развития транспортного коридора и подписали соответствующий протокол. Внимание логистических компаний планируется направить на создание постоянных транспортных услуг, применение тарифов, которые бы устраивали всех партнеров. Кроме того, планируется упростить процедуры таможенного оформления грузов.

Как известно, международный транспортный коридор Север–Юг — это совместный проект России, Ирана и Индии по созданию новой трансконтинентальной магистрали Шри-Ланка–Индия–Иран–Каспийское море–Россия. Позднее к этому проекту присоединились еще несколько стран, в том числе и Азербайджан. Инициативы по формированию этого коридора озвучивались давно, однако в конце прошлого десятилетия они почти сошли на нет. К этому добавились еще и международные санкции против Ирана. После того, как ограничения с ИРИ были сняты, новые пути сотрудничества вновь активизировались.

В 2016 году Россия, Иран и Азербайджан вновь приступили к формированию совместной транспортной инфраструктуры, в том числе коридора Север–Юг. Стало известно также, что теперь и Пакистан ведет переговоры с Азербайджаном, чтобы подключиться к этому транспортному направлению.

На рижской встрече было отмечено, что за 9 месяцев текущего года объем грузоперевозок железнодорожным транспортом по коридору Север–Юг увеличился на 21,6% и составил свыше 4,7 млн тонн. Кроме того, по сравнению с прошлым годом в 2,4 раза вырос объем контейнерных перевозок. По итогам встречи стороны договорились о создании в кратчайшие сроки совместной рабочей группы по развитию западного маршрута международного транспортного коридора Север–Юг и подписали соответствующий протокол.

Напомним, что в прошлом году АО «РЖД Логистика» совместно с зарубежными партнерами осуществило тестовую отправку контейнеров из Индии в Россию через Иран и Азербайджан по западному маршруту коридора. Для поддержания тенденции роста, по мнению участников встречи, необходимо сосредоточить внимание логистических компаний на создании регулярных транспортных сервисов и выработке согласованных тарифных ставок, удовлетворяющих интересы всех сторон.

Россия, Беларусь, Азербайджан и Иран все же решили всерьез взяться за создание международного транспортного коридора (МТК) Север–Юг. Детали развития данного направления обсуждались на рабочей встрече руководителей железнодорожных ведомств четырех стран. Она состоялась 23 октября в Риге в рамках 67-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ и Прибалтики.Председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, гендиректор Иранской железной дороги Саид Мохаммадзаде и президент ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров были единодушны во мнении, что ускорить и удешевить доставку грузов между странами Европы, Беларусью и центральными регионами России, с одной стороны, и странами Персидского залива и Южной Азии, с другой, может создание прямого железнодорожного сообщения по западному маршруту МТК Север–Юг. А для этого необходимо построить последнее недостающее звено западной ветви коридора — линию Решт–Астара. Стороны договорились создать рабочую группу по вопросу развития транспортного коридора и подписали соответствующий протокол. Внимание логистических компаний планируется направить на создание постоянных транспортных услуг, применение тарифов, которые бы устраивали всех партнеров. Кроме того, планируется упростить процедуры таможенного оформления грузов.Как известно, международный транспортный коридор Север–Юг — это совместный проект России, Ирана и Индии по созданию новой трансконтинентальной магистрали Шри-Ланка–Индия–Иран–Каспийское море–Россия. Позднее к этому проекту присоединились еще несколько стран, в том числе и Азербайджан. Инициативы по формированию этого коридора озвучивались давно, однако в конце прошлого десятилетия они почти сошли на нет. К этому добавились еще и международные санкции против Ирана. После того, как ограничения с ИРИ были сняты, новые пути сотрудничества вновь активизировались.В 2016 году Россия, Иран и Азербайджан вновь приступили к формированию совместной транспортной инфраструктуры, в том числе коридора Север–Юг. Стало известно также, что теперь и Пакистан ведет переговоры с Азербайджаном, чтобы подключиться к этому транспортному направлению.На рижской встрече было отмечено, что за 9 месяцев текущего года объем грузоперевозок железнодорожным транспортом по коридору Север–Юг увеличился на 21,6% и составил свыше 4,7 млн тонн. Кроме того, по сравнению с прошлым годом в 2,4 раза вырос объем контейнерных перевозок. По итогам встречи стороны договорились о создании в кратчайшие сроки совместной рабочей группы по развитию западного маршрута международного транспортного коридора Север–Юг и подписали соответствующий протокол.Напомним, что в прошлом году АО «РЖД Логистика» совместно с зарубежными партнерами осуществило тестовую отправку контейнеров из Индии в Россию через Иран и Азербайджан по западному маршруту коридора. Для поддержания тенденции роста, по мнению участников встречи, необходимо сосредоточить внимание логистических компаний на создании регулярных транспортных сервисов и выработке согласованных тарифных ставок, удовлетворяющих интересы всех сторон. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 26.10.17 | Просмотров : 85



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